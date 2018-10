LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Olympiacos e Arsenal ok

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

20.50 - Terminano tutti i match!

AEK LARNACA-LUDOGORETS 1-1

18.55 - PARTITI!

3' - GOL ANNULLATO AL LUDOGORETS! Wanderson, dopo un pasticcio della difesa dell'AEK, deposita in rete, ma l'azione è viziata da una posizione di fuorigioco.

7' - GOL DEL LUDOGORETS! SEGNA LUKOKI! Buon pallone lavorato sulla fascia sinistra. Imbucata per Lukoki, che taglia sul primo palo e spinge in fondo al sacco!

13' - Palo Ludogorets! Sugli sviluppi di un piazzato Moti incorna il pallone, trova una deviazione e poi il legno a dirgli di no!

21' - Giallo per Hervel.

24' - Calcio di rigore per l'AEK Larnaca!

25' - GOL DELL'AEK LARNACA! PAREGGIA LARENA! E' lo spagnolo che va alla battuta del calcio di rigore: palla da un lato, portiere dall'altro ed è 1-1!

35' - Gonzalez si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

55' - Hevel calcia dopo aver ricevuto un bel passaggio. Il pallone esce davvero di poco sulla destra.

73' - Trickovski vola in area di rigore e calcia subito rasoterra. La sua conclusione è centrale, respinge il portiere.

89' - Ci prova il Ludogorets nel finale. Palla in profondità per l'autore del gol, Lukoki, beccato però in posizione irregolare.

20.49 - FINE PARTITA!

ANDERLECHT-FENERBAHCE 2-2

18.55 - PARTITI!

11' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Siqueira.

20' - Saief mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni.

29' - Trebel va vicino al gol: punizione per l'Anderlecht, la sua battuta è insidiosa, scavalca la barriera ma si abbassa un secondo dopo la traversa.

35' - GOL DI BAKKALI! ANDERLECHT AVANTI! Bella azione dei belgi. Kums vede l'inserimento di Bakkali e lo premia. Quest'ultimo, da due passi, gira subito in rete!

45' - Palo Udinese! Kums va alla battuta di un calcio di punizione: traiettoria molto tagliata, ma la sfera si infrange sul legno. Che occasione!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

50' - RADDOPPIO ANDERLECTH! E DOPPIETTA DI BAKKALI! Assoluto protagonista il numero 99, che rientra dalla fascia destra, arma il mancino e con un tiro a giro paradisiaco trafigge il portiere, esente da colpe: 2-0!

53' - GOL DEL FENERBAHCE! ACCORCIA FREY! Erroraccio di Gerkens, che regala il pallone a Frey. A tu per tu col portiere quest'ultimo è freddo e sigla il 2-1!

57' - PAREGGIA IL FENERBAHCE! ALI KALDIRIM IN RETE! Palla vagante in area, Ali Kaldirim è il primo ad arrivarci e spingere il pallone in fondo al sacco!

69' - Giallo per Santini.

79' - Viene ammonito anche Bakkali.

85' - Ancora Bakkali protagonista: imbucata in area per il '99', che si libera al tiro ma all'ultimo secondo viene murato da un avversario.

20.49 - FINE PARTITA!

DUDELANGE-OLYMPIACOS 0-2

18.55 - PARTITI!

5' - Olympiacos subito pericoloso. Palla in profondità per Fortounis, che tenta il pallonetto da posizione defilata ma trova solo la parte alta della rete.

18' - Problemi fisici per Guerrero, costretto a lasciare il campo. Al suo posto l'ex Bologna Lazaros Christodoulopoulos.

23' - Palo Olympiacos! Il nuovo entrato Christodoulopoulos impatta un cross di Fortounis, ma la sua incornata si stampa sulla parte esterna del legno.

36' - Giallo per Camara.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

57' - Giallo per Couturier.

66' - VANTAGGIO OLYMPIACOS! A SEGNO TOROSIDIS! Sugli sviluppi di un corner è l'ex Roma che prende l'ascensore e va più in alto di tutti: il colpo di testa del greco è quello vincente, arriva il vantaggio degli ospiti!

81' - GOL DELL'OLYMPIACOS! RADDOPPIA FORTOUNIS! Palla in area per l'autore dell'assist in occasione del primo gol, che stavolta veste i panni del finalizzatore e davanti al portiere non sbaglia!

20.49 - FINE PARTITA!

FC COPENHAGEN-SLAVIA PRAGA 0-1

18.55 - PARTITI!

3' - Subito un giallo per Sotiriou.

20' - Stoch la mette in mezzo all'area ma i difensori allontanano il pericolo.

34' - N'Doye va ad un passo dal gol: l'attaccante del Copenhagen colpisce di testa, ma non inquadra lo specchio della porta da due passi.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

46' - GOL DI MATOUSEK! VANTAGGIO DELLO SLAVIA PRAGA! Coufal va via sulla fascia destra, poi mette al centro. Matousek è libero e da due passi gira in fondo al sacco!

56' - Giallo per Coufal.

71' - Skov batte una punizione da posizione interessante per il Copenhagen: la sua conclusione viene però ribattuta dalla barriera.

88' - Lancio in profondità per Tecl, lo Slavia attacca in ripartenza. Ma si alza la bandierina: offside.

20.49 - FINE PARTITA!

QARABAG-VORSKLA 0-1

18.55 - PARTITI!

15' - Emeghara tenta di passar palla ad un compagno ma il tentativo viene fermato.

30' - Abdullayev fa un cambio di campo, ma non c’è nessuno a raccogliere la palla e finalizzare. Il pallone supera le linee del fuori.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

48' - VANTAGGIO VORSKLA! A SEGNO KULACH! Al primo tiro in porta il Vorskla passa a Baku: conclusione di Kulach dai trenta metri, papera di Wagner che praticamente se la butta in porta!

65' - Giallo per Zoubir.

80' - Guerrier ad un passo dal gol: il giocatore del Qarabag batte un calcio di punizione e impegna seriamente il portiere, bravo nella risposta in tuffo.

20.49 - FINE PARTITA!

RB LIPSIA-CELTIC 2-0

18.55 - PARTITI!

8' - Palla in area per Edouard, che prende posizione e si gira in un fazzoletto. Il suo rasoterra però termina a lato.

18' - Poco spettacolo fin qui. Ritmi bassi, tanto giropalla ma soprattutto una serie infinita di errori fin qui.

28' - Kampl lavora un buon pallone sulla fascia, poi serve un compagno in fuorigioco e l'azione sfuma.

31' - LIPSIA IN VANTAGGIO! GOL DI CUNHA! Sabitzer va via sulla fascia destra e mette in area un pallone tagliato. Lisciano tutti i difensori, Cunha al centro può controllare e battere a rete!

34' - RADDOPPIO LIPSIA! LA FIRMA DI BRUMA! Ottimo pallone lavorato sulla fascia sinistra. Cross al centro, intervento sbagliato di Ntcham e Bruma ha un tap-in facile facile che non sbaglia!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

55' - Bella azione personale di Laimer, che va via a tre avversari e trova lo spazio per calciare: il suo tentativo si spegne sul fondo.

66' - Giallo per Ilsanker.

74' - Brutte notizie per il Celtic: infortunio per Simunovic, che chiede subito il cambio. Perso un uomo.

85' - Occasione per il Celtic: Ntcham si mette in proprio e arriva alla conclusione, ma Mvogo è attento e dice di no.

20.49 - FINE PARTITA!

SALISBURGO-ROSENBORG 3-0

18.55 - PARTITI!

11' - Salisburgo in avanti. Punizione messa a centro area, ma la difesa del Rosenborg allontana senza troppi problemi.

17' - Punizione battuta da Junuzovic, che disegna una traiettoria insidiosa. Si salva in qualche modo il portiere.

35' - VANTAGGIO SALISBURGO! GOL DI DABBUR! Apertura a destra per Lainer, che controlla e prende la mira. Il suo traversone è morbido, perfetto per la testa di Dabbur, che da distanza ravvicinata non ha problemi a segnare!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

53' - RADDOPPIO SALISBURGO! A SEGNO WOLF! Wolf si mette in proprio e supera la difesa avversaria: davanti al portiere poi non sbaglia ed è 2-0!

58' - Calcio di rigore per il Salisburgo!

59' - DABBUR! 3-0 SALISBURGO! Sigla la doppietta il giocatore del Salisburgo, che si incarica del calcio di rigore e calcia alla sua sinistra: il portiere intuisce, ma non ci arriva!

74' - Vilhjalmsson da distanza interessante decide di calciare la punizione direttamente in porta. Il pallone è indirizzato all'angolino basso di sinistra ma il portiere interviene bene ed evita il gol.

84' - Giallo per Ramalho.

20.49 - FINE PARTITA!

SPORTING CP-ARSENAL 0-1

18.55 - PARTITI!

7' - Combinano sulla fascia Lichtsteiner e Mkhitaryan. Il triangolo però non si chiude e l'azione sfuma.

24' - Mkhitaryan ci prova con una punizione da distanza interessante. Il tiro indirizzato a destra viene però respinto con un bell'intervento da Renan.

33' - Nani spara il pallone dal limite dell'area ma il tiro sfiora la traversa.

40' - Giallo per Acunha.

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

59' - Aubameyang fa partire un cross morbido. La difesa avversaria intercetta ed evita il pericolo.

70' - Adesso attacca a pieno organico l'Arsenal. Ci prova Torreira dal piazzato, ma il portiere salva tutto. Sul prosieguo dell'azione ribattuti i tentativi dei Gunners.

78' - GOL DI WELBECK! L'ARSENAL LA SBLOCCA! Erroraccio di Coates sul tacco di Aubameyang. Di fatto appoggia il pallone per lo scatto di Welbeck, bravo a incrociare il destro per trafiggere Renan!

90' - Problemi alla spalla per Lichtsteiner: entra lo staff medico.

20.49 - FINE PARTITA!

SPARTAK TRNAVA-DINAMO ZAGABRIA 1-2

18.55 - PARTITI!

19' - Fin qui non è accaduto niente. Pochi tiri, poche emozioni. Le due squadre vivono ancora una fase di studio.

32' - GOL DELLO SPARTAK TRNAVA! VANTAGGIO DI GHORBANI! Pasticcio della difesa della Dinamo, che mancano l'intervento in area. Ali Ghorbani si inserisce bene, tocca con la punta e spinge in rete!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

64' - GOL DI GAVRANOVIC! PAREGGIA LA DINAMO! Cross al centro, tocco involontario di Olmo che mette in controtempo tutti i difensori. Non Gavranovic, che sfrutta l'agilità e la mette dentro da due passi!

73' - Giallo per Kehlet.

77' - GOL DI ORSIC! DINAMO ZAGABRIA IN VANTAGGIO! Il ribaltone è tutto firmato da Gavranovic: va via sulla sinistra, mette al centro per Orsic. L'ex Spezia calcia una prima volta ma trova la risposta del portiere. Sulla ribattuta, a porta sguarnita, invece non sbaglia!

20.49 - FINE PARTITA!

ZENIT SAN PIETROBURGO-BORDEAUX 1-1

18.55 - PARTITI!

10' - Iniziativa personale di Karamoh, che prende palla e va in percussione nella zona centrale. La conclusione dalla distanza però termina lontanissima dallo specchio.

20' - Bella occasione per lo Zenit. Kuzayev si fionda su un cross proveniente da sinistra, ma il suo colpo viene deviato dal portiere.

26' - GOL DEL BORDEAUX! LA SBLOCCA BRIAND! Gran giocata di Karamoh sulla fascia mancina. Sterzata a cross al centro, Briand si inserisce bene e di testa spedisce all'angolino!

41' - PAREGGIO ZENIT! A SEGNO DZYUBA! Gran cross dalla fascia sinistra, in area Dzyuba è tutto solo e di testa batte l'estremo difensore avversario!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

53' - Calcio di rigore per lo Zenit!

54' - DZYUBA SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Occasione sfumata per lo Zenit: Costil para il rigore all'attaccante russo e si resta sulla situazione di parità!

72' - Attacca il Bordeaux da qualche minuto. Imbucata in area per Otavio, da solo davanti al portiere. Ma si alza la bandierina: è fuorigioco.

81' - Paredes batte un angolo e pesca Neto in area: il colpo di testa dell'ex Siena finisce alto sopra la traversa.

85' - VANTAGGIO ZENIT! A SEGNO KUZYAYEV! Imbucata in area per l'attaccante dello Zenit, che è bravo a difendere la sfera e spedire il pallone in fondo al sacco!

20.49 - FINE PARTITA!

ZURIGO-BAYER LEVERKUSEN 3-2

18.55 - PARTITI!

13' - Palla corta per Marchesano che vede il portiere fuori dai pali e prova così a sorprenderlo. Nulla da fare però, palla alta.

20' - Giallo per Modou.

27' - Imbucata per Odei, che a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare: respinto il suo tentativo.

37' - Odey scatta in anticipo e l'assistente non può che alzare la bandierina per fuorigioco.

45' - GOL DELLO ZURIGO! A SEGNO MARCHESANO! Grandissima azione sulla fascia destra, poi palla in area per Marchesano. Posizione regolare, Jedvaj lo tiene in gioco e il numero 10 da due passi spinge in fondo al sacco!

19.43 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

50' - PAREGGIO DEL BAYER LEVERKUSEN! GOL DI BELLARABI! Imbucata di Havertz, che trova Bellarabi. Siluro sul primo palo, bucato il portiere: è 1-1!

54' - LA RIBALTA BELLARABI! VANTAGGIO LEVERKUSEN! Azione fotocopia a quella di quattro minuti fa: Havertz imbuca per Bellarabi, ancora una conclusione sul palo più vicino sorprende il portiere: sorpasso dei tedeschi!

59' - PAREGGIA LO ZURIGO! A SEGNO DOMGJONI! Batti e ribatti in area, Zurigo tutto in avanti. Il più lesto è Domjoni, che arriva prima di tutti su una palla vagante e trova il nuovo pareggio!

74' - Havertz scappa via sulla fascia e arriva al cross, ma la difesa allontana.

78' - VANTAGGIO ZURIGO! A SEGNO ODEY! Esplode la gioia nello stadio: Moudou confeziona un cioccolatino per Odey, per cui è molto facile spingere la sfera in fondo al sacco!

94' - GOL ANNULLATO AL BAYER LEVERKUSEN! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bander svetta in area e gira di testa. Per l'arbitro c'è stato un contatto in area falloso e annulla la rete.

20.49 - FINE PARTITA!

18.40 - Tra 15 minuti scenderà in campo anche il Milan. Per la diretta testuale dettagliata del match tra rossoneri e Real Betis vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi il proseguimento del cammino europeo della squadra di Rino Gattuso.

18.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della terza giornata giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.