LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Spettacolo Olanda, poker della Croazia

22.40 - Terminano adesso le sette sfide di questa sera, ecco i risultati:

Cipro-Kazakistan 1-1 (Giocata alle 18)

Estonia-Bielorussia 1-2 (Giocata alle 18)

Austria-Lettonia 6-0

Germania-Olanda 2-4

Galles-Azerbaigian 2-1

San Marino-Belgio 0-4

Scozia-Russia 1-2

Slovacchia-Croazia 0-4

Slovenia-Polonia 2-0

GERMANIA-OLANDA 2-4

1' - Partiti!

6' - Tentativo dalla distanza di Marco Reus, sfera che termina di poco a lato rispetto al palo della porta di Cillessen.

8' - Grande conclusione dalla distanza di Depay, parata in tuffo di Neuer.

9' - GOL DELLA GERMANIA! HA SEGNATO GNABRY! Arriva il vantaggio della Germania, destro di Kimmich che trova la respinta di Cillessen e sul pallone vagante è decisiva la deviazione di Gnabry in rete.

17' - Spinge l'Olanda, inaspettatamente in svantaggio nell'unica vera occasione per la Germania.

23' - Ottimo stacco di testa di De Ligt su azione di corner, sfera che termina a lato.

30' - Pescato in fuorigioco Sule nel tentativo di colpire di testa, la Germania continua ad attaccare.

42' - Miracolo di Cillessen, conclusione ravvicinata di Marco Reus con il destro ma super la risposta del portiere olandese.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Tentativo in diagonale di Gnabry, salvataggio sulla linea di porta di De Ligt.

53' - Conclusione in area di rigore di Schulz, Van Dijk anticipa Werner pronto a battere a rete.

56' - Dumfries arriva in area di rigore, pallone per Wjinaldum che calcia di prima intenzione trovando la respinta in tuffo di Neuer.

58' - GOL DELL'OLANDA! HA SEGNATO DE JONG! Arriva il pari olandese, De Jong aggancia un pallone in area di rigore e calcia con il destro e non sbaglia.

66' - GOL DELL'OLANDA! AUTORETE DI TAH! La ribalta l'Olanda, colpo di testa su corner di Van Dijk che trova Depay, l'attaccante del Lione mette il mezzo trovando la sfortunata deviazione nella propria rete di Tah.

71' - CALCIO DI RIGORE PER LA GERMANIA! Colpo di mano di De Ligt in area di rigore, penalty per i tedeschi.

73' - GOL DELLA GERMANIA! HA SEGNATO KROOS! Calcio di rigore perfetto di Toni Kroos che spiazza Cillessen.

79' - GOL DELL'OLANDA! HA SEGNO MALEN! Ancora vanti l'Olanda, Wijnaldum entra in area di rigore e mette il pallone in mezzo per Malen che a porta vuota non sbaglia.

91' - GOL DELL'OLANDA! HA SEGNATO WIJNALDUM! Contropiede perfetto dell'Olanda, Depay manda in porta Wjinaldum che solo davanti a Neuer non sbaglia.

---FINE PARTITA---

AUSTRIA-LETTONIA 6-0

1' - Partiti!

7' - GOL DELL'AUSTRIA! HA SEGNATO ARNAUTOVIC! L'Austria si porta in vantaggio alla prima occasione, pallone in mezzo per Arnautovic che non sbaglia.

13' - GOL DELL'AUSTRIA! HA SEGNATO SABITZER! Arriva il raddoppio dell'Austria, terribile destro di Sabitzer dalla distanza che si stampa sotto l'incrocio dei pali.

21' - Austria in pieno controllo della sfida, pochi problemi per i padroni di casa.

35' - Errore del guardalinee, annullato il tris di Sabitzer per fuorigioco ma il calciatore del Lipsia si trovava in posizione regolare.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - CALCIO DI RIGORE PER L'AUSTRIA!

52' - GOL DELL'AUSTRIA! HA SEGNATO ARNAUTOVIC! Conclusione perfetta su calcio di rigore di Marko Arnautovic e tris dell'Austria.

68' - Un monologo dell'Austria, la squadra di casa è avanti di tre reti meritatamente.

77' - GOL DELL'AUSTRIA! AUTORETE DI STEINBORS! Anche la fortuna dalla parte dell'Austria, colpo di testa di Sabitzer che colpisce prima il palo e poi la schiena di Steinbors e si insacca in rete.

80' - GOLL'AUSTRIA! HA SEGNATO LAIMER! Arriva il pokerissimo dell'Austria, traversone di Alaba per la zampata vincente con il mancino di Laimer che batte per la quinta volta Steinbors.

85' - GOL DELL'AUSTRIA! HA SEGNATO GREGORITSCH! Destro dalla distanza di Sabitzer, palo e sulla respinta arriva il sesto gol di Gregoritsch.

---FINE PARTITA---

GALLES-AZERBAIGIAN 2-1

1' - Partiti!

12' - Ci ha provato di testa Lawrence ma sfera che termina alta sopra la traversa.

20' - Il Galles prova a trovare la rete del vantaggio, tra i più attivi Gareth Bale.

27' - GOL DEL GALLES! CLAMOROSO AUTOGOL DI PASHAEV! Incredibile autorete di Pashaev che regala il vantaggio al Galles, portiere fuori dai pali e il difensore azero di testa appoggia in rete.

41' - Caparbio Daniel James, seconda conclusione del gallese che trova soltanto un calcio d'angolo.

43' - Wilson ci prova ma non riesce a raddoppiare.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Ancora Daniel James ci prova, resiste la difesa dell'Azerbaigian.

59' - GOL DELL'AZERBAIGIAN! HA SEGNATO EMRALI! Emrali firma il pareggio, l'attaccante azero solo davanti ad Hennessey non sbaglia.

75' - Il Galles prova a trovare la rete del vantaggio, in campo anche il centravanti Vokes.

83' - GOL DEL GALLES! HA SEGNATO BALE! Serie di batti e ribatti in area di rigore, Bale ci mette la testa e scavalca il portiere avversario per la rete del raddoppio.

---FINE PARTITA---

SAN MARINO-BELGIO 0-4

1' - Partiti!

2' - Subito Belgio pericolosissimo, filtrante di De Bryune per Batshuayi che tutto solo davanti a Benedettini manda a lato.

15' - Come da previsione si gioca soltanto ad una metà campo, il Belgio alla ricerca del vantaggio.

23' - Azione personale di Denayer, destro dal limite dell'area di rigore e Benedettini blocca in due tempi.

33' - Traversa del Belgio, tiro cross di Januzaj dalla destra e sfera che colpisce il montante della porta di Benedettini.

42' - CALCIO DI RIGORE PER IL BELGIO! Tocco di mano di Palazzi sul mancino ravvicinato di Alderweireld.

43' - GOL DEL BELGIO! HA SEGNATO BATSHUAYI! Arriva il vantaggio del Belgio, calcio di rigore dell'attaccante del Chelsea con Benedettini che intuisce ma non riesce a respingere.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Tentativo di Batshuayi in area di rigore, destro dell'attaccante belga respinto da Benedettini.

56' - GOL DEL BELGIO! HA SEGNATO MERTENS! Appena entrato Mertens firma il raddoppio, traversone basso di Chadli e il belga non sbaglia a porta vuota.

62' - Ci ha provato Yannick Carrasco dal limite dell'area di rigore, destro che termina di poco a lato.

63' - GOL DEL BELGIO! HA SEGNATO CHADLI! Uscita non perfetta di Benedettini, pallone per Chadli che stoppa e calcia con il destro e firma il tris.

76' - Sostituzione per il Belgio, fuori De Bruyne ed in campo Praet.

88' - Accademia del Belgio che sta provando a siglare anche il poker.

93' - GOL DEL BELGIO! HA SEGNATO BATSHUAYI! Arriva il poker del Belgio, colpo di testa vincente di Batshuayi.

---FINE PARTITA---

SCOZIA-RUSSIA 1-2

1' - Partiti!

3' - Prova a rendersi pericolosa la Russia con il mancino di Zhirkov, pallone alto sopra la traversa.

11' - GOL DELLA SCOZIA! HA SEGNATO MCGINN! Arriva il vantaggio dei padroni di casa, traversone di Fraser per McGinn che gira in rete con il mancino.

17' - Ha provato a rispondere la Russia, colpo di testa di Dzyuba ma miracolo di Marshall.

33' - Colpo di testa di Mulgrew, pallone che termina di poco a lato con deviazione.

40' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO DZYUBA! Golovin si incunea in area di rigore, pallone per Dzyuba che stoppa e calcia con il destro e batte Marshall.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

59' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO ZHIRKOV! La ribalta la Russia, traversone basso di Golovin per Zhirkov che solo davanti alla porta non sbaglia.

73' - Scatenato Golovin in questa fase di gara, la Russia si affida al centrocampista del Monaco.

---FINE PARTITA---

SLOVACCHIA-CROAZIA 0-4

1' - Partiti!

6' - Mak innesca Duda in area di rigore, cade l'attaccante slovacco nel contrasto con Perisic ma non c'è calcio di rigore nonostante le proteste dei calciatori di casa.

9' - Ci ha provato la Croazia con Luka Modric, mancino del capitano e sfera che termina a lato.

11' - Grande conclusione dalla distanza di Mak, Livakovic respinge con i pugni.

20' - Conclusione dalla distanza di Marcelo Brozovic, sfera che finisce a lato.

23' - Colpo di testa di Dejan Lovren, svetta su tutti ma non inquadra lo specchio della porta.

27' - Lungo possesso palla della Slovacchia che tenta di scardinare la retroguardia croata.

30' - Incredibile occasione fallita da Vida, davanti a Dubravka spara alto con il mancino.

45' - GOL DELLA CROAZIA! HA SEGNATO VLASIC! Allo scadere arriva il vantaggio della squadra di Dalic, mancino dal limite di Vlasic che batte Dubravka.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DELLA CROAZIA! HA SEGNATO PERISIC! Pronti via e raddoppio Croazia, mancino dal limite di Ivan Perisic e deviazione decisiva di una difensore che spiazza Dubravka.

67' - Tentativo di Rebic, parata del portiere avversario.

73' - GOL DELLA CROAZIA! HA SEGNATO PETKOVIC! Tris della Croazia che dilaga, Bruno Petkovic si incunea in area di rigore e calcia a rete battendo Oblak.

90' - GOL DELLA CROAZIA! HA SEGNATO LOVREN! Arriva il poker della Croazia, colpo di testa vincente di Lovren da posizione defilata.

---FINE PARTITA---

SLOVENIA-POLONIA 2-0

1' - Partiti!

3' - Ci ha provato Zielinski su calcio di punizione, sfera che termina alta.

16' - Altro tentativo dalla distanza della Polonia stavolta con Klich, pallone che viene respinto dalla difesa slovena.

29' - Tanti ribaltamenti di fronte ma nessuna grande occasione da rete.

35' - GOL DELLA SLOVENIA! HA SEGNATO STRUNA! Calcio d'angolo di Ilicic, spizzata sul primo palo di Sporar per Struna che gira con il mancino e manda alle spalle di Fabianski.

38' - Brutto fallo di Klich, il polacco viene ammonito.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - Ci prova con il mancino Josip Ilicic, ottima parata del portiere avversario.

55' - Grande occasione per la Slovenia, destro dalla distanza di Kurtic che termina di pochissimo a lato del palo.

66' - GOL DELLA SLOVENIA! HA SEGNATO SPORAR! Arriva il raddoppio della Slovenia, contropiede vincente della squadra di casa con Sporar che in diagonale con il destro batte Fabianski.

78' - Fuori Piatek per la Polonia che non ha ben figurato, in campo l'ex Samp Kownacki.

---FINE PARTITA---

20.30 - Queste le formazioni ufficiali delle sfide:

Germania (4-3-3): Neuer; Klostermann, Sule, Tah, Ginter; Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Werner, Reus.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Promes, Depay, Babel.

Austria (4-2-3-1): Stankovic; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartlinger, Laimer; Lazaro, Sabitzer, Alaba; Arnautovic.

Lettonia (4-3-3): Steinbors; Maksimenko, Dubra, Cernomordijs, Petersons; Laizans, Ciganiks, Tobers; Bogdaskins, Gutkovskis, Kamess.

Galles (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Rodon, Mepham, Taylor; Allen, Ampadu; James, Lawrence, Wilson; Bale.

Azerbaigian (4-2-3-1) Agayev; Pashaev, Medvedev, Mustafazada, Krivotsyuk; Richard, Qarayev; Emreli, Nazarov, Rahimov; Sheydaev.

San Marino (5-3-2): Benedettini; Battistini, Brolli, Simoncini, Palazzi, Grandoni; Giardi, Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Tielemans, Carrasco; Januzaj, Batshuayi, Origi.

Scozia (4-3-3): Marshall; O'Donnell, Mulgrew, Cooper, Robertson; McTominay, McGinn, McGregor; Forrest, McBurnie, Fraser.

Russia (4-3-3): Guilherme; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Kudryashov; Zobnin, Ozdoev, Ionov; Golovin, Dzyuba, Zhirkhov.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Rusnak, Duda, Mak.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Bartolec, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic.

Slovenia (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Struna, Mevlja, Balkovec; Ilicic, Khrin, Kurtic, Verbic; Bezjak, Sporar.

Polonia (4-4-2): Fabianski; Kedziora, Pazdan, Bednarek, Bereszynski; Zielinski, Klich, Krychowiak, Grosicki; Piatek, Lewandowski.

20.15 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dei match di qualificazioni ad Euro 2020. Questa sera seguiremo in diretta ben sette partite.