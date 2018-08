LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: trionfano Hertha e Wolfsburg

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

WERDER BREMA - HANNOVER 1-1

15.30 - PARTITI!

14' - Eggestein ci prova dalla distanza, ma Esser riesce a sentare il pericolo. I padroni di casa provano ad alzare il ritmo.

21' - Kainz prova la giocata personale, ma la difesa ospite blocca l'avanzata. Ritmi davvero bassi in questi primi minuti di gioco.

28' - BEBOU SFIORA IL GOL! Gran conclusione da dentro l'area, ma Pavlenka salva tutto!

16.15 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.33 - SI RIPARTE!

48' - Augustinsson ci prova, ma la sua conclusione termina direttamente sul fondo.

52' - Primo cambio del match per i padroni di casa: in campo Rashica, esce Kruse.

56' - Osako ci prova, ma il giapponese non trova lo specchio della porta.

57' - Primo cambio anche per l'Hannover: Schwegler lascia il campo a Bakalorz.

61' - In campo anche Haraguchi: il giapponese sostituisce Maina.

67' - Pizarro è il secondo cambio per il Werder: esce dal campo Kainz.

75' - Terzo ed ultimo cambio per l'Hannover: entra Weydandt, esce Asano.

77' - WEYDANDT!!! L'HANNOVER LA SBLOCCA!!! Il neo entrato trova subito il gol!!!

82' - Ultimo cambio per i padroni di casa: in campo Eggestein, esce Bargfrede.

85' - SELASSIE!!! ARRIVA IL PAREGGIO DEL WERDER BREMA!!! Gran colpo di testa e Werder che trova il pareggio!!!

17.24 - FINISCE IL MATCH! Termina la sfida con un pareggio: buona la prima per l'Hannover, mentre i padroni di casa hanno da recriminare un paio di buone occasioni.

DUSSELDORF - AUGSBURG 1-2

15.30 - PARTITI!

5' - Richter prova il tiro dal limite, ma il tiro finisce sul fondo. Buon inizio da parte degli ospiti.

20' - Meglio gli ospiti fino a questo momento, che sono più propositivi in fase difensiva. Il Dusseldorf soffre molto.

31' - Stoger ci prova: buon tentativo, ma la conclusione non è delle migliori.

34' - Giefer salva su Raman: punteggio che rimane bloccato sullo 0-0.

40' - IL DUSSELDORF PASSA IN VANTAGGIO CON RAMAN!!! Azione confusa dei padroni di casa: Zimmermann ruba palla dalla destra e crossa sul secondo palo, dove il belga non sbaglia!!!

16.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - SI RIPARTE!

57' - ARRIVA IL PAREGGIO DEGLI OSPITI CON HINTEREGGER!!! Gran colpo di testa ad anticipare tutta la difesa di casa!!!

67' - Primo cambio per i padroni di casa: esce Stoger, al suo posto Karaman.

69' - Primo cambio anche per gli ospiti: Ja-Cheol entra al posto di Caiuby.

76' - Secondo cambio per il Dusseldorf: dentro Ducksch, esce Hennings.

77' - HAHN!!! GLI OSPITI PASSANO IN VANTAGGIO!!! Gran cross di Hitcher, che trova Hahn in mezzo l'area: colpo di testa vincente e Augsburg in vantaggio!!!

80' - Cartellino giallo per Zimmermann (DUS).

17.24 - FINISCE IL MATCH! Vittoria in rimonta per l'Augsburg, che trova tre punti fondamentali. Esordio amaro per il Dusseldorf, che aveva trovato anche il gol del vantaggio.

FRIBURGO - EINTRACHT FRANCOFORTE 0-2

15.30 - PARTITI!

5' - Florian Niederlechner ci prova, ma la sua conclusione termina sul fondo.

6' - Anche Petersen prova a sbloccare il punteggio, ma la sua conclusione viene intercettata da Ronnow.

10' - MULLER!!! L'EINTRACHT PASSA IN VANTAGGIO!!! Il tedesco ne approfitta dopo un rimpallo, il suo diagonale è imprendibile!!!

22' - CHE OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Petersen ci prova di testa dagli sviluppi di un calcio piazzato, ma non trova la porta!

16.18 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.35 - SI RIPARTE!

48' - Gol annullato al Friburgo: Niederlechner era in posizione irregolare al momento della rete.

49' - Muller (EIN) viene ammonito: l'autore del gol ha effettuato un intervento scomposto.

60' - Piovono gialli in casa Eintracht: ammoniti sia Gacinovic che Salcedo.

69' - Primo cambio per gli ospiti: entra Kostic, esce Tawatha.

69' - In campo anche Terrazzino per i padroni di casa, esce Waldschmidt.

82' - HALLER!!! ARRIVA IL 2-0 DEGLI OSPITI!!! Gran conclusione da dentro l'area di rigore!!

17.27 - FINISCE IL MATCH! L'Eintracht riparte subito con il piede giusto e trova tre punti fondamentali.

HERTHA BERLINO - NORIMBERGA 1-0

15.30 - PARTITI!

15' - Maier prova il cambio di gioco, ma non trova i compagni. Ritmo molto compassato in questa sfida.

21' - Match bloccato: i padroni di casa provano ad alzare i giri del motore per poter sbloccare il risultato.

28' - IBISECIV!!! L'HERTHA BERLINO PASSA IN VANTAGGIO!!! Giocata nello stretto di Lazaro, che serve il bosniaco: da due passi il numero 19 non sbaglia!!!

36' - Arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Fuchs (NOR).

16.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.35 - SI RIPARTE!

50' - Stark ci prova di testa, ma Bredlow non si fa sorprendere. I padroni di casa premono sull'acceleratore.

56' - Giallo anche per Plattenhardt (HER).

67' - Il Norimberga effettua la prima sostituzione: in campo Palacios-Martinez, esce Salli.

69' - Ishak ci prova dal limite dell'area, ma il pallone esce di pochissimo.

79' Cartellino giallo anche per Bauer.

84' - CHE OCCASIONE PER IL NORIMBERGA! Ishak spreca una grandissima occasione dal dischetto!

17.25 - FINISCE IL MATCH! Tre punti d'oro per i padroni di casa che vincono grazie al gol di Ibisevic.

WOLFSBURG - SCHALKE 04 2-1

15.32 - PARTITI!

3' - Ritmi subito alti in campo, i padroni di casa provano a fari girare la sfera tra le linee.

4' - Il Wolfsburg alza il ritmo ma spreca una buona occasione. Si riparte da una rimessa in favore degli ospiti.

12' - Weghorst prova il colpo di testa dagli sviluppi di un corner, ma il pallone termina sul fondo.

15' - William (WOL) stende un avversario: primo cartellino giallo del match.

16' - Naldo prova il colpo di testa, ma non inquadra lo specchio della porta.

20' - Ancora un'azione pericolosa da parte degli ospiti, che ora provano ad alzare il ritmo.

25' - William ci prova dalla distanza, ma il suo diagonale termina direttamente sul fondo.

28' - Cartellino giallo anche per Sane (SCH).

33' - BROOKS!!! IL WOLFSBURG PASSA IN VANTAGGIO!!! Gran colpo di testa del difensore centrale dagli sviluppi di un corner!!!

35' - Uth ci prova di testa, ma il suo tiro viene bloccato da Casteels.

42' - Arriva il terzo giallo della sfida, ammonito Guilavogui (WOL).

16.18 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16.34 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio del match per i padroni di casa: in campo Gerhardt, fuori Guilavogui.

47' - Cartellino giallo per McKennie (SCH).

50' - Weghorst prende palla sulla trequarti: controllo e tiro dalla distanza, ma il pallone esce di molto. Occasione sprecata da parte dei padroni di casa.

54' - Occasione clamorosa per i padroni di casa, che non sfruttano una buonissima occasione. La difesa dello Schalke libera in qualche modo.

58' - Primo cambio anche per i padroni di casa: esce Harit, al suo posto Embolo.

64' - Anche Nastasic (SCH) finisce sul taccuino dei cattivi.

65' - ATTENZIONE, CARTELLINO ROSSO PER NASTASIC!!! Il direttore di gara è andato a rivedere l'azione al Var, rosso diretto per il difensore ospite!!!

68' - INCREDIBILE, ROSSO ANCHE PER WEGHORST!!! L'olandese ha commesso un fallo di reazione!!!

68' - Cartellino giallo anche per Burgstaller (SCH).

70' - Altra decisione controversa al Var: soltanto giallo per l'attaccante olandese del Wolfsburg, che torna in campo.

85' - ROSSO PER BROOKS E CALCIO DI RIGORE PER LO SCHALKE!!! Sta succedendo di tutto in questo finale!!!

86' - BENTALEB!!! ARRIVA IL PAREGGIO DEGLI OSPITI!! Gran conclusione dal dischetto!!!

87' - C'è stata una segnalazione errata da parte del direttore di gara: Brooks, autore del fallo, non è stato espulso.

93' - GINCZEK!!! IL WOLFSBURG TORNA IN VANTAGGIO!!! Il tedesco, dopo un rimpallo, trova lo spiraglio giusto!!!

17.26 - FINISCE IL MATCH! Trionfo all'ultimo respiro per il Wolfsburg, che inizia la stagione nel migliore dei modi.

15.23 - Mancano pochissimi minuti al calcio di inizio dei match: siamo pronti per seguire la diretta gol di questa nuova stagione!

15.18 - Lo Schalke va in casa del Wolfsburg in questa prima giornata, mentre l'Hertha Berlino ospiterà il Norimberga.

15.15 - L'Eintracht dovrà sicuramente stringere i denti per poter ripetere la stagione dello scorso anno. La trasferta in casa del Friburgo non sarà affatto semplice.

15.12 - Il Dusserdolf accoglie l'Augusta, dodicesima lo scorso campionato. I padroni di casa vogliono assolutamente partire con il piede giusto.

15.08 - Il Werder Brema accoglie l'Hannover: entrambe le squadre vogliono assolutamente migliorare lo score della scorsa stagione.

15.04 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Cinque match alle ore 15.30, tra poco si parte.

15.00 - Alle ore 18.30 ci sarà la sfida tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen. Magonza-Stoccarda e Dortmund-Lipsia chiuderanno questa prima giornata.

14.55 - La stagione è iniziata ieri sera con il match tra Bayern Monaco e Hoffenheim: gli uomini di Kovac si sono imposti per 3-1 grazie ai gol di Muller, Robben e Lewandowski.

14.50 - Caccia al Bayern campione. Con la speranza di cambiare le carte in tavola. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale del primo turno di Bundesliga. Oggi seguiremo i match delle ore 15.30.