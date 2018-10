LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Celtic e Arsenal avanti!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ANDERLECHT-DINAMO ZAGABRIA 0-1

18.55 - PARTITI!

8' - Dimata riceve un buon passaggio e trova lo spazio per un tiro. Il portiere è pronto e si oppone.

18' - Calcio di rigore per la Dinamo Zagabria! Fallo di Vranjes e giallo.

19' - VANTAGGIO DINAMO! HAJROVIC TRASFORMA IL RIGORE! Esecuzione perfetta di Hajrovic, che rimane freddo dagli undici metri e batte l'estremo difensore avversario!

REAL BETIS-DUDELANGE 0-0

18.55 - PARTITI!

10' - Inui fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria l'allontana in sicurezza.

24' - Imbucata per William Carvalho, la cui conclusione da fuori termina di poco a lato.

BORDEAUX-FC COPENHAGEN 0-0

18.55 - PARTITI!

14' - Arriva la prima ammonizione della partita: se la becca Briand del Bordeaux.

17' - Ammonito anche Sankharé.

27' - Partita molto spezzettata fin qui. Le squadre non mollano un centimetro, commettono tanti falli, senza concedere spazi.

32' - Traversa Bordeaux! Bel tentativo da fuori di Poundje, la palla scavalca il portiere ma sbatte sulla traversa. La ribattuta dello stesso terzino termina invece sull'esterno della rete.

FENERBAHCE-SPARTAK TRNAVA 0-0

18.55 - PARTITI!

11' - Ritmi molto bassi in quest'avvio. Tanti falli e poco gioco dopo dieci minuti.

26' - Cross al centro per Elmas, che trova lo spazio per incornare ma spedisce alto sopra la traversa.

BAYER LEVERKUSEN-AEK LARNACA 0-1

18.55 - PARTITI!

14' - Palo del Leverkusen! Tono esce male e respinge un cross sui piedi di Bender. Conclusione da fuori, palla che si stampa sul legno.

25' - GOL DELL'AEK LARNACA! A SEGNO TRICKOVSKI! A sorpresa passano i ciprioti: dopo un calcio d'angolo, deviazione in area e Trickovski si ritrova a tu per tu col portiere. Il bomber dell'AEK non sbaglia!

33' - Assedio del Leverkusen. Ci prova Weiser dalla lunga distanza, ma il mancino non è il suo piede. Il portiere comunque deve toccare.

QARABAG-ARSENAL 0-1

18.55 - PARTITI!

4' - VANTAGGIO ARSENAL! SEGNA SOKRATIS! Sugli sviluppi di un corner Monreal incorna il pallone. Sulla traiettoria c'è Sokratis, che trova la deviazione quasi fortuita ma vincente!

18' - Occasione in area per Smith-Rowe, che però non è preciso e manda la palla fuori dallo specchio della porta.

28' - Prima parata di Leno, fin qui inoperoso. Madatov dopo una bella azione personale calcia rasoterra, ma il tedesco ci arriva.

ROSENBORG-RB LIPSIA 0-1

18.55 - PARTITI!

12' - GOL DEL LIPSIA! CI PENSA AUGUSTIN! Lancio in area per Augustin, che col controllo sterza e manda al bar l'avversario. A tu per tu col portiere non sbaglia la rasoiata!

28' - Demme batte un fortissimo calcio d’angolo, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla e lo intercetta.

SALISBURGO-CELTIC 0-1

18.55 - PARTITI!

2' - GOL DEL CELTIC! A SEGNO EDOUARD! McGregor lancia in profondità sulla sinistra. Difesa di casa in affanno, Odsonne Edouard sfonda e da posizione defilata trova l'angolino basso.

19' - Ulmer batte su punizione un cross in area ma il suo tentativo è facilmente respinto dal portiere.

30' - Palla in profondità per Minamino, che si trascina però la sfera oltre la linea di fondo.

VORSKLA-SPORTING CP 1-0

18.55 - PARTITI!

8' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Artur.

10' - GOL DEL VORSKLA! A SEGNO KULACH! La difesa portoghese respinge male con André Pinto. La palla arriva a Kulach, che calcia a giro col mancino, di prima intenzione: soluzione all'angolino, imprendibile per il portiere!

24' - Cross per Diaby, che impatta il pallone di testa. Shust però risponde presente in tuffo.

ZENIT SAN PIETROBURGO-SLAVIA PRAGA 0-0

18.55 - PARTITI!

14' - Mak mette dentro un bel cross ma non è sufficiente per sorprendere i difensori avversari.

29' - Nabiullin mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

ZURIGO-LUDOGORETS 0-0

18.55 - PARTITI!

15' - Marcelinho tenta un pallone lungo per Jody Lukoki, la difesa è però ben organizzata e libera.

21' - Giallo per Marcelinho.

26' - Palla in profondità per Marcelinho, vero protagonista fin qui. Stavolta però sbaglia l'aggancio.

18.40 - Tra 15 minuti scenderà in campo anche il Milan. Per la diretta testuale dettagliata del match tra rossoneri e Olympiacos vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi il proseguimento del cammino europeo della squadra di Rino Gattuso.

18.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della seconda giornata giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.