LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Pari Lipsia, vincono Union e Dusseldorf

RISULTATI FINALI:

Werder Brema-Hertha Berlino 1-1

Fortuna Dusseldorf-Mainz 1-0

Lipsia-Wolfsburg 1-1

Union Berlino-Friburgo 2-0

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! SARGENT! Il Werder è in vantaggio! Conclusione dal limite del giocatore del Werder, palla deviata e portiere battuto! 1-0!

17' - Mittelstadt! Gran conclusione dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa!

31' - L'Hertha prova a spingere per agguantare il pari prima dell'intervallo.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Ammonito Klunter.

64' - Rashica! Bella conclusione all'angolo, Jarstein si oppone e nega il raddoppio al Werder!ù

70' - GOL! GOL! GOL! LUKEBAKIO! Conclusione precisa all'angolino, il portiere non ci arriva l'Hertha trova il pari!

80' - Scatta il giallo anche per Bittencourt.

17.23 - Fine partita.

Fortuna Dusseldorf-Mainz 1-0

1' - Comincia la partita!

14' - Mainz padrone del campo in questa prima parte di partita.

27' - Karaman! Conclusione potente dal limite, la palla sfiora il palo!

32' - Scatta il giallo per Fernandes.

45' - Espulso Fernandes! Scatta il secondo giallo a ridosso dell'intervallo, rosso!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Poca incisività sotto porta da parte di entrambe le squadre.

66' - Scatta il giallo per Tekpetey.

71' - Dato emblematico per il Fortuna Dusseldorf che non ha ancora registrato un tiro in porta.

82' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Passa la squadra di casa! Traversone dalla sinistra di Giesselmann, Hennings svetta in area ed incorna di testa! 1-0!

17.23 - Fine partita.

Lipsia-Wolfsburg 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - Guilavogui si becca subito il giallo.

13' - Gara molto tesa, ammonito anche Mbabu.

31' - Weghorst! Incornata a due passi dalla porta, palla di un soffio a lato!

38' - Poche conclusioni in porta e gara molto nervosa.

45' - Ammonito anche Tisserand.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Avanti il Lipsia! Esplosivo l'attaccante che riceve palla alle spalle dei difensori, resiste all'ultima marcatura, supera il portiere e scarica in porta! Che gol!

69' - Ammonito Saracchi tra i giocatori del Lipsia.

82' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO WOLFSBURG! Passaggio teso da destra di William, Weghorst si allunga e trova la zampata vincente sotto porta! 1-1!

17.23 - Fine partita.

Union Berlino-Friburgo 2-0

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! BULTER! Gran gol con la conclusione che si infila nell'angolino alto! Union Berlino in vantaggio!

12' - Scattato il giallo per Gentner.

21' - Friburgo che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

32' - Andersson infila la palla in porta ma è tutto fermo, offside!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Friburgo in costante proiezione offensiva, la squadra ospite non riesce a colpire.

66' - Andrich si becca il giallo.

71' - Tocco di mano di Lienhart in piena area, protestano i giocatori dell'Union ma l'arbitro lascia proseguire.

84' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO UNION! Gran conclusione col mancino di Ingvartsen dal limite e palla in porta! 2-0!

17.23 - Fine partita.

Werder Brema-Hertha Berlino

Fortuna Dusseldorf-Mainz

Lipsia-Wolfsburg

Union Berlino-Friburgo

