LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS - L'Ajax passa con Edson Alvarez

AJAX-APOEL NICOSIA 1-0

21.00 - PARTITI!

4' - Accelerazione di Dest, che prova ad andare via ma viene fermato. Nel rimpallo l'ultimo tocco è il suo, possesso all'APOEL.

8' - Palla nello spazio per Tadic, che viene però contrastato. Guadagna comunque un corner.

9' - Sugli sviluppi del corner, battuto corto, nessun problema per la difesa dell'APOEL.

16' - Ci prova l'ex Milan Huntelaar: l'olandese calcia da fuori, ma viene murato dalla retroguardia cipriota.

23' - Tentativo di Ziyech da fuori area: facile per Belec.

26' - Arriva il primo giallo della sfida: se lo becca Edson Alvarez.

27' - Problemino fisico per al-Tamari, ma non pare nulla di grave.

34' - Vengono ammoniti anche Mihajlovic e Merkis, entrambi dell'APOEL.

36' - Ziyech va alla battuta di un calcio di punizione: palla verso l'incrocio dai pali, ma Belec è attento e dice di no.

43' - GOL DI EDSON ALVAREZ! PASSA L'AJAX! Ziyech va alla battuta di un calcio d'angolo: pesca Edson Alvarez in area, che di testa spedisce in fondo al sacco!

45' - Giallo per Veltman.

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

CLUB BRUGGE-LASK LINZ 0-0

21.00 - PARTITI!

6' - Openda mette una bella palla davanti alla porta, ma fa buona guardia la difesa austriaca.

10' - Club Brugge a un passo dal gol: servizio per il solito Openda, che fa partire una staffilata da fuori che si spegne sul fondo di un soffio.

17' - Ancora belgi all'assalto: Vormer mette al centro, la difesa mette fuori, sui piedi di Deli. Quest'ultimo calcia, ma il suo tentativo è da dimenticare.

20' - La risposta del LASK Linz con il guizzo da rapace di Klauss: il suo tiro da distanza ravvicinata non trova però lo specchio.

22' - Proteste del Club Brugge: Openda finisce a terra in area, ma per l'arbitro è tutto regolare.

28' - Gol annullato al Club Brugge col VAR! Vormer gonfia la rete, ma la sua posizione è irregolare.

37' - Diatta si mette in proprio, ma al momento del tiro viene fermato.

44' - Diatta semina il panico, poi il suo filtrante viene letto dalla difesa avversaria.

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

SLAVIA PRAGA-CFR CLUJ 0-0

21.00 - PARTITI!

5' - Luis Aurelio semina il panico, poi va al traversone verso l'area di rigore, senza però trovare compagni liberi.

11' - Punizione da buona posizione per il Cluj: lo batte Bordeianu, ma Kolar sventa la minaccia con un ottimo intervento.

20' - Riparte lo Slavia Praga a gran velocità. Bordeianu però ci mette una pezza con il suo intervento, che però risulta irregolare secondo l'arbitro Rocchi.

27' - Conclusione di prima di Soucek, ma la retroguardia del Cluj mura bene.

36' - Problemino fisico per Luis Aurelio, ma dovrebbe restare in campo stringendo i denti.

37' - Soucek svetta in area e incorna il pallone, senza però inquadrare lo specchio.

40' - Un giallo a testa: Rocchi ammonisce Muresan del Cluj e Masopust dello Slavia.

45' - Conclusione di Stanciu, ma c'è ancora il muro romeno.

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

20.45 - Ecco i risultati dell'andata:

APOEL-Ajax 0-0

Cluj-Slavia Praga 0-1

LASK Linz-Club Brugge 0-1

20.40 - Chi avrà la meglio nel doppio confronto si qualificherà per la fase a gironi che comincerà il 17 settembre.

20.35 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Champions League, la cronaca testuale dei play-off di qualificazione alla massima competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.