LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Raddoppio della Russia, doppio McGinn

© foto di Giacomo Morini

BIELORUSSIA-OLANDA 0-0

1' - Partiti!

5' - Inizio promettente dell'Olanda che prova a spingere forte sull'acceleratore.

14' - Ci ha provato Bakhar per la Bielorussia, pallone che viene deviato da Veltman.

16' - Promes si fa spazio al limite dell'area di rigore, il suo destro viene però respinto dalla difesa bielorussa.

20' - Grande occasione per l'Olanda, pallone in mezzo per Van de Beek che manda di un soffio alto sopra la traversa.

26' - Occasione anche per la Bielorussia, conclusione di Laptev e sfera che sfiora la traversa.

30' - Pallino del gioco nettamente in mano all'Olanda ma la Bielorussia si sta difendendo bene rendendosi pericolosa in contropiede.

CIPRO-RUSSIA 0-2

1' - Partiti!

4' - Palo! Subito un'occasione per la Russia, colpo di testa di Dzhikiya e sfera che colpisce il palo.

6' - Occasione per Dzyuba, l'ex Zenit però non riesce a calciare a rete.

9' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO CHERYSHEV! La Russia è in vantaggio, pallone perso ingenuamente da un difensore cipriota e recuperato da Cheryshev che con il mancino deposita sotto la traversa.

20' - A Nicosia, Russia in pieno controllo della sfida dopo il vantaggio di Cheryshev.

23' - RUSSIA IN GOL! HA SEGNATO OZDOEV! Tutto facile per la Russia, Cheryshev raccoglie la sfera sulla linea di fondo e scarica per Ozdoev che a rimorchio conclude con il mancino e sfera sotto la traversa.

28' - Piove sul bagnato per Cipro, adesso in dieci. Espulso Laftis per un brutto fallo ai danni di Petrov.

SCOZIA-SAN MARINO 2-0

1' - Partiti!

6' - L'occasione è per la Scozia, destro di Shankland e sfera che viene parata.

12' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO MCGINN! Arriva il vantaggio della Scozia, traversone di Christie per il mancino vincente da posizione ravvicinata di McGinn.

21' - La Scozia prova a raddoppiare, stavolta ci ha provato Forrest ma arriva la parata in due tempi del portiere di San Marino.

28' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO MCGINN! Ancora McGinn, doppietta per l'ala scozzese. Nuovamente con il mancino dal cuore dell'area di rigore fredda il portiere ospite.

UNGHERIA-AZERBAIGIAN 1-0

1' - Partiti!

6' - Tentativo di Szoboszlai per l'Ungheria, sfera alta sopra la traversa.

10' - GOL DELL'UNGHERIA! HA SEGNATO KORHUT! Korhut con il mancino porta in vantaggio l'Ungheria contro l'Azerbaigian.

13' - Mancino di Dzsudzsák, pallone che termina alto sopra la traversa.

19' - Altro tentativo del solito Dzsudzsák, mancino che viene respinto dal portiere azero.

24' - L'ex Palermo Sallai mette in mezzo per Vida che calcia ma trova la respinta della difesa avversaria.

17.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della giornata di qualificazioni ai prossimi Europei 2020. Quattro sfide in diretta alle ore 18:

Kazakistan-Belgio 0-2 (giocata alle 15)

Bielorussia-Olanda

Cipro-Russia

Scozia-San Marino

Ungheria-Azerbaigian