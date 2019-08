LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS - L'Olympiacos vince anche il ritorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.56 - Terminata adesso le tre sfide del ritorno dei playoff di Champions League, fanno festa Olympiacos, Dinamo Zagabria Stella Rossa che approdano alla fase a gironi. Tornano a casa invece Krasnodar, Young Boys e Rosenborg. Ecco i risultati finali:

Krasnodar-Olympiacos 1-2

Rosenborg-Dinamo Zagabria 1-1

Stella Rossa-Young Boys 1-1

KRASNODAR-OLYMPIACOS 1-2

1' - Partiti!

2' - Prima occasione per il Krasnodar, tentativo dal limite di Wanderson ma sfera che termina tra le bracia di Sà.

6' - E' partito sicuramente bene il Krasnodar, troppo complicato ribaltare il 4-0 dell'andata.

7' - Podence! Grande destro dalla distanza del portoghese Podence, respinta del portiere dei russi.

10' - GOL DEL KRASNODAR! HA SEGNATO UTKIN Zampata vincente in area di rigore di Utkin che porta in vantaggio i russi.

11' - GOL DELL'OLYMPIACOS! HA SEGNATO EL ARABI Dura soltanto un minuto il vantaggio del Krasnodar, mischia in area di rigore dei russi e deviazione decisiva di El Arabi.

15' - Suleymanov ci ha provato su calcio di punizione, pallone che termina di poco a lato rispetto alla porta greca.

21' - Servono ben sei reti al Krasnodar per passare il turno, doccia gelata la rete di El Arabi.

25' - Calcio di punizione da buona posizione in favore dell'Olympiacos, cartellino giallo anche Stostky.

30' - Gioco per il momento interrotto, problemi fisici per Suleymanov.

40' - Ritmi abbastanza blandi, l'Olympiacos ormai ha in mano la qualificazione alla fase a gironi.

42' - Ci ha provato Wanderson dal limite, pallone che termina alto sopra la traversa.

45' - Concessi due minuti di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DELL'OLYMPIACOS! HA SEGNATO EL ARABI! Arriva il raddoppio dei greci, tap-in di El Arabi che firma la doppietta su assist di Valbuena.

51' - Olympiacos ai gironi di Champions League, servono sette reti al Krasnodar.

60' - Partita ormai senza grandi emozioni.

71' - Il Krasnodar prova ad attaccare per chiudere con un gol questa breve avventura in Champions League.

79' - Ci stava provando in rovesciata Podence, viene fermato il portoghese.

82' - Accademia dell'Olympiacos in quest'ultima fase di gara.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

ROSENBORG-DINAMO ZAGABRIA 1-1

1' - Partiti!

5' - Primo affondo per la Dinamo Zagabria con Dani Olmo, mancino dello spagnolo tra le braccia di Hansen.

9' - Rosenborg che si guadagna il primo calcio d'angolo, servono due gol ai norvegesi per passare il turno.

10' - Reginiussen! Super occasione per i norvegesi, colpo di testa a porta vuota dell'ex Lecce e sfera che termina clamorosamente a lato.

11' - GOL DEL ROSENBORG! HA SEGNATO AKINTOLA! Riapre la qualificazione il Rosenborg, ha segnato Akintola dopo la respinta corta di Livakovic su tiro di Jensen.

22' - Continua a premere il Rosenborg, un gol per i norvegesi per ristabilire la parità.

26' - Attacca a testa bassa il Rosenborg, tentativo in spaccata di Soderlund che termina però alto sopra la traversa.

28' - Ci ha provato nuovamente Reginiussen su azione di palla inattiva, arriva però un fischio del direttore di gara.

31' - Grande occasione per il Rosenborg, destro in girata di Samuel che trova la risposta in tuffo di Livakovic.

35' - Altro tentativo del nigeriano Samuel, parata facile di Livakovic.

43' - PALO DEL ROSENBORG! Grande occasione per i norvegesi, calcio di punizione di Hendenstad e pallone che si stampa sul palo.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

56' - Si gioca soltanto nella metà campo della Stella Rossa mentre i tifosi ospiti regalano spettacolo sugli spalti norvegesi.

60' - Dani Olmo prova il destro su punizione, sfera che termina a lato.

66' - Molto attivo sulla fascia sinistra Samuel, il nigeriano semina il panico nella difesa della Dinamo Zagabria.

71' - GOL DELLA DINAMO ZAGABRIA! HA SEGNATO GOJAK! Super gol della Dinamo Zagabria, mancino perfetto dal limite e pallone sotto l'incrocio dei pali.

74' - Tentativo di Dani Olmo dalla distanza, lo spagnolo non inquadra lo specchio della porta.

78' - Grande occasione per Soderlund, pallone che sfiora il palo.

80' - Dinamo Zagabria ormai ad un passo dai gironi di Champions League.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

STELLA ROSSA-YOUNG BOYS 1-0

1' - Partiti!

6' - Molto attivo Ngamaleu, deve vincente la formazione svizzera per approdare alla fase a gironi.

16' - Continua a premere la formazione svizzera, Stella Rossa pericolosa in contropiede.

18' - Primo cartellino della sfida, giallo per Milunovic dopo un intervento in ritardo ai danni di Ngamaleu.

21' - Tentativo dalla lunga distanza di Rodic, pallone che termina altissimo rispetto alla porta di Van Ballmoss.

23' - Per lo Young Boys ci ha provato Sierro su calcio di punizione, pallone che termina sulla barriera.

30' - Latitano le occasioni da rete, serve un gol allo Young Boys per passare il turno.

32' - Calcio di punizione in favore degli svizzeri, cartellino giallo per Gobeljic per un brutto intervento ai danni di Ngamaleu.

39' - Grande azione personale di Bruno Petkovic, suggerimento per Orsic che rientra sul destro e calcia trovando però la parata di Hansen.

44' - Problemi per Ngamaleu, stringe i denti l'attaccante dello Young Boys.

45' - Concessi due minuti di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - Aebischer ci ha provato dalla lunga distanza, pallone di poco alto sopra la traversa.

50' - Assalé penetra in area di rigore, prova il destro che termina ampiamente a lato.

55' - Entra Fassnacht per lo Young Boys.

57' - Grandissima occasione per lo Young Boys, papera di Borjan ma Assalé a porta sguarnita manda a lato.

58' - Lotomba ci prova dalla lunga distanza, destro che termina alto sopra la traversa.

59' - GOL DELLA STELLA ROSSA! HA SEGNATO VUKANOVIC! Arriva il vantaggio della Stella Rossa, traversone dalla sinistra di Rodic per il colpo di testa vincente di Vukanovic.

64' - Fassnacht! Grande destro dal limite di Fassnacht, pallone che termina di poco a lato del palo.

66' - Altro tentativo di Fassnacht dalla lunga distanza, destro che termina alto sopra la traversa.

76' - Stella Rossa che continua ad attaccare, sugli scudi l'ex Fiorentina Marko Marin.

79' - Ammonizione per Tomane della Stella Rossa, attacca lo Young Boys.

82' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO JANKO! Con un pò di fortuna lo Young Boys riapre il discorso qualificazione, Janko di destro dal limite e pallone deviato che inganna Borjan.

88' - Assalto dello Young Boys che ha inserito anche Hoarau.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

92' - NSAME! Ad un passo dal gol qualificazione lo Young Boys, destro dal limite che trova la grandissima parata di Borjan.

---FINE PARTITA---

20.45 - Ecco le formazioni ufficiali dei tre match:

Krasnodar (4-3-3): Kritsyuk; Petrov, Spajic, Fjolosun, Stotsky; Olsson, Vilhena, Utkin; Suleymanov, Berg, Wanderson.

Olympiakos (4-2-3-1): Sa; Elabdellaoui, Semede, Meriah, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme; Masouras, Valbuena, Podence; El Arabi.

Rosenborg (4-3-3): Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling; Jensen, Lundemo, Konradsen; Akintola, Soderlund, Adegbenro.

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic.

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic; Kovancic, Canas; Garcia, Marin, Vukanovic; Boakye.

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Sorensen, Lustenberger, Zesiger; Janko, Sierro, Aebischer, Mvula Lotomba; Assale, Nsame, Ngamaleu.

20.40 - Ecco le tre sfide di questa sera valevoli per il ritorno dei preliminari di Champions League, tra parentesi il risultato dell'andata.

Krasnodar-Olympiakos (0-4)

Rosenborg-Dinamo Zagabria (0-2)

Stella Rossa-Young Boys (2-2)

20.30 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale delle tre gare valevoli per i preliminari di Champions League. Tre di queste sei squadre, questa sera approderanno alla prossima fase a gironi.