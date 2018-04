LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Tris dell'Hoffenheim!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

AMBURGO-FRIBURGO 0-0

15.30 - PARTITI!

6' - Arriva subito il primo giallo della partita: se lo becca Soyuncu.

12' - Steinmann sparacchia dal limite dell'area ma il tentativo molto largo sulla sinistra.

19' - Guntner batte un calcio di punizione e scodella al centro, ma la difesa allontana.

28' - Problemi fisici per Steinmann, entra lo staff medico ma sembra riuscire a proseguire.

37' - Gran doppia occasione per il Friburgo. Imbucata in area per Haberer, che calcia ma trova la risposta di Pollersbeck. Quest'ultimo poi si supera davvero su Kleindienst.

41' - Giallo per Steinmann.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - INIZIA LA RIPRESA!

EINTRACHT FRANCOFORTE-HERTHA BERLINO 0-0

15.30 - PARTITI!

9' - Immediata la prima occasione dell'Eintracht: Jovic riceve in area, ma spara alto sopra la traversa.

18' - Traversa Hertha! Da una palla che sembra innocua, retropassaggio sbagliato per il portiere. Jovic ne approfitta e scarica a Gacinovic, che spedisce però sul legno.

26' - Duda riceve palla con un filtrante sul limite ma il suo tiro viene bloccato.

38' - Infortunio per De Guzman. L'ex Napoli non sembra farcela.

40' - E infatti De Guzman non ce la fa: al suo posto entra Mascarell.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - INIZIA LA RIPRESA!

HANNOVER-BAYERN MONACO 0-0

15.30 - PARTITI!

6' - Comincia meglio il Bayern Monaco, che fa girare il pallone in attesa degli spazi giusti.

18' - Qualche problema fisico per Wagner, che però non sembra dover lasciare il campo.

24' - Rodriguez va alla battuta di un angolo, ma la retroguardia di casa spazza.

28' - Hubers salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un piazzato, ma Ulreich si supera e dice di no.

37' - Adesso insiste il Bayern Monaco, che tramite continui fraseggi cerca le imbucate, senza trovare buchi.

43' - Gran tiro al volo di Thiago Alcantara, ma il portiere è lesto ad andare giù e respingere.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - INIZIA LA RIPRESA!

RB LIPSIA-HOFFENHEIM 0-3

15.30 - PARTITI!

8' - Forsberg cerca un passaggio lungo ma, mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori.

14' - GOL DELL'HOFFENHEIM! A SEGNO UTH! Schulz riceve in area e calcia, ma il portiere ci arriva, senza trattenere. Sulla respinta però il più lesto è Uth, che non sbaglia il tap-in!

23' - Bruma va via sulla fascia, che mette palla al centro per Orban. La difesa però si rifugia in angolo.

35' - GOL DELL'HOFFENHEIM! RADDOPPIO DI GNABRY! Uth pressa Orban, recupera palla e la sfera arriva ad Amiri. Tocco per Gnabry, che a tu per tu col portiere non sbaglia!

45' - TRIS DELL'HOFFENHEIM! GOL DI KADERABEK! Uth riceve sulla sinistra e partecipa anche a questa azione. Cross basso per Kaderabek, che si inserisce perfettamente e spinge nel sacco!

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - INIZIA LA RIPRESA!

STOCCARDA-WERDER BREMA 1-0

15.30 - PARTITI!

13' - GOL DELLO STOCCARDA! VANTAGGIO DI GENTNER! Bella giocata di Insua, che rientra sul destro e mette un cross morbido al bacio per Gentner: di testa quest'ultimo insacca!

21' - Selassie crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

32' - Aogo va alla battuta di una punizione dai trenta metri: il suo tentativo sbatte sui guantoni di Pavlenka.

40' - Giallo per Bargfrede.

45' - Gomez finisce a terra in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Problema al gomito per l'ex Fiorentina.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - INIZIA LA RIPRESA!

