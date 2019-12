LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: pari a Dortmund, Augsburg ok

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

È tutto per la diretta gol dedicata a questo turno infrasettimanale di Bundesliga.

22.32 - Concludiamo con la classifica aggiornata dopo questa prima parte del turno infrasettimanale (* una partita in più):

Lipsia 34 (*), Borussia Monchengladbach 31, Borussia Dortmund 30 (*), Schalke 04 28, Bayern Monaco 27, Friburgo 25, Bayer Leverkusen 25, Hoffenheim 24 (*), Wolfsburg 23, Augsburg 23 (*), Union Berlino 20 (*), Eintracht Francoforte 18, Mainz 18 (*), Hertha Berlino 15, Werder Brema 14 (*), Dusseldorf 12 (*), Colonia 11, Paderborn 9.

22.30 - Domani si concluderà il turno infrasettimanale con cinque sfide. Ecco il programma completo:

Bayer Leverkusen - Hertha Berlino (ore 18.30)

Eintracht Francoforte - Colonia (ore 20.30)

Friburgo - Bayern Monaco (ore 20.30)

Borussia Monchengladbach - Paderborn (ore 20.30)

Wolfsburg - Schalke 04 (ore 20.30)

22.27 - Sono terminate le sfide di oggi. Ecco i risultati:

Werder Brema - Mainz 0-5 (10' Quaison, 15' aut. Pavlenka, 19' Quaison, 38' Quaison, 81' Mateta)

Augbsurg - Dusseldorf 3-0 (32' Max, 61' Jedvaj, 72' Max)

Borussia Dortmund-Lipsia 3-3 (23' Weigl, 34' Brandt, 47' Werner, 53' Werner, 55' Sancho, 78' Schick).

Union Berlino-Hoffenheim 0-2 (56' Bebou, 91' Baumgartner).

AUGSBURG - DUSSELDORF 3-0

20.30 - Si parte!

6' - Ritmi subito alti, entrambe le squadre vogliono subito sbloccare la sfida.

16' - Baier si coordina dal limite dell'area e calcia, ma il pallone termina sul fondo. Prima occasione per i padroni di casa.

20' - Ritmi molto alti in questa prima parte di gara, entrambe le squadre stanno facendo girare molto bene il pallone.

22' - Grandissima uscita da parte di Steffen che anticipa una giocata offensiva da parte dei padroni di casa.

26' - Buona occasione per i padroni di casa, ma viene allontanato subito il pericolo dalla difesa ospite.

30' - OCCASIONE DUSSELDORF! Punizione tagliata in area di rigore, Ayhan prova la deviazione ma non trova lo specchio della porta!

32' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'Augusta passa in vantaggio grazie a Max!!! Gran giocata nello stretto di Niederlechner che calcia dai 20 metri, Steffen respinge e sul rimpallo arriva il numero 31, che non sbaglia!!!

35' - Cartellino giallo per Giesselman (DUS), è lui il primo ammonito del match.

40' - Seconda ammonizione del match, ammonito anche Morales.

21.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.33 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio del match: il Dusseldorf sostituisce Barkok con Ampomah.

46' - Primo ammonito in casa Augsburg, giallo per Khedira.

52' - Cartellino giallo per il nuovo entrato Ampomah (DUS).

55' - OCCASIONE AUGSBURG! Niederlechner prova la conclusione, ma Steffen si oppone!

61' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'Augsburg raddoppia!!! Sugli sviluppi di un corner Max trova la testa di Jedvaj, che non sbaglia!!!

71' - Entra in campo anche Tekpetey, per gli ospiti esce Thommy.

72' - CLAMOROSO STEFFEN!!! Max calcia in porta su punizione, il portiere del Dusseldorf si sfuggire di mano un pallone semplicissimo!!!

Primo cambio per i padroni di casa: entra Vargas, esce Richter.

77' - Altra occasione per l'Augsburg, che ora rischia di dilagare.

79' - In campo anche Uduokhai al posto di Khedira, già ammonito.

84' - Ultimo cambio per gli ospiti, entra Fink al posto di Hennings.

87' - Doppio giallo per via di troppe proteste: ammoniti Lichtsteiner e Tekpetey.

88' - Ultima sostituzione anche per i padroni di casa: Cordova entra al posto di Niederlechner.

90' - Cartellino giallo anche per Vargas.

22.18 - FINISCE IL MATCH!!! Terza vittoria consecutiva per i padroni di casa che si piazzano ai piedi della zona Uefa. Male il dusseldorf, che rimane a quota 12 e incassa la terza sconfitta consecutiva, la decima in stagione.

BORUSSIA DORTMUND - LIPSIA 3-3

20.31 - Si parte!

24' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Il Borussia Dortmund passa in vantaggio grazie alla rete di Weigl!!!

34' - BRANDT TROVA IL GOL DEL 2-0!!! Dortmund avanti, ora si fa dura per il Lipsia!

21.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.34 - SI RIPARTE!

47' - TIMO WERNER!!! IL LIPSIA RIAPRE IL MATCH!!! Gol e spettacolo al Westfalenstadion di Dortmund!!!

53' - ARRIVA IL PAREGGIO DI WERNER!!! Si riapre tutto a Dortmund!!!

55' - SANCHO RIPORTA IL DORTMUND AVANTI!!! Sta succedendo di tutto, nel giro di 10' minuti sono stati segnati tre gol!!!

78' - CLAMOROSO!!! SCHICK PAREGGIA I CONTI!!! Il Lipsia trova il gol del 3-3 grazie all'ex giocatore della Roma, che segna il suo secondo gol consecutivo!!!

90' - Sono stati assegnati tre minuti di recupero.

22.22 - FINISCE IL MATCH!!! Rimane tutto invariato nel big match di giornata, con i padroni di casa che sprecano per tre volte l'occasione di chiudere il match. Al momento il Lipsia rimane in testa alla classifica, ma domani tutto potrebbe cambiare ancora.

UNION BERLINO - HOFFENHEIM 0-2

20.30 - Si parte!

4' - Ospiti che provano subito ad alzare il ritmo, ma al momento l'Union Berlino non concede spazi.

15' - Cartellino giallo per Skov (HOF), primo ammonito del match.

22' - La squadra di Urs Fischer prova a sfondare sulle corsie laterali, ma al momento l'Hoffenheim non concede nulla.

26' - Secondo cartellino giallo del match, ammonito Samassekou (HOF).

30' - Terzo ammonito in casa Hoffenheim, giallo anche per Posch.

37' - Poche emozioni in questo match, nonostante i ritmi molto alti. Meglio i padroni di casa, che stanno spingendo molto in fase di possesso.

42' - Altro giallo, questa volta per i padroni di casa: ammonito Ingvartsen.

21.15 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.33 - SI RIPARTE!

53' - Giallo per Andrich (UNB)

54' - Ammonizione anche per Hubner (HOF)

55' - Si accende una piccola mischia, con Rudy che discute con alcuni componenti della panchina. Tutto sembra essere tornato nella norma.

56' - BEBOU!!! L'HOFFENHEIM TROVA IL GOL DEL VANTAGGIO!!! Il numero 9 si apre lo spazio e calcia, pallone che termina alle spalle del numero 1 di casa!!!

60' - Primo cambio del match: Nordtveit entra al posto di Samassekou.

61' - Quinto ammonito in casa Hoffenheim, giallo per Kaderabek.

64' - Secondo cambio per gli ospiti: Bicakcic entra al posto di Kaderabek.

68' - Doppio cambio per i padroni di casa: Polter e Bulter entrano al posto di Ingvartsen e Ujah.

75' - Arriva il sesto ammonito per gli ospiti, giallo anche per Kramaric.

80' - Terzo ed ultimo cambio per i padroni di casa, esce Subotic ed entra Abdullahi.

85' - Ultimo cambio per gli ospiti: entra Baumgartner, esce Adamyan.

90' - Sono stati assegnati tre minuti di recupero.

91' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Baumgartner, servito da Nordtveit, trova il gol del 2-0 con un gran tocco sotto!!!

22.21 - FINISCE IL MATCH!!! Gli ospiti conquistano la settima vittoria e si portano in ottava posizione, ad un punto soltanto dal sesto posto. Sconfitta indolore per i padroni di casa, a quota 20 e in undicesima posizione.

20.27 - Le squadre stanno scendendo in campo, tra pochi minuti si comincia!

20.20 - È terminato il match tra Werder e Magonza: i Die Nullfünfer si sono imposti 5-0 con la doppietta di Quaison, ex giocatore del Palermo.

20.17 - Il Dusserdolf deve assolutamente vincere per poter scavalcare il Werder Brema e togliersi dalla zona rossa, mentre l'Hoffenheim vuole assolutamente tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive.

20.12 - Sfida importantissima quella tra Dortmund e Lipsia: gli ospiti potrebbero allungare ancora in testa alla classifica, mentre i gialloneri potrebbero rientrare in corsa.

20.07 - Le squadre sono in campo per effettuare il riscaldamento, alle ore 20.30 il calcio di inizio dei tre match.

20.00 - Un turno infrasettimanale che può determinare anche la lotta al titolo. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale dei match che si giocheranno questa in Bundesliga alle ore 20.30.