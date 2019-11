LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Gare finite: vincono BVB e Lipsia

Aggiornamenti risultati e marcatori in tempo reale: premi F5 per aggiornare la pagina.

COLONIA-AUGSBURG 1-1

1' - Si parte!

6' - L'arbitro Manuel Grafe fa il segno del VAR e va a controllare l'azione che potrebbe regalare il rigore al Colonia.

6' - Dopo il consulto del VAR l'arbitro fa segno che non sarà rigore per il Colonia, il gioco può continuare.

7' - CLAMOROSO RIGORE PER L'AUGSBURG! Sul rovesciamento di fronte Rafael Czichos attera con un tackle l'avversario e Manuel Grafe fischia il fallo. E giallo per Czichos.

9' - RIGORE SBAGLIATO! Sta succedendo di tutto: Andre Hahn dal dischetto sbaglia il rigore e la gara resta sullo 0-0!

10' - Philipp Max spreca tutto! Dopo aver ricevuto un bel passaggio basso va al tiro da buona distanza ma il pallone termina alle stelle.

18' - Ammonizione per Birger Verstraete.

20' - Manuel Grafe mostra il giallo a Marco Hoger per il suo fallo plateale.

23' - Pessimo intervento di Andre Hahn sul suo diretto avversario. Si becca il giallo ma poteva essere tranquillamente espulso.

28' - CAMBIO NELL'AUGSBURG: entra Stephan Lichtsteiner al posto di Raphael Framberger.

34' - Daniel Baier ha provato il tiro dal limite, ma non è stata una grande minaccia visto che il tentativo viene bloccato.

40' - COLONIA IN DIECI! Grave disattenzione di Rafael Czichos! Si dimentica di essere già ammonito e si va a prendere il secondo giallo. Tobias Stieler non può far altro che espellerlo.

44' - GOOOOL! AUGSBURG IN VANTAGGIO! Bell'assist in area di Philipp Max per Florian Niederlechner che non si fa pregare e conclude in rete all'angolino basso di destra. 0:1.

45' - AUGSBURG IN DIECI! Ristabilita la parità numerica: doppio giallo per André Hahn e anche gli ospiti finiscono in dieci.

45'+1' - Tre minuti di recupero e altro giallo per Max!

45'+4' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.19 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - Via alla ripresa.

46' - DOPPIO CAMBIO NEL COLONIA: Fuori Birger Verstraete, al suo posto Florian Kainz e Kingsley Ehizibue sostituirà Marco Hoger.

50' - Grande occasione sprecata da Jonas Hector. Il termina lungo oltre il palo di destra.

54' - Timo Horn si merita questi applausi! L'intervento per respingere il tiro dalla distanza di Philipp Max è stato prodigioso, il pallone sarebbe terminato nel sette di destra.

58' - CAMBIO NELL'AUGSBURG: Sergio Cordova deve lasciare il campo a causa di un infortunio. Jan Moravek lo rimpiazzerà a breve.

62' - Hector è stato ammonito.

64' - CAMBIO NEL COLONIA: il mister ha deciso di togliere Anthony Modeste e di buttare nella mischia Jhon Cordoba.

74' - Jhon Cordoba mostra grande destrezza nell'area piccola e stacca alto per impattare una punizione. Riesce a schiacciare di testa al centro ma Tomas Koubek non si fa superare.

78' - Philipp Max calcia l'angolo ma uno dei difensori ben reattivo vola alto e di testa libera l'area.

82' - Jhon Cordoba riceve un passaggio al limite dell'area di rigore e spara nell'angolino in basso a destra. Non ha messo abbastanza forza nel tiro, e Tomas Koubek para facilmente.

84' - CAMBIO AUGSBURG: Ruben Vargas uscirà e sarà Fredrik Jensen a sostituirlo.

86' - GOOOOOL! PAREGGIO DEL COLONIA: Pazzesca azione in solitaria dentro l'area di Jhon Cordoba che si lascia alle spalle tutta la difesa, mantiene i nervi saldi ed insacca in rete. 1-1

88' - Giallo per Jhon Cordoba.

90' - Quattro minuti di recupero.

90'+6' - GARA TERMINATA!

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 1-2

1' - La gara è cominciata.

3' - Davie Selke i fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

5' - Marko Grujic viene ammonito e rischia il cartellino rosso!

9' - Maximilian Mittelstadt mette il cross in mezzo ma uno dei difensori si fa trovare pronto e libera in sicurezza. L'arbitro fischia il corner per l'Hertha.

10' - Boyata si fa trovare pronto su un corner arrivato all'altezza del dischetto, non riesce tuttavia di testa a mandare in rete il pallone. Il tiro termina ben largo oltre il palo sinistro.

14' - Vladimir Darida mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

15' - GOOOOOOL! DORTMUND IN VANTAGGIO CON SANCHO! Grande gioco di squadra. Jadon Sancho viene liberato dall'assist di Julian Brandt che non sbaglia e calcia in rete all'angolino basso di destra. 0-1.

17' - GOOOOOL! RADDOPPIO IMMEDIATO DEL DORTMUND! Gran lavoro di Achraf Hakimi che con un vero capolavoro ha servito Thorgan Hazard il quale ha finalizzato la splendida azione battendo Thomas Kraft con una gran rasoiata all'angolino basso di sinistro. 0-2.

19' - Vladimir Darida viene ammonito per aver atterrato un avversario.

20' - Questa volta il giallo se lo prende Hummels.

21' - Karim Rekik con reattività arriva sul traversone calciato su punizione. Il colpo di testa non è però dei migliori e termina altissimo.

24' - Marco Reus calcia in mezzo la punizione che però viene respinta dalla difesa.

26' - Jadon Sancho fa partire un cross morbido. La difesa avversaria intercetta ed evita il pericolo.

28' - Marco Reus decide di calciare nel mezzo la punizione ottenuta dal limite per trovare uno dei suoi compagni. Il portiere avversario capisce tutto in anticipo e arriva prima in salto sul pallone facendolo suo.

31' - Lukebakio conclude in porta dopo un'ottima azione solitaria, Roman Burki non è però dell'idea di farsi battere e con un bell'intervento evita che il pallone si infili centralmente.

34' - GOOOOL! L'HERTHA ACCORCIA LE DISTANZE! Dodi Lukebakio prende la mira ma il suo tiro sbatte su Vladimir Darida che devia il pallone beffando il portiere. 1-2

37' - Vladimir Darida (Hertha) mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza.

40' - Thorgan Hazard ha provato il tiro dal limite, ma non è stata una grande minaccia visto che il tentativo viene bloccato.

45' - DORTMUND IN DIECI! Mats Hummels riceve un altro giallo. Ovviamente è anche l'ultimo, espulsione inevitabile.

45'+2' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - E' iniziato il secondo tempo.

49' - GOL ANNULLATO ALL'HERTHA BERLINO! Selke insacca il pareggio ma il VAR vede un fuorigioco e annulla tutto.

56' - Cross in area di Achraf Hakimi che non trova però nessuno. La difesa avversaria ha spazzato senza problemi.

62' - Maximilian Mittelstadt prova a passare il pallone ad un proprio compagno con un cross ma la difesa riesce a liberare l'area.

65' - Viene respinto un tiro di Vladimir Darida all'interno dell'area.

68' - CAMBIO HERTHA: Dodi Lukebakio non ci farà vedere nient'altro, sale Vedad Ibisevic.

68' - CAMBIO HERTHA: Javairo Dilrosun sostituirà Niklas Stark.

73' - Il portiere respinge il tiro dalla lunga distanza di Raphael Guerreiro. Non una grande minaccia per il numero uno.

76' - Marko Grujic calcia dal limite ma dritto tra le braccia di Roman Burki.

79' - CAMBIO HERTHA: Vladimir Darida ha dato tutto per oggi, spazio alla freschezza di Salomon Kalou.

80' - Axel Witsel on ha senz'altro mostrato il meglio di sé con questa conclusione. Agganciato il cross su punizione va al tiro ma la sfera esce abbondantemente sopra la traversa.

84' - Giallo per Vedad Ibisevic.

85' - CAMBIO DORTMUND: Thorgan Hazard guadagna la via per gli spogliatoi, Lukasz Piszczek subentra al suo posto.

86' - Passaggio filtrante di Marko Grujic che viene però intercettato dalla difesa.

90' - Tre minuti di recupero.

90'+5' - GARA TERMINATA.

HOFFENHEIM-DUSSELDORF 1-1

1' - Partiti!

6' - GOOOOOOL! HOFFENHEIM IN VANTAGGIO CON KRAMARIC! Florian Grillitsch crossa morbido in area. Andrej Kramaric aggancia il pallone e calcia basso in rapidità. Il portiere non è riuscito ad intervenire e la palla rotola in rete all'angolino basso di sinistra. 1-0.

8' - Matthias Zimmermann calcia in area la punizione ma la difesa spazza.

10' - Andrej Kramaric mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza.

18' - Kramaric non ha esitato a realizzare un cross dalla linea di fondo. La palla non ha trovato nessuno dei suoi compagni sulla sua traiettoria.

23' - Matthias Zimmermann mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

28' - Cross lungo di Jean Zimmerche non trova però nessun compagno. I difensori hanno allontanato rapidamente il pallone.

31' - Andre Hoffmann sgambetta un avversario con un intervento in scivolata. Martin Petersen lo grazia fermando il gioco e fischiando solamente il fallo.

36' - Zimmermann mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro.

39' - Sargis Adamyan sembrava potesse involarsi ma uno dei difensori ha chiuso bene.

45' - Pavel Kaderabek riceve un passaggio morbido dalla fascia e conclude da distanza ravvicinata. Il pallone esce facendo la barba al palo sinistro.

45'+2' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

46' - Via alla ripresa.

46' - CAMBIO NEL DUSSELDORF: C'è stata una sostituzione nell'intervallo. Jean Zimmer verrà rimpiazzato da Erik Thommy.

49' - Punizione: Kaan Ayhan colpisce di testa. Servirebbe più precisione per segnare, palla metri sopra la traversa.

51' - Jurgen Locadia è servito da un preciso passaggio in area e lascia immediatamente partire un rasoterra dritto verso il centro della porta. Il suo tentativo è stato sventato dall'attento portiere, che salva con una stupenda parata.

55' - Kaan Ayhan viene ammonito.

60' - CAMBIO NEL DUSSELDORF: Dawid Kownacki sostituirà Bernhard Tekpetey.

60' - CAMBIO HOFFENHEIM: Ihlas Bebou ha rimpiazzato Jurgen Locadia.

64' - CAMBIO NEL DUSSELDORF: Friedhelm Funkel è obbligato al cambio. Marcel Sobottka non ce la fa, al suo posto Adam Bodzek.

68' - Giallo per Rudy.

70' - Sargis Adamyan fallisce un'occasione da distanza ravvicinata calciando di poco sopra la traversa.

74' - CAMBIO HOFFENHEIM! Sargis Adamyan uscirà e nel frattempo Alfred Schreuder può dare le ultime delucidazioni a Dennis Geiger.

77' - Kaan Ayhan si fionda sul passaggio in area e va al tiro ma il pallone esce alto, che occasione!

84' - Giallo per Markus Suttner.

86' - CAMBIO HOFFENHEIM:Florian Grillitsch uscirà e Diadie Samassekou prenderà il suo posto.

88' - GOOOOOL! PAREGGIO DEL DUSSELDORF: Grande gioco di squadra. Rouwen Hennings viene liberato dall'assist di Alfredo Morales che non sbaglia e calcia in rete all'angolino basso di destra. 1-1.

90' - Tre minuti di recupero.

90'+3' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

17.23 - GARA TERMINATA.

PADERBORN-LIPSIA 2-3

1' - Il match è iniziato.

3' - GOOOOOL! LIPSIA IN VANTAGGIO CON SCHICK! Timo Werner mostra una grande visione di gioco e serve Patrik Schick che con grande freddezza trasforma spedendo la palla all'angolino basso di destra. 0-1.

4' - GOOOOOL! RADDOPPIO IMMEDIATO DEL LIPSIA: Marcel Sabitzer con un gran controllo addomestica un passaggio smarcante sul limite per poi sparare la sfera sotto la traversa, gol da vero campione. 0-2.

10' - Gerrit Holtmann cerca un passaggio lungo, ma mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori del Lipsia.

16' - Zolinski crossa in area con precisione ma la difesa è attenta ed allontana il pericolo. La sfera esce dal fondo. Occasione per il Paderborn con un calcio d'angolo.

19' - Timo Werner si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere. Il Lipsia guadagna un corner.

22' - Christopher Nkunku azzarda il tiro dalla distanza ma il suo tentativo viene fermato. Palla in out e Lipsia che resta in attacco.

26' - GOOOOOL! TRIS DEL LIPSIA CON WERNER! Christopher Nkunku vede Timo Werner e lo serve con un bel passaggio, questi aggancia il pallone in area e riesce a battere l'estremo difensore, 0-3.

32' - Il Lipsia rallenta i tempi di gioco con qualche passaggio breve. Per gli avversari è dura, correre senza palla non è mai facile.

34' - Jamilu Collins viene ammonito.

39' - Patrik Schick scatta troppo presto e l'arbitro fischia il fuorigioco.

43' - Bel tentativo! Christopher Nkunku raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco.

45' - L'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo.

16.15 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - Si ricomincia.

49' - Intervento del VAR che annulla il gol di Streli Mamba per fuorigioco!

53' - Patrik Schick è stato il più veloce a posizionarsi dentro l’area di rigore e svetta per impattare un cross da calcio d’angolo. Sferra un bel colpo di testa, ma la palla sfila di poco larga oltre il palo destro.

57' - CAMBIO NEL LIPSIA: Nordi Mukiele sarà rimpiazzato da Marcelo Saracchi.

61' - CAMBIO PADERBORN: Christopher Antwi-Adjej prende parte alla partita rimpiazzando Gerrit Holtmann.

61' - CAMBIO LIPSIA: Marcel Sabitzer abbandona il campo e Amadou Haidara entra in sostituzione.

62' - GOOOOL! SEGNA IL PADERBORN: Streli Mamba grazie ad uno splendido passaggio si trova un'occasione d'oro. Cambia così il punteggio grazie al suo preciso tiro sul secondo palo.

66' - L'angolo di Kai Proger viene spazzato via dalla difesa.

67' - Errore madornale! Streli Mamba (Paderborn) con prontezza aggancia un pallone rimbalzante non facile ma spreca mandando poi la sfera alta sopra la traversa.

73' - GOOOOOOL DEL PADERBORN! Christopher Antwi-Adjej gioca palla a Klaus Gjasula che con rapidità controlla il passaggio e segna calciando verso la destra! Il portiere non ci è arrivato. 2-3!

73' - CAMBIO PADERBORN: Sven Michel entra e prende il posto di Ben Zolinski.

75' - CAMBIO LIPSIA: Matheus Cunha sostituirà Patrik Schick.

80' - Timo Werner mostra grande destrezza nell'area piccola e stacca alto per impattare una punizione. Riesce a colpire di testa centralmente ma Leopold Zingerle non si fa superare.

85' - CAMBIO PADERBORN: Laurent Jans non ce la fa più e lascia il terreno. Abdelhamid Sabiri lo rimpiazzerà.

88' - Dimostra grande sensibilità Amadou Haidar nel controllare un bel passaggio nell'area di rigore. Trova un po' di spazio per il tiro e calcia basso verso il centro della porta. Sfortunatamente per lui il tiro viene liberato da un difensore che si supera con un grande intervento per respingere il pallone.

90' - Quattro minuti di recupero.

90'+4' - L'arbitro ha fischiato la fine della gara.

17.25 - GARA TERMINATA.

15.26 - Le squadre stanno entrando sui rispetti campi: è tutto pronto per vivere le emozioni di questo sabato pomeriggio di Bundesliga.

15.15 - Quattro le sfide in programma in questo sabato di Bundesliga: il Colonia ospiterà l'Augsburg mentre il Borussia Dortmund sarà di scena in casa dell'Hertha Berlino. Il Lipsia se la giocherà in casa del Paderborn e l'Hoffenheim ospiterà il Fortuna Dusseldorf.

15.04 - Gentili lettori e lettrici di TMW un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta del 13° turno di Bundesliga. Insieme in questo sabato pomeriggio vivremo tutte le emozioni di questa giornata del campionato tedesco che vede quattro gare in programma.