LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Vincono e convincono Finlandia e Norvegia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

19.59 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati con tutte le news e gli approfondimenti sulle gare di qualificazione ad Euro 2020!

Armenia-Grecia 0-1

1' - Comincia la partita!

12' - Grecia con grande propensione offensiva in questo avvio di partita.

22' - Scatta l'ammonizione per Giannoulis.

34' - GOL! GOL! GOL! LIMNIOS! Giannoulis apparecchia per l'attaccante che insacca e porta avanti la Grecia!

39' - Barseghyan si becca il giallo.

41' - Gara tesa, scatta il giallo per Stafylidis.

45' - Ancora un giallo in casa Grecia, se lo becca Mantalos.

18.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - Grecia costantemente in proiezione offensiva, mancia precisione alla squadra di Schip.

78' - Hovsepyan si becca il giallo.

81' - Armenia che tiene botta e prova a venir fuori nei minuti finali.

84' - Altro giallo per i padroni di casa, se lo becca Yedigaryan. Gara tesa nel finale.

19.49 - Fine partita.

Finlandia-Liechtenstein 3-0

1' - Comincia la partita!

14' - E' la Finlandia a proiettarsi in avanti in questi primi minuti.

21' - GOL! GOL! GOL! TUOMINEM! Arriva il vantaggio della Finlandia che sblocca la partita dopo 20' minuti!

34' - Finlandia in avanti, manca precisione alla squadra di Kanerva.

18.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - La Finlandia guadagna un calcio di rigore!

64' - GOL! GOL! GOL! PUKKI! L'attaccante finlandese non sbaglia dal dischetto!

75' - GOL! GOL! GOL! PUKKI! Doppietta per il centravanti del Norwich che dopo il rigore firma anche il 3-0!

19.49 - Fine partita

Norvegia-Isole Far Oer 4-0

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! REGINIUSSEN! Arriva il vantaggio dei padroni di casa dopo meno di 5' minuti!

8' - GOL! GOL! GOL! FOSSUM! Raddoppio Norvegia! Assist al bacio di King con Fossum che non sbaglia!

21 - Ospiti praticamente mai pericolosi fino a questo momento.

33' - Norvegia che cerca anche il terzo gol prima dell'intervallo.

42' - Scatta il giallo per Baldvinsson.

18.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - GOL! GOL! GOL! SORLOTH! Si sblocca il numero 9 della Norvegia che firma il 3-0!

66' - GOL! GOL! GOL! ANCORA SORLOTH! Doppietta per l'attaccante del Trabzonspor, poker Norvegia!

81' - La Norvegia cambia pelle nella ripresa: entrano in campo Elyounoussi e Ulvestad, fuori King e Berge.

86' - Giallo per il norvegese Olsen nel finale.

19.49 - Fine partita

17.49 - Sono tre i match in programma alle 18 che seguiremo in contemporanea:

Armenia-Grecia

Finlandia-Liechtenstein

Norvegia-Isole Far Oer

17.47 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta le gare di qualificazione ad Euro 2020!