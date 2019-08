LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vincono Leverkusen ed Hoffenheim

17.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Union Berlino 1-1

Dusseldorf-Leverkusen 1-3

Hoffenheim-Werder Brema 3-2

Mainz-Borussia M'Gladbach 1-3

Paderborn-Friburgo 1-3

1' - Si comincia!

7' - Ritmo blando in avvio.

18' - Ancora nessun tiro in porta fino a questo momento.

26' - Ujah prova la conclusione di prima, palla sul fondo.

34' - Union in avanti! Ci prova Bulter, tiro che finisce poco sopra la traversa.

36' - Khedira si prende il giallo.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - GOL! GOL! GOL! VARGAS! L'Augsburg si porta avanti, stoppa in area un cross di Niederlechner e trova la gran conclusione rasoterra! 1-0!

74' - Niederlechner! Viene servito in profondità, prova il tiro da posizione defilata ma la palla termina fuori.

80' - GOL! GOL! GOL! ANDERSSON! Incredibile pareggio nel finale! Polter serve una gran palla per Andersson che con una rasoiata batte il portiere! 1-1!

17.22 - Fine partita.

Dusseldorf-Leverkusen 1-3

1' - Partiti!

7' - VANTAGGIO BAYER! AUTOGOL BAKER! Pasticcia il difensore del Dusseldorf che spinge nella propria porta un traversone dalla destra!

14' - Aranguiz si becca il giallo in questi primi minuti.

26' - Demirbay! Conclusione potente ma poco precisa, palla sul fondo.

33' - GOL! GOL! GOL! ARANGUIZ! Il giocatore riceve in area, stoppa il pallone in corsa e buca il portiere!

39' - GOL! GOL! GOL! BELLARABI! Volland sfonda sulla destra, palla dentro per Bellarabi che appoggia in porta!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - Scatta il giallo per Morales del Dusseldorf.

75' - Morales! Dusseldorf vicino al gol, ci prova il centrocampista con un bolide dalla distanza. Fuori.

77' - Giallo per Zimmermann.

82' - GOL! GOL! GOL! MORALES! Alla fine accorcia le distanza il Fortuna Dusseldorf, firma Morales!

17.22 - Fine partita.

Hoffenheim-Werder Brema 3-2

1' - Si parte!

8' - La squadra di casa prova ad alzare subito il baricentro.

19' - Match poco brillante, nessun tiro in porta in questo avvio di partita.

35' - Scatta il giallo per Klaassen.

42' - GOL! GOL! GOL! FULLKRUG! Il giocatore del Werder arriva al limite, punta la porta e lascia partire il tiro che si infila all'angolino!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Ammonito Rudy.

54' - GOL! GOL! GOL! BICAKCIC! Gran cross di Geiger per Bicakcic che incorna e trova la porta! 1-1!

60' - GOL! GOL! GOL! BEBOU! Ribalta tutto l'Hoffenheim! Skov apparecchia per Bebou, gran botta e portiere battuto!

69' - Eggestein viene ammonito.

72' - Gol di Fullkrug annullato, il Var ha ritenuto di dover annullare per fallo di mano.

77' - ESPULSO EGGSTEIN! Arriva il doppio giallo e la conseguente espulsione per il giocatore del Werder.

81' - GOL! GOL! GOL! OSAKO! Imbeccato da Klaassen, trova il gol del 2-2!

87' - GOL! GOL! GOL! Ancora avanti l'Hoffenheim! E' Kaderabek che firma il nuovo vantaggio quando manca poco al fischio finale!

17.22 - Fine partita.

Mainz-Borussia M'Gladbach 1-3

1' - Comincia il match!

9' - Nessuna delle due squadre riesce ad incidere in fase offensiva.

18' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Vantaggio del Mainz! Dalla bandierina parte il traversone di Brosinski, Quaison salta più in alto di tutti ed incorna, portiere battuto! 1-0!

31' - GOL! GOL! GOL! LAINER! Mischia in area sugli sviluppi di una punizione, ha la meglio Lainer che si fionda sul pallone e scarica in rete!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Mainz in avanti, ci prova Brosinski ma la sua conclusione termina a lato.

62' - Ritmi molto blandi in questa seconda fase.

76' - Awoniyi viene servito al centro, incornata che termina di poco fuori.

78' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Arriva il vantaggio del Borussia, punizione che buca il portiere!

80' - GOL! GOL! GOL! EMBOLO! Gran conclusione da fuori, palla in rete e M'Gladbach che raddoppia!

17.22 - Fine partita.

Paderborn-Friburgo 1-3

1' - Fischio d'inizio!

3' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL PADERBORN! Mamba prende palla, si porta il pallone sul tiro e scarica all'angolino! 1-0!

19' - Situazione anomala nell'area del Paderborn: l'arbitro si serve del Var ed arriva alla decisione definitiva, calcio di rigore per il Friburgo!

21' - GOL! GOL! GOL! SCHMID! Dal dischetto non sbaglia il giocatore del Friburgo, è 1-1!

40' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! Il Friburgo torna avanti, palla su Petersen che salta in portiere, alza la testa e firma l'1-2!

42' - Giallo per Huneimer.

45' - Ammonito anche Gondorf.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Il Friburgo controlla bene la partita.

64' - Giallo per Vasiliadis.

67' - Gjasula si becca l'ammonizione, partita che si sta innervosendo.

79' - Ritmi bassi in questa fase finale, buon lavoro di gestione del Friburgo.

90' - GOL! GOL! GOL! IL FRIBURGO CHIUDE! Chang-Hoon Kwon firma proprio nei minuti finale il gol dell'1-3, di fatto chiudendo la partita!

17.22 - Fine partita.

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30