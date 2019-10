LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Olanda di misura, Russia a valanga con Cipro

© foto di Giacomo Morini

19.55 - Questi i risultati finali delle sfide delle 18:

Kazakistan-Belgio 0-2 (giocata alle 15)

Bielorussia-Olanda 1-2

Cipro-Russia 0-5

Scozia-San Marino 6-0

Ungheria-Azerbaigian 1-0

BIELORUSSIA-OLANDA 1-2

1' - Partiti!

5' - Inizio promettente dell'Olanda che prova a spingere forte sull'acceleratore.

14' - Ci ha provato Bakhar per la Bielorussia, pallone che viene deviato da Veltman.

16' - Promes si fa spazio al limite dell'area di rigore, il suo destro viene però respinto dalla difesa bielorussa.

20' - Grande occasione per l'Olanda, pallone in mezzo per Van de Beek che manda di un soffio alto sopra la traversa.

26' - Occasione anche per la Bielorussia, conclusione di Laptev e sfera che sfiora la traversa.

30' - Pallino del gioco nettamente in mano all'Olanda ma la Bielorussia si sta difendendo bene rendendosi pericolosa in contropiede.

32' - GOL DELL'OLANDA! HA SEGNATO WIJNALDUM! Arriva il vantaggio dell'Olanda, a segno il centrocampista del Liverpool su assist perfetto di Promes.

35' - Promes stavolta prova a mettersi in proprio, destro che termina a lato.

38' - Colpo di testa di Van Dijk su azione di corner, sfera che termina di poco a lato rispetto al palo.

41' - GOL DELL'OLANDA! HA SEGNATO WIJNALDUM! Che gol del centrocampista olandese, destro secco dal limite dell'area di rigore e palla all'incrocio dei pali.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DELLA BIELORUSSIA! HA SEGNATO DRAGUN! La Bielorussia accorcia le distanze, Polyakov mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Dragun.

60' - Prosegue l'ipnotico possesso palla dell'Olanda ma la rete di Dragun ha messo coraggio alla Bielorussia.

67' - Dentro l'atalantino De Roon per l'Olanda in questo secondo tempo.

75' - Luuk De Jong non riesce a mettere la parola fine alla sfida, colpo di testa che termina di poco alto sopra la traversa.

80' - Periodo d'oro per Malen ma stavolta non riesce a siglare la rete del tris dell'Olanda, grande salvataggio del portiere bielorusso sul suo destro ravvicinato.

87' - Wijnaldum ci ha provato nuovamente dalla distanza come nel primo tempo, stavolta il suo tentativo termina alto sopra la traversa.

---FINE PARTITA---

CIPRO-RUSSIA 0-5

1' - Partiti!

4' - Palo! Subito un'occasione per la Russia, colpo di testa di Dzhikiya e sfera che colpisce il palo.

6' - Occasione per Dzyuba, l'ex Zenit però non riesce a calciare a rete.

9' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO CHERYSHEV! La Russia è in vantaggio, pallone perso ingenuamente da un difensore cipriota e recuperato da Cheryshev che con il mancino deposita sotto la traversa.

20' - A Nicosia, Russia in pieno controllo della sfida dopo il vantaggio di Cheryshev.

23' - RUSSIA IN GOL! HA SEGNATO OZDOEV! Tutto facile per la Russia, Cheryshev raccoglie la sfera sulla linea di fondo e scarica per Ozdoev che a rimorchio conclude con il mancino e sfera sotto la traversa.

28' - Piove sul bagnato per Cipro, adesso in dieci. Espulso Laftis per un brutto fallo ai danni di Petrov.

38' - Dopo dieci minuti Petrov alza bandiera bianca, al suo posto in campo Karavaev.

45' - Ben due cambi per Cipro in questo primo tempo anche per via dell'espulsione.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Spreca Dzyuba che da ottima posizione si fa anticipare da un difensore cipriota.

52' - Palo! Il secondo della sfida per la Russia, Golovin lascia partire il destro che colpisce il montante della porta cipriota.

62' - Ci ha riprovato Golovin ma nessun rischio stavolta per il portiere cipriota.

66' - La Russia spreca l'occasione del tris, Ionov tutto solo davanti al portiere cipriota sbaglia la misura della conclusione.

70' - Venti minuti al termine, ancora nessun tiro in porta da parte di Cipro.

79' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO DZYUBA! Traversone con il contagiri di Cheryshev per il colpo di testa di Dzyuba che manda alle spalle del portiere cipriota.

89 - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO GOLOVIN! Pallone di Dzyuba in area di rigore, assist per Golovin che con il piatto destro firma il poker russo.

92' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO CHERYSHEV! Nell'ultimo minuto di recupero arriva anche il pokerissimo della Russia, Cheryshev raccoglie un pallone vagante in area di rigore e con il destro sigla la doppietta personale.

---FINE PARTITA---

SCOZIA-SAN MARINO 6-0

1' - Partiti!

6' - L'occasione è per la Scozia, destro di Shankland e sfera che viene parata.

12' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO MCGINN! Arriva il vantaggio della Scozia, traversone di Christie per il mancino vincente da posizione ravvicinata di McGinn.

21' - La Scozia prova a raddoppiare, stavolta ci ha provato Forrest ma arriva la parata in due tempi del portiere di San Marino.

28' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO MCGINN! Ancora McGinn, doppietta per l'ala scozzese. Nuovamente con il mancino dal cuore dell'area di rigore fredda il portiere ospite.

34' - Primo squillo di San Marino, tentativo dalla distanza di Filippo Berardi e parata del portiere scozzese.

46' - TRIS SCOZIA! HA SEGNATO FINDLAY! Stavolta McGinn è l'uomo assist per la deviazione vincente di Findlay per il tris scozzese a Glasgow.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - San Marino ci prova con un calcio di punizione ma Brolli manda alto sopra la traversa.

61' - Si sporca i guanti McLauglin, traversone di Berardi per la conclusione di Nanni parata.

65' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO SHAKLAND! Arriva il poker della Scozia, mancino vincente di Shakland e San Marino ormai definitivamente al tappeto.

67' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO FINDLAY! Nel giro di due minuti arriva anche il quinto gol scozzese, angolo di Christie e colpo di testa vincente di Findlay.

70' - McGinn a caccia della tripletta, stavolta il suo tentativo viene parato da Simoncini.

80' - Finisce la buona partita di Filippo Berardi richiamato in panchina, protagonista in Serie C con la maglia della Vibonese.

87' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO ARMSTRONG! Mancava il gol su calcio di punizione ed è arrivato, destro sotto la traversa di Armstrong per il sesto gol scozzese.

---FINE PARTITA---

UNGHERIA-AZERBAIGIAN 1-0

1' - Partiti!

6' - Tentativo di Szoboszlai per l'Ungheria, sfera alta sopra la traversa.

10' - GOL DELL'UNGHERIA! HA SEGNATO KORHUT! Korhut con il mancino porta in vantaggio l'Ungheria contro l'Azerbaigian.

13' - Mancino di Dzsudzsák, pallone che termina alto sopra la traversa.

19' - Altro tentativo del solito Dzsudzsák, mancino che viene respinto dal portiere azero.

24' - L'ex Palermo Sallai mette in mezzo per Vida che calcia ma trova la respinta della difesa avversaria.

33' - Traversone di Dzsudzsák per il colpo di testa di Szalai, sfera che termina a lato.

34' - Ennesima occasione per l'Ungheria, tentativo di Sallai parato. L'ex Palermo insieme a Dzsudzsák tra i più attivi del match.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Tentativo di Szoboszlai su calcio di punizione, sfera però che termina alta sopra la traversa.

58' - Nuova occasione per l'Ungheria ma l'ex Palermo Sallai manda alto.

74' - Ritmi che si sono abbassati in questo secondo tempo.

78' - Nuovo squillo di Korhut, stavolta sul traversone di Vida il suo mancino termina a lato.

---FINE PARTITA---

17.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della giornata di qualificazioni ai prossimi Europei 2020. Quattro sfide in diretta alle ore 18:

Kazakistan-Belgio 0-2 (giocata alle 15)

Bielorussia-Olanda

Cipro-Russia

Scozia-San Marino

Ungheria-Azerbaigian