LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Goleada Sporting, ok Arsenal

20.51 - Si sono concluse le gare delle ore 18.55. Questi i risultati finali:

Bayer Leverkusen-Ludogorets 1-1

Zurigo-AEK Larnaca 1-2

Rosenborg-Celtic Glasgow 0-1

RB Salisburgo-RB Lipsia 1-0

Bordeaux-Slavia Praga 2-0

Zenit San Pietroburgo-Copenaghen 1-0

Fenerbahce-Dinamo Zagabria 0-0

Anderlecht-Spartak Trnava 0-0

Vorskla Poltava-Arsenal 0-3

Qarabag-Sporting Lisbona 1-6

Betis Siviglia-Olympiacos 1-0

Krasnodar-Akhisar 2-1

BATE Borisov-MOL Vidi 2-0

BAYER LEVERKUSEN-LUDOGORETS 1-1

FISCHIO D’INIZIO

24' - Ci prova il Ludogorets con una conclusione dalla distanza di Wanderson, sfera sul fondo.

40' - Cinque minuti alla fine del primo tempo. Reti bianche fra Bayer e Ludogorets.

---INTERVALLO---

56' - Wendell! Conclusione dalla distanza del terzino del Bayer, Renan respinge molto bene.

69' - Gol di Marcelinho! Ludogorets in vantaggio! Conclusione precisa del brasiliano dopo una bella combinazione con un compagno. Palla in rete.

86' - Gol di Weiser! Pareggia il Bayer! Il difensore appoggia in rete un traversone dalla corsia di sinistra.

FISCHIO FINALE

ZURIGO-AEK LARNACA 1-2

FISCHIO D’INIZIO

17' - Ci prova l'AEK Larnaca con una conclusione di Hevel, il pallone si spegne sul fondo di molto.

38' - Gol di Giannou! AEK Larnaca in vantaggio! Cross di Acoran per l'attaccante che da pochi passi sigla il vantaggio.

---INTERVALLO---

55' - Prova a reagire lo Zurigo anche se i ritmi dei padroni di casa sono troppo blandi.

75' - Gol di Khelifi! Pareggia lo Zurigo! Punizione favolosa dell'attaccante di casa e risultato riequilibrato.

85' - Gol di Trickovski! AEK Larnaca in vantaggio! Sugli sviluppi di un corner, il neo entrato calcia a giro firmando il vantaggio ospite.

FISCHIO FINALE

ROSENBORG-CELTIC GLASGOW 0-1

FISCHIO D’INIZIO

24' - Rogic! Il centrocampista del Celtic calcia in porta con precisione, Hansen salva la sua porta con un parata nell'angolino.

34' - Forrest! Grande azione personale dell'esterno degli scozzesi, ancora Hansen si supera.

42' - Gol di Sinclair! Celtic in vantaggio! Colpo di testa dell'esterno biancoverde, pallone che termina alle spalle di Hansen.

---INTERVALLO---

56' - Spinge il Rosenborg con un traversone di Adegbenro ma la retroguardia del Celtic si salva e respinge.

65' - Che occasione per il Celtic! Discesa solitaria di Edouard che, al momento di calciare in porta, colpisce un compagno di squadra.

FISCHIO FINALE

RB SALISBURGO-RB LIPSIA 1-0

FISCHIO D’INIZIO

11' - Junuzovic si incarica della battuta di un calcio di punizione. La sua conclusione a giro si perde sul fondo.

37' - Passaggio filtrante per Junuzovic ma il giocatore del Lipsia viene fermato in posizione irregolare.

44' - Werner! L'attaccante del Lipsia entra in area e calcia in diagonale. La sfera si perde di un soffio sul fondo.

---INTERVALLO---

61' - Wolf! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Salisburgo, Mvogo si supera e respinge.

70' - Ci prova il Lipsia con una conclusione dalla distanza di Bruma, nessun problema per Walke che blocca.

74' - Gol di Gulbrandsen! Salisburgo in vantaggio! Traversone dalla sinistra di Ulmer per l'attaccante che non ha problemi a battere il portiere del Lipsia.

FISCHIO FINALE

BORDEAUX-SLAVIA PRAGA 2-0

FISCHIO D’INIZIO

7' - Youssouf! Punizione a giro del centrocampista, Kolar vola a mettere in calcio d'angolo.

34' - Discesa sulla destra di Coufal che crossa verso il centro, Palencia tocca con la mano ma il direttore di gara fa proseguire. Proteste dello Slavia Praga.

---INTERVALLO---

49' - Gol di De Preville! Bordeaux in vantaggio! Punizione dalla destra di Kalu per la zampata dell'attaccante girondino e palla in rete.

53' - Youssouf! Punizione del centrocampista del Bordeaux, sul primo palo respinge Kolar.

79' - Che occasione per lo Slavia! Soucek si fa trovare pronto al centro dell'area ma il suo tap in è troppo debole, respinge Sankhare.

94' - Gol di Kounde! Raddoppio del Bordeaux! Diagonale dall'interno dell'area del giocatore dei girondini e gol del raddoppio.

FISCHIO FINALE

ZENIT SAN PIETROBURGO-COPENAGHEN 1-0

FISCHIO D’INIZIO

20' - Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Erokhin svetta di testa ma non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta.

35' - Poche occasioni a San Pietroburgo con la partita che è molto bloccata.

45' - Occasione Zenit! Driussi si pretesta solo davanti al portiere, provvidenziale il ritorno di Bengtsson che salva la sua squadra.

---INTERVALLO---

57' - Gol di Mak! Zenit in vantaggio! Conclusione dalla distanza dell'esterno dei russi. Il pallone viene deviato da Bjelland e Andersen battuto.

72' - Zeca! Conclusione potente del numero 10 del Copenaghen, Lunev respinge.

89' - Wind cerca la battuta all'interno dell'area. Tiro debole e bloccato da Lunev.

FISCHIO FINALE

FENERBAHCE-DINAMO ZAGABRIA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

20' - Benzia! Conclusione potente del giocatore del Fenerbahce, Livakovic sventa e respinge.

35' - Ci prova il Fenerbahce con una conclusione di Frey dall'interno dell'area. Sfera sul fondo di molto.

---INTERVALLO---

54' - Benzia! Colpo di testa del centrocampista del Fenerbahce su cross di Valbuna, pallone sul fondo non di molto.

66' - Rischia grosso Isla che va ad impattare contro Olmo in area di rigore. Protesta la Dinamo Zagabria, il direttore di gara fa proseguire.

89' - Traversa di Stojanovic! L'esterno della Dinamo Zagabria conclude dalla distanza, sfera che sbatte sul montante.

FISCHIO FINALE

ANDERLECHT-SPARTAK TRNAVA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

13' - Saief si accentra all'interno dell'area poi calcia in porta sul primo palo, Chudy para a terra.

34' Bakos! Aggancio perfetto dell'attaccante dello Spartak all'interno dell'area. La sua conclusione viene respinta da Didillon.

41' - Palo di Dauda! L'attaccante dell'Anderlecht si libera in area e calcia in porta ma il pallone si stampa sul montante.

---INTERVALLO---

55' - Azione confusa nell'area dello Spartak con Sanneh che colpisce verso la porta. Pallone di molto sul fondo.

77' - Morioka! Conclusione dalla distanza del giapponese, Chudy riesce a respingere.

85' - Ultimi cinque minuti di gara a Bruxelles. Reti bianche fra Anderlecht e Spartak Trnava.

FISCHIO FINALE

VORSKLA POLTAVA-ARSENAL 0-3

FISCHIO D’INIZIO

11' - Smith-Rowe! Arsenal in vantaggio! Nketiah passa in mezzo a due avversari, Artur nel tentativo di fermarlo serve l'attaccante che tutto solo realizza il più facile dei tap in.

25' - Calcio di rigore per l'Arsenal! Intervento falloso in area di Perduta, il direttore di gara assegna la massima punizione per i Gunners.

26' - Gol di Ramsey! Il raddoppio dell'Arsenal! Conclusione precisa di Ramsey e rete del 2-0.

42' - Gol di Willock! Tris dell'Arsenal! Errore della difesa di casa che innesca la ripartenza di Willock. Per lui è un gioco da ragazzi superare Shust.

---INTERVALLO---

57' - Dallku! Il difensore del Vorskla raccoglie dal limite dell'area e calcia in porta calciando di poco alto sopra la traversa.

71' - Padroni di casa in avanti con una conclusione dalla distanza di Perduta, para senza problemi Cech.

80' - Dieci minuti alla conclusione del match con l'Arsenal avanti 3-0 sul campo del Vorskla Poltava.

FISCHIO FINALE

QARABAG-SPORTING LISBONA 1-6

FISCHIO D’INIZIO

3' - Calcio di rigore per lo Sporting! Intervento falloso di Rzezniczak ai danni di Dost. Massima punizione per i portoghesi.

5' - Gol di Dost! Sporting in vantaggio! Conclione impeccabile dell'attaccante e lusitani che si portano in vantaggio.

14' - Gol di Zoubir! Pareggia il Qarabag! Sponda di petto di Garayev per la conclusione dell'attaccante che non lascia scampo a Ribeiro.

20' - Gol di Bruno Fernandes! Sporting avanti! Conclusione potente dell'ex Samp con il pallone che termina in rete.

34' - Gol di Nani! Terzo gol dello Sporting! L'attaccante fa quello che vuole in area, supera tre avversari e sigla il gol del 3-1.

---INTERVALLO---

65' - Gol di Diaby! Poker dello Sporting! Ennesimo erroraccio della difesa del Qarabag che favorisce Diaby. La sua conclusione si perde in fondo al sacco.

76' - Gol di Bruno Fernandes! Manita dello Sporting! L'ex Udinese e Sampdoria chiude al meglio un'azione corale mettendo in rete la sua doppietta personale.

82' - Gol di Diaby! Sesto gol dello Sporting! La formazione portoghese chiude il set con uno scatto di Diaby che tutto solo realizza la sua doppietta personale.

FISCHIO FINALE

BETIS SIVIGLIA-OLYMPIACOS 1-0

FISCHIO D’INIZIO

6' Camara! Conclusione ravvicinata del centrocampista dell'Olympiacos con il pallone che esce di un soffio sul fondo.

17' - Calcio di rigore per il Betis! Trattenuta di Cisse ai danni di Lo Celso, massima punizione per gli andalusi.

18' - Para Jose Sa! Leon si presenta sul dischetto, ma l'estremo difensore dell'Olympiacos respinge due volte.

39' - Gol di Canales! Betis in vantaggio! Sarabia scarica all'indietro per il proprio centrocampista che da fuori area sigla il vantaggio.

---INTERVALLO---

47' - Azione avvolgente del Betis che termina però con una conclusione di Lo Celso che si spegne in curva.

54' - Ci prova il Betis con una conclusione dalla distanza di Canales, José Sa blocca in due tempi.

59' - Traversa di Sanabria! Giocata favolosa del numero 9 del Betis ma la sua conclusione si stampa sul montante con la deviazione di José Sto arrivando!.

79' - Fortounis viene lanciato in campo aperto ma si alza la bandierina dell'assistente per fuorigioco.

FISCHIO FINALE

KRASNODAR-AKHISAR 2-1

FISCHIO D’INIZIO

24' - Gol di Serginho! Akhisar in vantaggio! Colpo di testa del centrocampista sugli sviluppi di un corner, sfera che termina in fondo al sacco.

38' - Prova a reagire il Krasnodar con un traversone di Ramirez ma la difesa ospite riesce ad allontanare.

---INTERVALLO---

49' - Gol di Gazinskiy! Pareggia il Krasnodar! Inserimento di testa del centrocampista di casa su cross di Petrov e risultato riequilibrato.

57' - Gol di Ari! Krasnodar in vantaggio! L'attaccante riceve al limite dell'area e supera il portiere avversario con delizioso tocco sotto.

83' - Spajic cerca la conclusione, pallone che si perde sul fondo di molto.

FISCHIO FINALE

BATE BORISOV-MOL VIDI 2-0

FISCHIO D’INIZIO

4' - Palo di Signevich! BATE ad un passo dal vantaggio con una conclusione che si stampa sul montante.

22' - Gol di Hevel! BATE in vantaggio! Conclusione vincente da buona posizione dell'attaccante e padroni di casa avanti.

41' - Huszti! L'attaccante del MOL Vidi si incarica della battuta di un calcio di punizione. Pallone di un soffio sul fondo.

---INTERVALLO---

61' - Ci prova il BATE con una conclusione di Ivanic che però colpisce un difensore.

72' - Risponde il MOL Vidi con un traversone dalla sinistra di Milanov, respinto dalla retroguardia del BATE.

85' - Gol di Ivanic! Raddoppio del BATE! Conclusione dalla distanza di Ivanic e pallone che si insacca in rete.

FISCHIO FINALE

18.52 - Squadre in campo. Fra poco al via le gare della quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

18.35 - Saranno dodici le gare che si giocheranno fra poco più di venti minuti. Oltre a Milan-Dudelange, in programma a San Siro, ecco le gare in programma fra poco:

Bayer Leverkusen-Ludogorets

Zurigo-AEK Larnaca

Rosenborg-Celtic Glasgow

RB Salisburgo-RB Lipsia

Bordeaux-Slavia Praga

Zenit San Pietroburgo-Copenaghen

Fenerbahce-Dinamo Zagabria

Anderlecht-Spartak Trnava

Vorskla Poltava-Arsenal

Qarabag-Sporting Lisbona

Betis Siviglia-Olympiacos

Krasnodar-Akhisar

BATE Borisov-MOL Vidi

