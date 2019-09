LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Danimarca e Bosnia a valanga, bene Spagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.39 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati con tutte le news e gli approfondimenti sulle gare di qualificazione ad Euro 2020!

RISULTATI FINALI:

Bosnia-Liechtenstein 5-0

Far Oer-Svezia 0-4

Finlandia-Grecia 1-0

Gibilterra-Danimarca 0-6

Irlanda-Svizzera 1-1

Israele-Macedonia 1-1

Norvegia-Malta 2-0

Romania-Spagna 1-2

Bosnia-Liechtenstein 5-0

1' - Comincia la partita!

11' - GOL! GOL! GOL! GOJAK! Avanti la Bosnia dopo poco più di dieci minuti! E' il giallorosso Dzeko ad apparecchiare per il centrocampista della Dinamo Zagabria che non sbaglia!

31' - Dominio assoluto della Bosnia in questo primo tempo.

21.30 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - Bosnia che continua ad attaccare, dominio assoluto dei padroni di casa.

69' - Giallo per Buchel.

76' - Ammonito anche Sele.

80' - GOL! GOL! GOL! DULJEVIC! Raddoppio Bosnia quando ormai manca pochissimo alla fine della partita!

85' - GOL! GOL! GOL! DZEKO! L'attaccante della Roma firma il 3-0!

88' - GOL! GOL! GOL! VISCA! Prende il largo la Bosnia che infila anche il poker!

89' - GOL! GOL! GOL! MANITA BOSNIA! Il quinto gol è a firma di Gojak, doppietta per lui!

22.35 - Fine partita.

Far Oer-Svezia 0-4

1' - Comincia la partita!

12' - GOL! GOL! GOL! ISAK! Vantaggio Svezia in avvio, a propiziare il gol è l'assist di Lusting!

15' - GOL! GOL! GOL! ANCORA ISAK! Scatenato l'attaccante della Real Sociedad che firma il raddoppio pochi minuti dopo il vantaggio!

23' - GOL! GOL! GOL! LINDELOF! Svezia a valanga quando non siamo nemmeno alla mezzora! Stavolta firma il difensore del Manchester United!

28' - Giallo per Gregersen.

41' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Dilagante la Svezia, prima dell'intervallo arriva anche il gol di Quaison!

21.30 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

64' - Svezia che ora prova gestire il largo vantaggio in questo avvio di ripresa.

78' - Gara che vive di ritmi decisamente blandi rispetto al primo tempo.

22.35 - Fine partita.

Finlandia-Grecia 1-0

1' - Comincia la partita!

17' - Match estremamente equilibrato in questa prima fase.

30' - Ci prova la Finlandia. Tuominen scarica il tiro che però è debole, blocca il portiere greco Barkas.

39' - Scatta il giallo per Torosidis.

45' - Ammonito anche Kourbelis.

21.32 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Calcio di rigore per la Finlandia!

52' - GOL! GOL! GOL! PUKKI! Vantaggio Finlandia! Non sbaglia dal dischetto l'attaccante del Norwich City, 1-0!

59' - Scatta il giallo per il finlandese Sparv.

66' - Ammonito Pelkas.

77' - Gara tesa, giallo per anche per finlandese Kamara.

90' - Ancora un ammonito, giallo per Pavlidis.

22.35 - Fine partita.

Gibilterra-Danimarca 0-6

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! SKOV! Vantaggio della Danimarca! Il centrocampista dell'Hoffenheim sblocca il match contro Gibilterra, 0-1!

31' - Gara controllata dalla Danimarca, tanta conclusioni in questi primo tempo ma manca l'incisività sotto porta.

34' - GOL! GOL! GOL! ERIKSEN! Dal dischetto non sbaglia il giocatore danese, 0-2!

42' - Scatta il giallo per Kjaer.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Calcio di rigore per la Danimarca! Scatta anche il giallo per Hernandez!

51' - GOL! GOL! GOL! ERIKSEN! Non fallisce dal dischetto il giocatore danese, 0-3!

69' - GOL! GOL! GOL! DELANEY! Dilaga la Danimarca, arriva il poker!

74' - GOL! GOL! GOL! MANITA DANESE! Il quinto gol è firmato dal giocatore del Lech Gytkjaer.

78' - GOL! GOL! GOL! DOPPIETTA! Ancora Gytkjaer firma il gol del 6-0, risultato tennistico!

22.35 - Fine partita.

Irlanda-Svizzera 1-1

1' - Comincia la partita!

13' - McClean! Gran conclusione di precisione verso l'angolo, tiro ribattuto.

15' - Scatta il giallo per l'irlandese Stevens.

29' - Ci prova Xhaka, tiro potente ma impreciso. Palla fuori, Svizzera pericolosa.

37' - Ci prova Seferovic, conclusione tesa che viene bloccata senza problemi dall'irlandese Randolph.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - Occasione Svizzera! Ci prova Embolo dal limite, conclusione larga!

74' - GOL! GOL! GOL! SCHAR! La sblocca la svizzera, Embolo appoggia per Schar che infila all'angolino! 0-1!

85' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIA L'IRLANDA! McGoldrick firma l' 1-1 con un'incornata vincente!

90' - Giallo per Judge.

22.35 - Fine partita.

Israele-Macedonia 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - C'è subito il giallo per il macedone Nikolov.

27' - Sostanziale equilibrio in questo primo tempo.

39' - Non si sblocca un match non particolarmente ricco di emozioni.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! ZAHAVI! Israele sblocca il match, Solomo apparecchia per Zahavi ed il centrocampista del Guangzhou infila in porta! 1-0!

64' - GOL! GOL! GOL! ADEMI! Risponde la Macedonia con il centrocampista della Dinamo Zagabria che firma il pareggio!

89' - Ammonito Solomon.

22.35 - Fine partita.

Norvegia-Malta 2-0

1' - Comincia la partita!

16' - Norvegia che conquista il predominio del campo in questi primi minuti.

28' - Malta tiene botta nelle retrovie, Norvegia fa girare il pallone ma non riesce a concludere.

32' - Scatta il giallo per King.

34' - GOL! GOL! GOL! BERGE! La Norvegia sblocca il match, Berge firma il vantaggio!

45' - Rigore per la Novergia! Giallo per Nwoko,

45' - GOL! GOL! GOL! KING! Non sbaglia dal dischetto e la Norvegia raddoppia!

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - Norvegia che continua ad essere in costante proiezione offensiva anche nella ripresa.

22.35 - Fine partita.

Romania-Spagna 1-2

1' - Comincia la partita!

13' - Jordi Alba! Ci prova lo spagnolo con una conclusione dal limite, risponde presente Tatarusanu!

27' - Calcio di rigore per la Spagna!

29' - GOL! GOL! GOL! RAMOS! Il difensore trasforma dal dischetto e porta avanti la roja!

31' - Doppio giallo pochi minuti, ammoniti Sergio Ramos ed il rumeno Marin.

21.31 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! ALCACER! Raddoppia la Spagna! Ceballos infila nello spazio per Jordi Alba, palla in mezzo per Alcacer che da solo davanti alla porta non sbaglia! 2-0!

59' - GOL! GOL! GOL! ANDONE! Accorcia la Romania! Puscas di testa la mette in area, pronto Andone che sempre di testa infila in porta! 1-2!

76' - Saul si becca il giallo.

79' - ESPULSO LLORENTE! Il giocatore spagnolo si becca il rosso e lascia i suoi in dieci per gli ultimi minuti di partita.

22.35 - Fine partita.

20.31 - Sono otto i match che seguiremo in contemporanea:

Bosnia-Liechtenstein

Far Oer-Svezia

Finlandia-Grecia

Gibilterra-Danimarca

Irlanda-Svizzera

Israele-Macedonia

Norvegia-Malta

Romania-Spagna

20.29 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta le gare di qualificazione ad Euro 2020!