LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vince il M'Gladbach, crolla l'Eintracht

22.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale!

RISULTATI FINALI:

Eintracht-Colonia 2-4

M'Gladbach-Paderborn 2-0

Wolfsburg-Schalke 1-1

1' - Comincia la partita!

6' - GOL! GOL! GOL! HINTEREGGER! Avanti l'Eintracht! Assist al bacio di Kostic, Hinteregger spara e non sbaglia! 1-0!

19' - Ottima gestione dell'Eintracht che tiene il baricentro alto.

30' - GOL! GOL! GOL! PACIENCIA! Ancora Kostic pennella in area, Paciencia incorna e trova il gol!

44' - GOL! GOL! GOL! HECTOR! Tiro dalla distanza, deviazione fatale che inganna il portiere! Gara riaperta, 2-1!

21.17 - Finisce il primo tempo!

46 - Comincia il secondo tempo!

72' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO COLONIA! Schubert conclude di prima in piena area, portiere battuto e ospiti che trovano il pari!

81' - GOL! GOL! GOL! DREXLER! Il Colonia ribalta tutto! Conclusione potente, il portiere non si oppone e la palla finisce in rete!

90' - GOL! GOL! GOL! JAKOBS! Il Colonia la chiude! Jakobs aggancia in area, conclusione all'angolo e portiere battuto!

22.26 - Fine partita.

M'Gladbach-Paderborn 2-0

1' - Comincia la partita!

19' - PALO DI PLEA! Incornata sotto porta, palla che colpisce il legno!

27' - Scatta il giallo per Mamba.

33' - Jantschke si becca il giallo. Gara tesa.

21.17 - Finisce il primo tempo!

46 - Comincia il secondo tempo!

46' - GOL! GOL! GOL! PLEA! M'Gladbach che sblocca subito nella ripresa, conclusione precisa e palla che finisce in porta!

58' - Wendt si becca il giallo.

66' - Calcio di rigore per il M'Gladbach!

67' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Dal dischetto non sbaglia, raddoppio bianconero.

81' - Paderborn che non ne viene fuori, gestione attenta dei padroni di casa.

22.27 - Fine partita.

Wolfsburg-Schalke 1-1

1' - Comincia la partita!

11' - Partita contratta in questa prima fase.

22' - Guilavogui! Incornata sotto porta, palla fuori di un niente!

39' - PALO DI SANTOS SA! A due passi dalla porta colpisce ma trova il legno!

21.17 - Finisce il primo tempo!

46 - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! KABAK! Lo Schalke la sblocca! Conclusione dal limite potente e precisa, rete!

60' - Tisserand si becca il giallo

66' - Brekalo! Conclusione potente a due passi dalla porta, Schubert non si lascia intimorire e respinge!

82' - GOL! GOL! GOL! MBABU! Errore della difesa ospite, ne approfitta Mbabu che a tu per tu col portiere insacca! 1-1!

90' - Burgstaller si becca il giallo nel finale.

22.26 - Fine partita.

20.19 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Eintracht-Colonia

M'Gladbach-Paderborn

Wolfsburg-Schalke

20.15 - Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 20.30