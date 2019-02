LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Ko Arsenal, pari Betis e Bayer

Termina qui la diretta testuale delle gare delle 18.55 valide i sedicesimi di finale di Europa League. Restate su TMW per i live dei match delle ore 21. Da parte di Andrea Piras un buon proseguimento di serata.

20.52 - Sono terminate le partite delle 18.55. Questi i risultati finali.

BATE Borisov-Arsenal 1-0

Galatasaray-Benfica 1-2

Krasnodar-Bayer Leverkusen 0-0

Olympiacos-Dinamo Kiev 2-2

Slavia Praga-Genk 0-0

Rennes-Betis Siviglia 3-3

BATE BORISOV-ARSENAL 1-0

FISCHIO D’INIZIO

3' - Mkhitaryan!! Occasione per l'Arsenal!! Cross basso dalla sinistra di Iwobi per l'attaccante armeno che calcia a botta sicura, grande la risposta di Scherbitsky.

12' - Milic!! Risponde il BATE con una conclusione in diagonale dell'attaccante, Cech in due tempi fa suo il pallone.

20' - Ancora Arsenal in avanti con Kolasinac che riceve da Guendouzi ma si chiude la difesa del BATE Borisov.

22' - Lacazette!! Occasione per l'Arsenal!! L'attaccante riceve sul secondo palo e prova a schiacciare di testa senza inquadrare lo specchio della porta.

29' - Palo di Milic!! Occasione per il BATE!! Colpo di tacco dell'attaccante della formazione di casa. Cech è battuto ma la sfera sbatte sul montante.

39' - Arsenal in avanti con Iwobi che prova la conclusione dalla distanza ma la retroguardia del BATE respinge il pallone.

45' - Gol di Dragun!! BATE Borisov in vantaggio!! Cross di Stasevich per il centrocampista che colpisce di testa e insacca nella porta di Cech.

—INTERVALLO—

55' - Spinge l'Arsenal con un cross di Kolasinac verso l'area di rigore ma la difesa del BATE Borisov allontana senza affanni.

60' - Stasevich!! Occasione per il BATE!! L'attaccante della squadra di casa si porta avanti il pallone col tacco e calcia ad incrociare trovando la grande risposta di Cech.

68' - Calcio d'angolo per l'Arsenal affidato a Xhaka, il suo traversone viene allontanato dalla difesa del BATE.

71' - Adesso attacca con decisione l'Arsenal nel tentativo di pareggiare i conti.

77' - Spinge ancora l'Arsenal con un corner affidato a Suarez, il suo cross trova pronta la retroguardia del BATE Borisov.

85' - Rosso a Lacazette!! Arsenal in dieci!! Gomitata dell'attaccante ai danni di Filipovic. Sanzione ineccepibile nei confronti del francese.

FISCHIO FINALE

GALATASARAY-BENFICA 1-2

FISCHIO D’INIZIO

6' - Spinge il Benfica con Cervi che effettua un cross verso il centro dell'area, nessun problema per Muslera che blocca in presa alta.

13' - Cervi tenta la conclusione dalla distanza ma il pallone si perde sul fondo non lontano dalla porta di Muslera.

17' - Luyindama!! Il difensore del Galatasaray, sugli sviluppi di un corner, gira verso la porta, Vlachodimos si oppone.

26' - Calcio di rigore per il Benfica!! Tocco di mano di Marcao, per il direttore di gara non ci sono dubbi: massima punizione per gli ospiti.

27' - Gol di Salvio!! Benfica in vantaggio!! Conclusione perfetta dell'esterno biancorosso con Muslera che non può fare nulla.

35' - Fernando!! Occasione per il Galatasaray!! L'ex Manchester City conclude dalla distanza, Vlachodimos compie una grandissima parata.

41' - Quattro minuti al termine della prima frazione di gara. Benfica sempre avanti a Istanbul contro il Galatasaray.

—INTERVALLO—

53' - Seferovic!! L'attaccante del Benfica conclude dalla distanza, Muslera si distende ed evita il peggio.

56' - Gol di Luyindama!! Pareggia il Galatasaray!! Sugli sviluppi di azione d'angolo, Nagatomo crossa verso il centro dove c'è il difensore che colpisce di testa e firma l'1-1.

61' - Seferovic!! Azione personale dell'attaccante svizzero che aggira un difensore e conclude di prima intenzione, Muslera respinge.

63' - Gol di Seferovic!! Benfica ancora avanti!! L'attaccante prende il tempo a Marcao, entra in area e batte Muslera con una conclusione potente.

70' - Prova a reagire il Galatasaray ma il cross di Onyekuru non trova nessun compagno di squadra.

75' - Un quarto d'ora alla conclusione del match con il Benfica avanti 2-1 sul campo del Galatasaray.

81' - Feghouli!! Occasione per il Galatasaray!! Conclusione potente delll'algerino, sfera che si perde sul fondo di poco.

87' - Luyindama!! Occasione per il Galatasaray!! Colpo di testa del difensore della formazione di casa sugli sviluppi di un corner, Vlachodimos a togliere la sfera dalla porta.

FISCHIO FINALE

KRASNODAR-BAYER LEVERKUSEN 0-0

FISCHIO D’INIZIO

10' - Poche occasioni ma tanto agonismo in campo fra Krasnodar e Bayer Leverkusen: risultato sempre in parità.

14' - Lancio profondo di Bailey per lo scatto di Bellarabi ma il pallone calciato dall'esterno del Bayer è impreciso. Recupera il Krasnodar.

23' - Ignatjev!! Che occasione per il Krasnodar!! Buco nella difesa del Bayer, ne approfitta l'attaccante che si invola in area di rigore ma si fa ipnotizzare da Hradecky, bravo a respingere.

30' - Bailey!! Conclusione dalla distanza dell'attaccante del Bayer ma Kritsyuk blocca senza problemi.

39' - Olsson!! Occasione per il Krasnodar!! Il centrocampista riceve da Wanderson e conclude in diagonale, pallone di un soffio a lato.

—INTERVALLO—

47' - Bailey!! Occasione per il Bayer!! Siluro dalla distanza dell'attaccante della formazione tedesca con il pallone che sibila non lontano al palo della porta del Krasnodar.

58' - Brandt!! Occasione per il Bayer!! Ancora un'occasione per la squadra tedesca con il suo attaccante che ha spazio e calcia in porta, pallone di un soffio sul fondo.

65' - Bellarabi!! Ancora una conclusione dalla distanza questa volta dell'esterno del Bayer con il pallone che termina a lato.

69' - Ignatjev!! Occasione per il Krasnodar Slalom in area di Claesson e pallone a rimorchio per l'attaccante, la sua conclusione trova l'opposizione con il piede di Hradecky.

75' - Ci prova il Bayer con un pallone scodellato da Wendell verso il centro dell'area, libera la retroguardia del Krasnodar.

83' - Ultimi sette minuti di gara fra Krasnodar e Bayer Leverkusen con il punteggio fermo sullo 0-0.

88' - Gol annullato ad Alario!! Il calciatore del Bayer riceve in area e supera Kritsyuk ma ha tocca il pallone con il braccio.

FISCHIO FINALE

OLYMPIACOS-DINAMO KIEV 2-2

FISCHIO D’INIZIO

7' - Hassan si allarga sulla corsia di sinistra e prova un cross verso il centro dell'area. Il suggerimento non trova nessun compagno.

9' - Gol di Hassan!! Olympiacos in vantaggio!! Sponda di Fortounis per l'egiziano che da buona posizione sblocca il match.

19' - Fortounis!! Occasione per l'Olympiacos!! Erroraccio di Kedziora che, nel tentativo di servire il proprio portiere, consegna il pallone a Fortounis. L'attaccante aggira Boyko ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

27' - Gol di Buyalskyy!! Il pareggio della Dinamo Kiev!! Azione da manuale della formazione ucraina con Kedziora che mette un pallone al centro per il mediano che, con i tempi giusti di inserimento, supera Jose Sa.

39' - Che gol di Gil Dias!! Olympiacos in vantaggio!! L'ex Fiorentina si avventa su un pallone allontanato dalla difesa della Dinamo Kiev, stoppa di petto e conclude al volo con il pallone che si insacca nella porta di Boyko.

—INTERVALLO—

51' - Spinge la Dinamo Kiev ma il passaggio per Tsygankov è impreciso e il pallone si perde a fondo campo.

60' - Shaparenko!! Il numero 10 della Dinamo conclude un'azione corale ma colpisce male e mette a lato da ottima posizione.

65' - Verbic si incarica della battuta di un calcio di punizione ma il pallone scagliato del calciatore della Dinamo Kiev si perde sopra la traversa.

70' - Venti minuti al termine del match con l'Olympiacos avanti 2-1 sulla Dinamo Kiev.

80' - Podence!! Occasione per il Galatasaray!! Slalom in area del portoghese e conclusione di prima intenzione. Il pallone esce di un niente a lato.

89' - Gol di Verbic!! Il pareggio della Dinamo Kiev!! Colpo di testa sul secondo palo dell'esterno d'attacco e pallone che supera Jose Sto arrivando!.

FISCHIO FINALE

SLAVIA PRAGA-GENK 0-0

FISCHIO D’INIZIO

4' - Stock!! L'esterno d'attacco dello Slavia Praga conclude dalla distanza, nessun problema per Vukovic che blocca a terra.

13' - Si fa vedere il Genk con un traversone di Ndongala dal versante sinistro del campo, libera la difesa dello Slavia.

20' - Palo di Skoda!! Slavia Praga vicinissimo al vantaggio!! Il capitano della formazione di casa si volta in area di rigore e calcia di prima intenzione. Il pallone sbatte sul montante alla destra di Vukovic e termina sul fondo.

31' Palo di Trossard!! Occasione per il Genk!! Il capitano della formazione ospite supera Kudela, entra in area e calcia a giro cogliendo soltanto il montante della porta di Kolar.

36' - Fiolic!! Il centrocampista del Genk conclude al volo dalla distanza, pallone che si spegne di poco sul fondo.

—INTERVALLO—

57' - Skoda!! Che occasione per lo Slavia Praga!! L'attaccante della formazione di casa aggancia in area ma non riesce a concludere favorendo la parata di Vukovic.

61' - Gol annullato a Trossard!! Il capitano si avventa sulla respinta di Kolar e mette in rete. Il numero 14 della formazione ospite era però in fuorigioco sul tiro precedente di Samata.

70' - Ancora in avanti lo Slavia Praga con Skoda che conclude dalla distanza, Vukovic blocca senza problemi.

73' - De Norre!! Occasione per il Genk!! L'esterno basso della formazione belga riceve in area e conclude di prima intenzione. Kolar respinge il tiro.

80' - Van Buren!! Occasione per lo Slavia Praga!! L'olandese riceve all'interno dell'area e conclude di prima intenzione senza inquadrare lo specchio della porta.

87' - Spinge ancora lo Slavia Praga ma la conclusione di Olayinka si perde abbondantemente sul fondo.

FISCHIO FINALE

RENNES-BETIS SIVIGLIA 3-3

FISCHIO D’INIZIO

2' - Gol di Hunou!! Rennes già in vantaggio!! Pallone perfetto di Zeffane per il taglio dell'esterno rossonero abile a superare Robles.

8' - Traversa di Ben Arfa!! Rennes ad un passo dal raddoppio!! Punizione morbida dell'attaccante con il pallone che si stampa sul montante della porta di Robles.

11' - Autogol di Garcia!! Raddoppia il Rennes!! Sugli sviluppi di un corner, si accende un flipper in area del Betis. L'ultimo a toccare il pallone è il difensore biancoverde che mette alle spalle di Robles.

20' - Dopo un inizio a tutta birra si è abbassato il ritmo in campo al Roahzon Park con il Rennes avanti 2-0 sul Betis.

31' - Gol di Lo Celso!! Accorcia le distanze il Betis!! Buco nella difesa del Rennes, ne approfitta l'ex PSG che da buona posizione trova il 2-1.

38' - Canales!! Occasione per il Betis!! Il centrocampista si allarga sulla sinistra, riceve da Lo Celso e calcia in diagonale mettendo fuori da ottima posizione.

44' - Calcio di rigore per il Rennes! Intervento al limite di Guardado che tocca prima il pallone e, forse, Sarr. Il direttore di gara assegna la massima punizione.

47' - Gol di Ben Arfa!! Terzo gol del Rennes!! L'attaccante spiazza il portiere del Betis e porta a tre le marcature per la sua squadra.

—INTERVALLO—

47' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mandi colpisce di testa ma Koubek può bloccare in totale tranquillità il pallone.

51' - Palo di Canales!! Occasione per il Betis!! Stop di petto in area del centrocampista e conclusione di prima intenzione con la sfera che impatta sul montante.

63' - Gol di Sidnei!! Il Betis accorcia ancora!! Sugli sviluppi di una punizione di Joaquin, il difensore sbuca fra la difesa del Rennes e di testa supera Koubek.

72' - Ancora Betis in avanti con Canales che aggancia in area e prova il suggerimento verso il centro dell'area, si salva la retroguardia francese.

78' - Prova a pungere il Rennes con Hunou che sfugge a Mandi. Il difensore lo atterra, non c'è calcio di punizione per il direttore di gara.

85' - Ultimi cinque minuti di gara con il Rennes avanti 3-2 sul Betis.

93' - Gol di Lainez!! Il pareggio del Betis!! Sugli sviluppi di un corner, il messicano colpisce al volo in diagonale con il pallone che supera un immobile Koubek.

FISCHIO FINALE

18.51 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

18.32 - Alle 18.55, oltre a Lazio-Siviglia e Rapid Vienna-Inter, sarà la volta di altre sei gare che seguiremo live:

BATE Borisov-Arsenal

Galatasaray-Benfica

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Olympiacos-Dinamo Kiev

Slavia Praga-Genk

Rennes-Betis Siviglia

18.31 - Il turno si è aperto martedì con il successo casalingo per 1-0 del Fenerbahce sullo Zenit San Pietroburgo.

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare dei sedicesimi di finale di Europa League.