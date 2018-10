LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Finali: tris Arsenal e Betis

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

21.00 - Questi tutti i risultati delle gare delle 18.55:

Astana-Rennes 2-0

(64' Zainutdinov, 91' Tomasov)

Anderlecht-Dinamo Zagabria 0-2

(19' Hajrovic, 68' Gojak)

Betis-Dudelange 3-0

(57' Sanabria, 80' Lo Celso, 88' Tello)

Bordeaux-FC Copenhagen 1-2

(41' Sotiriou (C), 84' Sankhare (B), 93' Skov (C))

Fenerbahce-Trnava 2-0

(52', 69' Slimani)

Bayer Leverkusen-AEK Larnaca 4-2

(25' Trickovski (A), 44' Havertz (B), 49', 85' Alario (B), 91' Raspas (A), 92' Brandt (B))

Milan-Olympiakos 3-1

(14' Guerrero (O), 69', 79' Cutrone (M), 77' Higuain (M)) Cutrone)

Qarabag-Arsenal 0-3

(4' Sokratis, 54' Smith-Rowe, 80' Guendouzi)

Rosenborg-RB Lipsia 1-3

(12' Augustin (L), 54' Konate (L), 61' Cunha (L), 80' Jebali (R))

Salisburgo-Celtic Glasgow 3-1

(2' Edouard (C), 55', 73' Dabbur (S), 61' Minamino (S))

Vorskla-Sporting Lisbona 1-2

(10' Kulach (V), 85' Montero (S), 92' Jovane Cabral (S))

Zenit Pietroburgo-Slavia Praga 1-0

(80' Kokorin)

Zurigo-Ludogorets 1-0

(84' Palsson)

20.50 - Terminano tutti i match!

ANDERLECHT-DINAMO ZAGABRIA 0-2

18.55 - PARTITI!

8' - Dimata riceve un buon passaggio e trova lo spazio per un tiro. Il portiere è pronto e si oppone.

18' - Calcio di rigore per la Dinamo Zagabria! Fallo di Vranjes e giallo.

19' - VANTAGGIO DINAMO! HAJROVIC TRASFORMA IL RIGORE! Esecuzione perfetta di Hajrovic, che rimane freddo dagli undici metri e batte l'estremo difensore avversario!

34' - Santini calcia di potenza al volo ma il tiro viene ribattuto da un avversario.

42' - Giallo per Theophile-Catherine.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

47' - Anderlecht in dieci uomini! Secondo giallo e rosso per Vranjes, belgi sotto di un uomo e di un gol.

51' - Viene ammonito Ademi.

60' - Olmo va in progressione, arriva sui venti metri ed esplode il destro. Conclusione troppo centrale, respinge il portiere.

68' - RADDOPPIO DINAMO ZAGABRIA! A SEGNO GOJAK! Olmo imbecca Gojak sui venticinque metri. Il suo destro da fuori viene deviato da un difensore e il portiere viene così spiazzato!

79' - Progressione di Gojak, che imbuca centralmente per Orsic. Si chiude però la difesa dell'Anderlecht.

20.47 - FINE PARTITA!

REAL BETIS-DUDELANGE 3-0

18.55 - PARTITI!

10' - Inui fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria l'allontana in sicurezza.

24' - Imbucata per William Carvalho, la cui conclusione da fuori termina di poco a lato.

33' - Inui riceve la sfera al limite dell'area e cerca il palo lontano. Il difensore smorza la conclusione e l'azione sfuma.

43' - Viene ammonito Kruska.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

52' - Cross al centro per Javi Garcia, che impatta il pallone di testa ma trova la pronta risposta del portiere.

57' - GOL DEL BETIS! A SEGNO SANABRIA! Sugli sviluppi di corner Sidnei incorna, ma la palla sbatte sulla traversa prima e sul portiere poi. La carambola favorisce Sanabria, che da due passi ribadisce nel sacco trovando l'incornata vincente!

66' - Qualche problema fisico per Melisse, che non sta bene. Entra lo staff medico.

68' - Non ce la fa Melisse: esce, infortunato, e al suo posto entra Stumpf.

80' - RADDOPPIO BETIS! CI PENSA LO CELSO! Transizione degli andalusi, guida proprio Lo Celso. Palla larga per Sanabria, che con una finta siede l'avversario. Suggerimento centrale ancora l'ex PSG, che controlla alla grande e batte il portiere da due passi!

88' - TRIS BETIS! SEGNA ANCHE TELLO! Joaquin smarca benissimo l'altro ex Fiorentina, Tello, che arriva in area e calcia: il portiere non può arrivare lì all'angolino!

20.47 - FINE PARTITA!

BORDEAUX-FC COPENHAGEN 1-2

18.55 - PARTITI!

14' - Arriva la prima ammonizione della partita: se la becca Briand del Bordeaux.

17' - Ammonito anche Sankharé.

27' - Partita molto spezzettata fin qui. Le squadre non mollano un centimetro, commettono tanti falli, senza concedere spazi.

32' - Traversa Bordeaux! Bel tentativo da fuori di Poundje, la palla scavalca il portiere ma sbatte sulla traversa. La ribattuta dello stesso terzino termina invece sull'esterno della rete.

41' - GOL DEL COPENAGHEN! A SEGNO SOTIRIOU! Sugli sviluppi di un angolo svetta Sotiriou, che impatta di testa e non dà scampo al portiere!

47' - Calcio di rigore per il Bordeaux! Fallo su Briand!

48' - IL BORDEAUX FALLISCE IL PENALTY! SBAGLIA KAMANO! Brutta soluzione del guineano, che spara alto il calcio di rigore!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

51' - Lerager arriva a colpire di testa il calcio d'angolo ma il suo tentativo viene bloccato.

65' - Giallo per Pablo.

73' - Karamoh ad un passo dal gol: imbucata perfetta, ma a tu per tu con Anderson si lascia ipnotizzare. Gran parata dell'estremo difensore del Copenhagen.

84' - PAREGGIO BORDEAUX! CI PENSA SANKHARE! La sfera arriva fuori area a Sankharé, che controlla e calcia alla destra del portiere: in tuffo quest'ultimo tocca, ma non evita la rete dell'1-1!

92' - GOL DI SKOV! NUOVO VANTAGGIO COPENHAGEN! Bella azione nella mischia, colpo di tacco per Skov. Davanti al portiere esplode la conclusione quest'ultimo e la mette in fondo al sacco!

94' - Copenhagen in dieci uomini! Doppio giallo e rosso per Zeca!

20.47 - FINE PARTITA!

FENERBAHCE-SPARTAK TRNAVA 2-0

18.55 - PARTITI!

11' - Ritmi molto bassi in quest'avvio. Tanti falli e poco gioco dopo dieci minuti.

26' - Cross al centro per Elmas, che trova lo spazio per incornare ma spedisce alto sopra la traversa.

35' - Qualche problema fisico per Chanturishvili, ma dovrebbe essere soltanto una botta.

41' - Grendel crossa su calcio di punizione ma la palla termina fuori.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

52' - GOL DEL FENERBAHCE! SLIMANI D'ASTUZIA! Sull'ennesimo calcio d'angolo per i turchi, uscita errata del portiere, che non trattiene e di fatto confeziona un cioccolatino per Slimani. Da due passi l'ex Leicester non sbaglia!

66' - Slimani va vicino alla doppietta: bello stacco dell'attaccante del Fenerbahce sul cross di Ali Kaldirim, ma il suo tentativo termina a lato.

69' - IL FENERBAHCE ALLUNGA! DOPPIETTA DI SLIMANI! Ayew tiene in campo il pallone sulla sinistra. Dalla linea di fondo crossa per Slimani, che si stacca dal marcatore e di testa trafigge l'estremo difensore avversario!

80' - Vengono ammoniti Valbuena e Chanturishvili.

20.47 - FINE PARTITA!

BAYER LEVERKUSEN-AEK LARNACA 4-2

18.55 - PARTITI!

14' - Palo del Leverkusen! Tono esce male e respinge un cross sui piedi di Bender. Conclusione da fuori, palla che si stampa sul legno.

25' - GOL DELL'AEK LARNACA! A SEGNO TRICKOVSKI! A sorpresa passano i ciprioti: dopo un calcio d'angolo, deviazione in area e Trickovski si ritrova a tu per tu col portiere. Il bomber dell'AEK non sbaglia!

33' - Assedio del Leverkusen. Ci prova Weiser dalla lunga distanza, ma il mancino non è il suo piede. Il portiere comunque deve toccare.

42' - Havertz riceve sui venti metri. Bel sinistro morbido sul palo lontano, Tono però vola e devia in angolo.

44' - PAREGGIA IL BAYER LEVERKUSEN! CI PENSA HAVERTZ! Bella discesa di Bellarabi sulla fascia sinistra. Cross basso per Havertz, che taglia sul primo palo e gira in fondo al sacco!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

49' - VANTAGGIO LEVERKUSEN! A SEGNO ALARIO! Conclusione da fuori, deviazione di Havertz e da due passi Alario spedisce in rete. Posizione di partenza molto dubbio, ma per l'arbitro è tutto regolare.

64' - Havertz prova a segnare il gol dell'anno: rovesciata in area, ma Tono si lancia in tuffo e arriva sul pallone.

69' - Giallo per Igor.

79' - Vengono ammoniti anche Bellarabi e Dragovic.

88' - TRIS LEVERKUSEN! DOPPIETTA DI ALARIO! Alario fa partire l'azione, poi Volland dà un pallone di ritorno perfetto. L'attaccante del Bayern calcia e trafigge il portiere!

91' - ACCORCIA ANCORA L'AEK! GOL DI RASPAS! Truyols fa partire un traversone per Raspas, che trova lo spazio per calciare e spedire in fondo al sacco!

93' - POKER BAYER LEVERKUSEN! A SEGNO BRANDT! Imbucata in area per Brandt, che davanti al portiere è freddo è non sbaglia! termina 4-2 a Leverkusen!

20.47 - FINE PARTITA!

QARABAG-ARSENAL 0-3

18.55 - PARTITI!

4' - VANTAGGIO ARSENAL! SEGNA SOKRATIS! Sugli sviluppi di un corner Monreal incorna il pallone. Sulla traiettoria c'è Sokratis, che trova la deviazione quasi fortuita ma vincente!

18' - Occasione in area per Smith-Rowe, che però non è preciso e manda la palla fuori dallo specchio della porta.

28' - Prima parata di Leno, fin qui inoperoso. Madatov dopo una bella azione personale calcia rasoterra, ma il tedesco ci arriva.

34' - Giallo per Medvedev.

40' - Miracolo di Leno. Dopo una carambola la sfera arriva ad Ozobic, che calcia a botta sicura da dieci metri. Il portiere tedesco però ha un gran riflesso e dice di no.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

50' - Gol annullato al Qarabag! Imbucata di Emegheara per Madatov, che mette in rete ma è in fuorigioco.

54' - GOL DI SMITH-ROWE! RADDOPPIO ARSENAL! Iwobi avanza palla al piede, imbuca per il classe 2000, che buca il portiere sul suo palo!

64' - Occasione per il Qarabag: Garayev riceve in area e scarica il rasoterra, ma Leno è attento e risponde presente.

74' - Ritmi molto più bassi in questa fase: addormenta la partita l'Arsenal.

80' - GOL DI GUENDOUZI! TRIS ARSENAL! Lacazette suggerisce al limite per Guendouzi. Botta potente del centrocampista dei Gunners, che batte il portiere!

20.47 - FINE PARTITA!

ROSENBORG-RB LIPSIA 1-3

18.55 - PARTITI!

12' - GOL DEL LIPSIA! CI PENSA AUGUSTIN! Lancio in area per Augustin, che col controllo sterza e manda al bar l'avversario. A tu per tu col portiere non sbaglia la rasoiata!

28' - Demme batte un fortissimo calcio d’angolo, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla e lo intercetta.

37' - Cunha prende palla sui venti metri, cerca lo spazio per il tiro ma la difesa chiude ogni spazio e non fa partire la conclusione.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

54' - GOL DEL LIPSIA! RADDOPPIA KONATE! Dopo un rimpallo la sfera arriva a Konaté, che calcia di potenza e supera l'estremo difensore avversario!

60' - Palo Lipsia! Cunha tenta la fortuna con un tiro dal limite ma il pallone si stampa sul legno destro.

61' - TRIS DEL LIPSIA! A SEGNO ANCHE CUNHA! Demme imposta una bella azione, poi appoggia a Bruma. Imbucata perfetta per Cunha, che davanti al portiere è freddo e lo trafigge!

72' - Levi va alla conclusione, ma Mvogo è attento e risponde.

80' - GOL DEL ROSENBORG! ACCORCIA JEBALI! Levi va via sulla fascia destra e confeziona un cioccolatino per Jebali, che da posizione invitante non sbaglia!

20.47 - FINE PARTITA!

SALISBURGO-CELTIC 3-1

18.55 - PARTITI!

2' - GOL DEL CELTIC! A SEGNO EDOUARD! McGregor lancia in profondità sulla sinistra. Difesa di casa in affanno, Odsonne Edouard sfonda e da posizione defilata trova l'angolino basso.

19' - Ulmer batte su punizione un cross in area ma il suo tentativo è facilmente respinto dal portiere.

30' - Palla in profondità per Minamino, che si trascina però la sfera oltre la linea di fondo.

38' - Adesso attacca sempre il Salisburgo. Lainer va via sulla destra, il cross è insidioso ma si salva la retroguardia scozzese.

44' - Gol annullato al Celtic! Edouard aveva depositato in rete a porta sguarnita, ma la sua posizione era irregolare.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

55' - GOL DEL SALISBURGO! PAREGGIA DABBUR! Cross di Lainer, pallone poi riproposto da Wolf. In area Dabbur, da due passi, deposita la sfera in fondo al sacco!

61' - SORPASSO SALISBURGO! CI PENSA MINAMINO! Cross basso di Ulmer da sinistra, nella mischia la sfera sbatte sui piedi di Minamino, che riesce a controllarla e spingerla in rete!

72' - Calcio di rigore per il Salisburgo! E rosso per Forrest, che stende Ulmer: Celtic in dieci uomini e occasione importantissima per gli austriaci!

73' - TRIS SALISBURGO! DOPPIETTA DI DABBUR! Soluzione centrale dell'israeliano: il portiere si tuffa alla sua destra e la traiettoria lo beffa: 3-1 e uomo in più!

86' - Palo Salisburgo! Junuzovic si ritrova la sfera in area. Conclusione dell'attaccante del Salisburgo, che spedisce però sul legno!

20.47 - FINE PARTITA!

VORSKLA-SPORTING CP 1-2

18.55 - PARTITI!

8' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Artur.

10' - GOL DEL VORSKLA! A SEGNO KULACH! La difesa portoghese respinge male con André Pinto. La palla arriva a Kulach, che calcia a giro col mancino, di prima intenzione: soluzione all'angolino, imprendibile per il portiere!

24' - Cross per Diaby, che impatta il pallone di testa. Shust però risponde presente in tuffo.

38' - Palla in area per Mané, che da buona posizione spara alto sopra la traversa.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

55' - Rebenok manda la palla in area dal fondo, ma il suo cross viene intercettato.

66' - Bruno Fernandes calcia forte dal limite. La palla viaggia rasoterra verso il centro ma Bogdan Shust interviene con tempismo e ferma tutto.

79' - Fredy Montero ad un passo dal gol: palla in area, rovesciata del giocatore dello Sporting, ma risponde da campione ancora una volta di Shust.

90' - GOL DI FREDY MONTERO! PAREGGIA LO SPORTING! Lancio disperato in area. Gran controllo e conclusione perfetta di Montero, che batte l'estremo difensore avversario!

93' - SORPASSO SPORTING! JOVANE CABRAL CI METTE LA FIRMA! Contropiede perfetto dello Sporting. Cross al centro per Bruno Fernandes, fermato dall'uscita del portiere. La palla arriva a Cabral, che a porta sguarnita non sbaglia!

20.47 - FINE PARTITA!

ZENIT SAN PIETROBURGO-SLAVIA PRAGA 1-0

18.55 - PARTITI!

14' - Mak mette dentro un bel cross ma non è sufficiente per sorprendere i difensori avversari.

29' - Nabiullin mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

37' - Giallo per Gocek.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

59' - Giallo per Baluta.

65' - Zmrhav va via sulla fascia sinistra, taglia verso il centro e crossa morbido. Lunev male in uscita, ma alla fine si salva.

77' - Kokorin va ad un passo dal gol. Cross al centro, sponda di Dzuyba e da due passi Kokorin si addormenta sul pallone e viene anticipato all'ultimo secondo.

80' - GOL DELLO ZENIT! A SEGNO KOKORIN! Palla filtrante di Paredes, che va in verticale da Kokorin. Davanti al portiere il bomber di casa scavalca il portiere!

20.47 - FINE PARTITA!

ZURIGO-LUDOGORETS 1-0

18.55 - PARTITI!

15' - Marcelinho tenta un pallone lungo per Jody Lukoki, la difesa è però ben organizzata e libera.

21' - Giallo per Marcelinho.

26' - Palla in profondità per Marcelinho, vero protagonista fin qui. Stavolta però sbaglia l'aggancio.

37' - Viene ammonito Brandao.

40' - Giallo anche per Maxso.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.57 - RIPARTITI!

55' - Occasione Ludogorets. Il tiro di Marcelinho dal limite termina largo davvero di poco sulla destra. Un solo giocatore in campo per la squadra ospite.

66' - Giallo per Natanael.

78' - Palla in profondità per Odey, beccato però in offside.

84' - VANTAGGIO ZURIGO! A SEGNO PALSSON! Kololli mette un pallone morbido in area, dove è imperioso lo stacco di Palsson, che svetta su tutti e dà una frustata di testa: il portiere non ci arriva ed è 1-0!

20.47 - FINE PARTITA!

18.40 - Tra 15 minuti scenderà in campo anche il Milan. Per la diretta testuale dettagliata del match tra rossoneri e Olympiacos vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi il proseguimento del cammino europeo della squadra di Rino Gattuso.

18.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della seconda giornata giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.