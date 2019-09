LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Francia e Portogallo dilagano, bene Turchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.44 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati con tutte le news e gli approfondimenti sulle gare di qualificazione ad Euro 2020!

RISULTATI FINALI:

Kosovo-Repubblica Ceca 2-1

Inghilterra-Bulgaria 4-0

Islanda-Moldavia 3-0

Lituania-Ucraina 0-3

Francia-Albania 4-1

Serbia-Portogallo 2-4

Turchia-Andorra 1-0

1' - Comincia la partita!

5' - Ritmi blandi in questa primissima fase di partita.

8' - GOL! GOL! GOL! COMAN! Vantaggio Francia! Guizzo dell'ex Juve che viene servito in area da Varane, si accentra e davanti al portiere non sbaglia! 1-0!

17' - Guizzo di Hysaj che parte e prova a sfondare la difesa avversaria, il giocatore del Napoli viene chiuso sul più bello.

24' - L'Albania tiene botta, pochi spazio a disposizione per i francesi in questo fase.

27' - GOL! GOL! GOL! GIROUD! Gran palla di Hernandez che da sinistra mette l'assist al centro, Giroud si fionda sul pallone e col piatto piazza nell'angolino! 2-0!

33' - Ancora Hysaj si sgancia sulla fascia, tenta il cross ma regala palla alla difesa avversaria.

36' - Calcio di rigore per la Francia!

38' - SBAGLIA GRIEZMANN! Traversa del giocatore francese che spreca dal dischetto!

43' - La Francia chiude in avanti il primo tempo.

21.37 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Lemar! Si inserisce bene in area, riceve il filtrante e prova a calciare! Ribatte la difesa albanese.

66' - L'albanese Gyasula si becca il giallo.

69' - GOL! GOL! GOL! COMAN! Gran palla di Griezmann che vede Coman al centro dell'area e lo serve, l'ex Juve spalle alla porta si gira in un fazzoletto e da distanza ravvicinata batte Strakosha! 3-0!

78' - Xhaka si becca il giallo.

85' - GOL! GOL! GOL! IKONE! Chiude i giochi la Francia! Filtrante di Fekir che trova Ikone, tiro all'angolo e Francia che firma il poker!

90' - GOL! GOL! GOL! CIKALLESHI! Gol della bandiera per la squadra albanese, Cikalleshi dal dischetto non sbaglia!

22.43 - Fine partita.

Serbia-Portogallo 2-4

1' - Comincia la partita!

7' - Avvio convinto del Portogallo in questi primi minuti.

10' - Scatta subito il giallo per Maksimovic.

22' - Semedo si sgancia in avanti, tenta il cross ma non trova compagni pronti a rispondere.

29' - Ronaldo! Riceve in area, ha spazio e prova la conclusione da posizione invitante! Tiro ribattuto!

34' - Portogallo sterile in fase offensiva, nemmeno un tiro in porta fino a questo momento.

38' - Kolarov! Palla al bacio di Lazovic per l'esterno della Roma che spara in porta! Blocca Rui Patricio!

41' - Giallo per Ruben Dias.

42' - GOL! GOL! GOL! CARVALHO! Portogallo in vantaggio! Gran conclusione dal limite, Dmitrovic non si oppone e il Portogallo in vantaggio!

21.34 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - GOL! GOL! GOL! GUEDES! Raddoppia il Portogallo! Gran conclusione all'angolo, Dmitrovic non ci arriva e i lusitani raddoppiano!

65' - Kolarov si becca il giallo.

68' - GOL! GOL! GOL! MILENKOVIC! Accorcia la Serbia! Tadic scodella dentro dalla bandierina, Milenkovic incorna ed insacca in porta!

80' - GOL! GOL! GOL! RONALDO! Assist al bacio di Silva per Cr7 che infila in porta!

85' - GOL! GOL! GOL! MITROVIC! Accorcia ancora la Serbia! Tadic apparecchia per il compagno di squadra che fredda il portiere e firma il 2-3!

86' - GOL! GOL! GOL! SILVA! Il Portogallo chiude i giochi a pochi minuti dalla fine! Guerreiro infila dentro per Bernardo Silva che firma il 4-2!

89' - Carvalho si becca il giallo.

22.39 - Fine partita.

Turchia-Andorra 1-0

1' - Comincia la partita!

9' - I padroni di casa si sbilanciano subito in avanti.

17' - Andorra schiacciata nella propria metà campo, non ne viene fuori la squadra di Alvarez.

22' - Scatta il giallo per Vales.

31' - Buon match di Tosun, l'attaccante turco è una spina nel fianco per la difesa di Andorra.

38' - Ritmi calati in questa fase finale del primo tempo, Turchia che non trova incisività sotto porta.

21.34 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Scatta subito il giallo per Rodrigues.

52' - Match nervoso, ammonito anche San Nicolas.

69' - Dato significativo, 25 tiri totali da parte della Turchia che non ha ancora, però, trovato il vantaggio.

89' - GOL! GOL! GOL! TUFAN! La Turchia sblocca finalmente il match nel finale!

22.39 - Fine partita.

20.42 - Queste le formazioni ufficiali dei tre match:

SERBIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Lazovic, Tadic, Kostic; Mitrovic.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Goinçalo Guedes, Bernardo Silva.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Lucas Hernandez; Tolisso, Matuidi; Coman, Griezmann, Lemar; Giroud.

ALBANIA (3-4-1-2): Strakosha; Ismajli, Djimsiti, Mavraj; Hysaj, Ramadani, Abrashi, Roshi; Bare; Uzuni, Balaj.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Emre Belozoglu, Irfan Kahveci; Yazici, Calhanoglu, Yalcin; Tosun.

ANDORRA (4-4-2): Gomes; San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos; Rodriguez, Rebés, Vales, Clemente; Martinez, Vieira.

20.41 - Già noti, invece, i risultati di quattro match giocati nel corso della giornata:

Kosovo-Repubblica Ceca 2-1

Inghilterra-Bulgaria 4-0

Islanda-Moldavia 3-0

Lituania-Ucraina 0-3

20.39 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Francia-Albania

Serbia-Portogallo

Turchia-Andorra

20.29 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta le gare di qualificazione ad Euro 2020!