LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Lipsia esagerato, crolla il Bayern

17.25 Si sono concluse le gare delle 15.30: crollo del Bayern Monaco che perde 5-1 contro l'Eintracht Francoforte, esagerato il Lipsia che vince 8-0 contro il Mainz. Bene il Borussia Dortmund che vince 3-0 contro il Wolfsburg, ma perde Reus per un colpo alla caviglia. Vince il Borussia M'Gladbach che sale in vetta con 22 punti dopo il successo sul Bayer Leverkusen. Pari tra Werder Brema e Friburgo.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 3-0

1' Si parte!

10' Spinge il Borussia, il Wolfsburg non riesce ad uscire dalla propria area.

14' Tiro di Weigl, palla che finisce a lato. Si lamentano i gialloneri per un intervento scorretto in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire.

20' Molto ben messo in campo il Wolfsburg, pochi spazi per il Borussia Dortmund.

21' Che giocata di Nmecha che per poco non va a segno con un tocco morbido a scavalcare il portiere, ma il tiro si stampa sulla traversa!

30' Esce Reus, entra Gotze. Problemi fisici per il talento tedesco del Borussia. Intanto si cambia uno degli assistenti dell'arbitro: spazio al quarto uomo.

35' Match equilibrato a Dortmund: i padroni di casa non trovano spazio per pungere.

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

52' GOOOOL BORUSSIA DORTMUND! SEGNA HAZARD JR! Vantaggio del Borussia che va a segno con il fratello dell'attaccante del Real Madrid: tiro di destro, palla che si infila sul primo palo!

58' GOOOOL BORUSSIA DORTMUND! RADDOPPIA GUERREIRO! Raddoppia il Borussia Dortmund con la rete dell'attaccante: tutto facile per il Borussia dopo il gol di Hazard jr.

88' GOOOOL BORUSSIA DORTMUND!!! SEGNA GOTZE! Chiude il match il Dortmund con la rete dell'attaccante!

FINALE! Successo netto del Borussia Dortmund contro il Wolfsburg! 3-0 per i gialloneri!

LIPSIA-MAINZ 8-0

1' Si parte!

5' GOOOL LIPSIA!! SEGNA SABITZER! Vantaggio per i padroni di casa con il centrocampista tedesco!

30' RADDOPPIO LIPSIA!! SEGNA WERNER! Raddoppio del Lipsia con la rete dell'attaccante!

35' TRIS LIPSIA! NKUNKU! Tutto facile per i padroni di casa che segnano anche il terzo gol con l'ex PSG.

39' POKER LIPSIA! HALSTENBERG! Arriva anche il quarto gol per la squadra della Red Bull con il centrocampista: notte fonda per il Mainz!

44' GOOOOL LIPSIA! SEGNA POULSEN! Tutto finale per i padroni di casa che trovano anche il quinto gol poco prima del riposo!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

49' GOOOOL LIPSIA! ANCORA WERNER! Si chiude il set a Lipsia con il 6-0 dei padroni di casa con il gol dell'attaccante

51' GOOOOL LIPSIA! MUKIELE! Settebello del Lipsia che ormai è senza freni: quasi un allenamento per la squadra di casa.

75' La gara a Lipsia ormai non dirà più nulla sul risultato: turbo Lipsia che tiene il passo con le prime.

87' GOOOOL LIPSIA! E SONO OTTO! ANCORA WERNER! Umiliazione storica per il Mainz. Trionfo esagerato per il Lipsia! in quindici partite sono tredici gol per l'attaccante della nazionale tedesca.

FINALE! Il Lipsia straccia il Mainz: 8-0 per i padroni di casa con Werner show: 3 gol e 2 assist! Notte fonda per gli ospiti.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO 5-1

1' Si parte!

6' Non è rigore per l'Eintracht Francoforte, ma l'arbitro decide, comunque, per l'espulsione di Boateng.

20' Bella partita a Francoforte con occasioni da una parte e dall'altra: ci provano Davies e Dost, ma senza esito.

25' GOOOOL EINTRACHT!!! SEGNA KOSTIC! Vantaggio dei padroni di casa con il tiro secco a battere Neuer!

33' RADDOPPIA L'EINTRACHT! SOW! Arriva anche il 2-0 dei padroni di casa. Si fa dura per il Bayern!

37' ACCORCIA IL BAYERN MONACO! LEWANDOWSKI! I bavaresi ritornano in gara con la rete del solito cannoniere polacco!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

48' GOOOL EINTRACHT! SEGNA ABRAHAM! Allunga nuovamente l'Eintracht Francoforte. si fa dura per il Bayern!

61' GOOOL EINTRACHT! SEGNA HINTEREGGER! Arriva il quarto gol dell'Eintracht con la rete del centrocampista su assist di Kostic!

75' Il Bayern sotto di tre reti e con un uomo in meno: per Kovac la situazione si fa sempre più complicata.

81' GOOOOL EINTRACHT FRANCOFORTE! SEGNA PACIENCIA! Arriva la manita dell'Eintracht che trova anche il quinto gol con Paciencia!

FINALE! Finisce a Francoforte! 5-1 per l'Eintracht contro il Bayern. Brutta sconfitta per i bavaresi che scivolano in classifica.

WERDER BREMA-FRIBURGO 2-2

1' Si parte!

9' GOOOL WERDER BREMA! RASHICA A SEGNO! Arriva il vantaggio dei padroni di casa con il destro di Rashica su assist di Osako!

20' Il Friburgo aveva trovato il gol con Sallai su assist di Grifo, ma tutto inutile per una segnalazione di fuorigioco!

28' GOOOOL FRIBURGO! SEGNA PETERSEN! Questa volta è valido il gol del Friburgo con il diagonale dell'attaccante su cui Pavlenka non può nulla!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

58' GOOOOOL WERDER BREMA!!! SEGNA GEBRE SELASSIE! Colpo di testa del terzino e palla in rete!

93' GOOOOL FRIBURGO! PAREGGIA PETERSEN! Ancora una rete dell'attaccante che pareggia proprio nei minuti di recupero!

FINALE! Il Friburgo riacciuffa il Werder Brema: 2-2 con Petersen protagonista.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA M'GLADBACH 1-2

1' Si parte!

7' Demirbay pericoloso, ma la sfera finisce a lato.

17' GOOOL BORUSSIA M'GLADBACH! SEGNA WENDT! Cambia il risultato a Brema con il vantaggio degli ospiti con un sinistro da distanza ravvicinata!

25' PAREGGIA BAYER LEVERKUSEN! VOLLAND! Pareggio del Bayer con la rete dell'attaccante. Parità a Leverkusen!

45' GOOOOL BORUSSIA M'GLADBACH! THURAM A SEGNO! Nuovo vantaggio del Borussia con la rete della punta francese!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

55' Attacca il Bayer Leverkusen alla ricerca del pari, ma il tiro di Bender finisce fuori!

FINALE! Colpaccio del Borussia M'Gladbach che sale da solo in vetta: primo posto con 22 punti.

15.20 Grande attesa anche per la gara delle 18.30: il derby di Berlino tra Hertha e Union.

15.18 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Borussia Dortmund-Wolfsburg

Lipsia-Mainz

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

Werder Brema-Friburgo

Bayer Leverkusen-Borussia M'Gladbach

