LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Sarri ok, goleada Siviglia

© foto di Federico De Luca

20.55 - Sono terminate le sfide delle 18.55 valide per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Ecco i risultati: oltre a quella della Lazio, spiccano le vittorie di Besiktas, Eintracht (in 10 sul campo del Marsiglia), Siviglia e Chelsea, mentre il Villarreal pareggia coi Rangers, così come la Dinamo Kiev, raggiunta nel finale dall'Astana.

Akhisar Belediye-Krasnodar 0-1: 26' Claesson

Besiktas-Sarpsporg 08 3-1: 51' Babel, 69' Roco, 82' Lens, 94' Zachariassen (SAR)

Dinamo Kiev-Astana 2-2: 11' Tsygankov, 21' Anicic (AST), 47' p.t. Garmash, 95' Murtazayev (AST)

Genk-Malmoe 2-0: 37' Trossard, 71' Samatta

Lazio-Apollon Limassol 2-1: 14' Luis Alberto, 84' (rig.) Immobile, 87' Zelaya (APO)

Olymique Marsiglia-Eintracht Francoforte 1-2: 3' Ocampos, 52' Torro (EIN), 89' Jovic (EIN)

MOL Vidi-BATE 0-2: 27' Tuominen, 85' Filipenko

PAOK-Chelsea 0-1: 7' Willian

Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0: 50' Timifoeev (aut.), 68' Murg

Rennes-Jablonec 2-1: 31' Sarr, 45' Travnik (JAB), 90' (rig.) Ben Arfa

Siviglia-Standard Liegi 5-1: 8' e 74' (rig.) Banega, 39' Djenepo (STL), 41' Vazquez, 49' e 70' Ben Yedder

Villarreal-Glasgow Rangers 2-2: 1' Bacca, 67' Arfield (RAN), 69' Moreno, 76' Lafferty (RAN)

20.50 - Terminano tutti i match!

AKHISAR BELEDIYE-KRASNODAR 0-1

18.55 - PARTITI!

11' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Seleznov.

21' - Seleznyov a un passo dal gol, palo dell'Akhisar. Conclusione aerea del numero 9, che batte Osturk: il Krasnodar si salva grazie al legno!

26' - GOL DEL KRASNODAR! A SEGNO CLAESSON! Imbucata perfetta per Claesson, che va via in mezzo a due, entra in area e batte l'estremo difensore!

38' - Wanderson lascia partire un missile verso la sinistra della porta ma il portiere respinge.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

57' - Regattin prova a passare il pallone ad un proprio compagno con un cross ma la difesa riesce a liberare l'area.

65' - Traversa! Akhisarspor ad un passo dal pareggio: Vrsajevic, dopo una serie di carambole, arriva sul pallone, sui venti metri, ed calcia al volo. La sfera sbatte sulla traversa ed esce!

77' - Palla in profondità per Vrsajevic, beccato in offside.

20.49 - FINE PARTITA!

BESIKTAS-SARPSBORG 3-1

18.55 - PARTITI!

12' - Gonul mette in mezzo con un lancio lungo ma Vasyutin raccoglie senza problemi.

27' - Rashad aggancia il passaggio morbido di un suo compagno e dal limite dell'area calcia al volo sopra la traversa.

40' - Rashad va vicino al gol. Dopo una bella discesa il suo tiro si spegne sul fondo.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

51' - GOL DEL BESIKTAS! CI PENSA BABEL! Imbeccata per Babel, che supera un difensore e col mancino batte l'estremo difensore avversario!

69' - RADDOPPIO BESIKTAS! A SEGNO ENZO ROCO! Calcio di punizione per il Besiktas: cross al centro, dove svetta il cileno che non sbaglia l'incornata!

82' - TRIS DEL BESIKTAS! LENS CHIUDE I GIOCHI! Apertura a sinistra per Babel, che controlla e serve Lens sull'altro palo. Stop e tiro dell'olandese, che batte l'estremo difensore!

94' - ACCORCIA IL SARBORG! A SEGNO ZACHARIASSEN! Palla al centro per Zacharissen e allo scadere la squadra ospite trova il gol della bandiera!

20.49 - FINE PARTITA!

DINAMO KIEV-ASTANA 2-2

18.55 - PARTITI!

11' - PASSA LA DINAMO KIEV! A SEGNO GARMASH! Scambio tra lui e Buyalskyy, Tsygankov davanti al portiere è freddo e la mette in rete!

21' - PAREGGIA L'ASTANA! A SEGNO ANICIC! Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva sul secondo palo a Kabananga, che ripropone al centro e trova l'incornata vincente del centrale bosniaco!

45' - DINAMO KIEV DI NUOVO AVANTI! DOPPIETTA DI GARMASH! Cross al centro, papera di Eric che sbaglia la presa e serve di fatto il pallone a Garmash. Tutto facile per lui depositare in rete!

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

57' - Cross al centro per Pedro Henrique, che colpisce male il pallone e non centra la porta.

76' - Garmash salta perfettamente oltre gli avversari e indirizza malamente il suo tiro dal limite dell’area. La palla sfila pochi metri oltre la traversa.

95' - GOL DI MURTAZAYEV! L'ASTANA PAREGGIA! Perde un brutto pallone in difesa la Dinamo. Pedro Henrique va via sulla destra, cross morbido per Murtazayev che di testa spinge oltre la linea di porta!

20.49 - FINE PARTITA!

GENK-MALMO 2-0

18.55 - PARTITI!

14' - Malinovsky arriva su un rimbalzo spiovuto fuori area e lascia partire un tiro dalla lunga distanza verso il centro della porta. Dahlin respinge.

30' - Giallo per Safari.

32' - Maehle dribbla due avversari, si sposta il pallone sul destro e calcia. Soluzione centrale, blocca il portiere.

37' - GOL DEL GENK! SEGNA TROSSARD! Sbaglia il disimpegno la difesa del Malmo, che regala la sfera a Maehle, bravo ad inserirsi tra le maglie avversarie. Cross sul secondo palo, l'accorrente Trossard non manca l'appuntamento col tap-in vincente!

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

55' - Uronen crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

71' - GOL DEL GENK! SAMATA RADDOPPIA! Trossard va via sulla destra e mette al centro per Pozuelo. Il tiro di quest'ultimo viene deviato, la sfera arriva sui piedi di Samata che non ha problemi a spingere in rete!

20.49 - FINE PARTITA!

OLYMPIQUE MARSIGLIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

18.55 - PARTITI!

3' - GOL DELL'OLYMPIQUE MARSIGLIA! A SEGNO OCAMPOS! Bella azione sulla destra per l'OM. Imbucata per Thauvin, che mette un pallone perfetto al centro. Arriva Ocampos a spingere in rete!

15' - Il Marsiglia ha perso Luiz Gustavo: infortunio per il brasiliano, costretto a uscire.

30' - L'OM va vicino al raddoppio. Germain dopo un retropassaggio sbagliato si ritrova a tu per tu con Trapp ma si fa ipnotizzare: si salva il portiere tedesco!

40' - Gran palla di Payet per Thauvin, taglia completamente l'area di rigore. Sul secondo palo non calcia benissimo il francese, Trapp respinge in angolo.

45' - Payet batte una punizione dal limite e calcia sul palo del portiere. Trapp non è perfetto, ma riesce a salvarsi.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

53' - GOL DELL'EINTRACHT! PAREGGIA TORRO! Grande angolo di de Guzman, sul primo palo pesca Torro che gira in rete di testa!

59' - Eintracht in dieci, rosso a Willems! Durissimo intervento su Payet, secondo giallo e così viene espulso.

77' - Payet e Thauvin stanno prendendo la squadra per mano. Il primo cerca il secondo, conclusione dall'interno dell'area e palla di poco fuori.

86' - Abraham resta a terra dopo uno scontro. Qualche problema per lui, ma non pare nulla di grave.

89' - RIBALTONE EINTRACHT! IN VANTAGGIO CON JOVIC! Disastro della difesa dell'Om, poi l'Eintracht va in porta con tre tocchi. Kostic serve Jovic, che dall'interno dell'area calcia di forza e batte Pelé!

20.49 - FINE PARTITA!

MOL VIDI-BATE BORISOV 0-2

18.55 - PARTITI!

14' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Stopira del MOL.

27' - GOL DEL BATE! A SEGNO TUOMINEN! Azione personale di Tuominen, che va via in mezzo a due ed esplode un tiro rasoterra che non dà scampo a Tujvel!

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

52' - Giallo per Filipovic.

70' - Il Vidi adesso prova a guadagnare campo. Adesso è la formazione di casa a fare la partita.

86' - RADDOPPIO DEL BATE! FILIPENKO LA CHIUDE! Sugli sviluppi di un piazzato palla scodellata al centro. Filipenko parte in linea, si ritrova tutto solo e di testa spinge nel sacco!

20.49 - FINE PARTITA!

PAOK-CHELSEA 0-1

18.55 - PARTITI!

7' - GOL DI WILLIAN! CHELSEA IN VANTAGGIO! Barkley con la sua percussione taglia fuori la difesa, poi allarga a Willian. Non irresistibile il tiro del brasiliano, ma il portiere pasticcio ed è 1-0!

16' - Marcos Alonso cerca Willian, ma i due non s'intendono per questione di centimetri.

18' - Morata ad un passo dal gol. Imbeccata in area perfetta per lo spagnolo, che controlla e incrocia il mancino. La palla sfila a lato, di un nulla.

27' - Morata lascia partire il tiro ma manca il bersaglio di molto sopra la traversa.

38' - Dominio del Chelsea. Sugli sviluppi del corner il pallone viene colpito da Morata, che non trova la porta di un nulla.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

60' - Chelsea ad un passo dal raddoppio. Morata imbecca Marcos Alonso in area, l'ex Fiorentina salta un uomo e calcia. Leggera deviazione, palla a lato.

72' - Pedro calcia forte dal limite. La palla vola verso la destra ma Paschalakis interviene con tempismo e ferma tutto.

85' - Finale tesissimo a Salonicco. Incredibilmente ora è il PAOK a spingere e mettere in difficoltà il Chelsea.

91' - Duro scontro tra Pedro e Paschalakis. Si fa male lo spagnolo, che resta giù per un po' ma alla fine riesce a rialzarsi.

20.49 - FINE PARTITA!

RAPID VIENNA-SPARTAK MOSCA 2-0

18.55 - PARTITI!

15' - Murg lascia partire un missile verso la destra della porta ma il portiere respinge.

32' - Ecco il primo cartellino giallo della partita: se lo becca Ze Luis.

35' - Ritmi molto bassi, in questo primo tempo a Vienna sta succedendo ben poco di concreto.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

50' - RAPID VIENNA IN VANTAGGIO! A SEGNO MULDUR! Sugli sviluppi di un corner il numero 3 viene lasciato libero in area. Il suo colpo di testa viene respinto dal portiere, poi una carambola manda la sfera nel sacco!

55' - Gol annullato a Bocchetti! Aveva ribattuto in rete una respinta corta del portiere, ma la sua posizione di partenza è risultata irregolare.

68' - RADDOPPIO RAPID VIENNA! GOL DI MURG! Lancio in area per Murg, che supera anche il portiere con un dribbling e deposita nel sacco!

80' - Palla in profondità per Ze Luis, beccato però in offside.

20.49 - FINE PARTITA!

RENNES-JABLONEC 1-1

18.55 - PARTITI!

17' - Calcio di punizione per il Rennes. Grenier spedisce il pallone diritto tra le mani del portiere.

26' - Grenier s'incarica della battuta di un altro calcio di punizione, stavolta dalla fascia destra. Il francese scodella al centro, ma devia in angolo un difensore.

31' - GOL DI SARR! RENNES IN VANTAGGIO! Bella combinazione tra Sarr e André. L'uno-due si chiude, poi il classe '98 calcia al volo da fuori area e trova l'incrocio. Che gol di Sarr!

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

54' - PAREGGIA LO JABLONEC! A SEGNO TRAVNIK! Travnik batte un calcio di punizione e il risultato è eccellente: scavalca la barriera e la manda in rete!

69' - Giallo per Jovovic.

70' - Viene ammonico anche Povazanec.

80' - Cross al centro per Chramosta, che impatta di testa ma non centra la porta per questione di centimetri.

90' - Calcio di rigore per il Rennes!

91' - ALLA FINE PASSA IL RENNES! CI PENSA BEN ARFA! Palla da un lato, portiere dall'altro: Hatem Ben Arfa segna all'esordio, spiazza il portiere e sigla un gol che vale tre punti!

20.49 - FINE PARTITA!

SIVIGLIA-STANDARD LIEGI 4-1

18.55 - PARTITI!

3' - Calcio di punizione per il Siviglia: atterrato Vazquez, nessun dubbio per l'arbitro, nonostante paresse fuori area.

8' - GOL DEL SIVIGLIA! BANEGA DA PUNIZIONE! Gran piazzato dell'ex Inter, che scavalca la barriera e spedisce in fondo al sacco!

15' - Infortunio per Amadou, costretto a lasciare anzitempo il suo match.

32' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Roque Mesa.

39' - PAREGGIO DELLO STANDARD LIEGI! CI PENSA DJENEPO! Dopo un calcio d'angolo la sfera resta nella mischia. Arriva Djenepo a risolverla, spedendo la sfera alle spalle del portiere!

41' - SIVIGLIA DI NUOVO AVANTI SUBITO! GRAN GOL DI VAZQUEZ! L'ex Palermo riceve sul vertice dell'area, converge verso il centro e a giro mette la palla all'angolino. Esecuzione perfetta di Vazquez, nulla da fare per Ochoa.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

49' - TRIS DEL SIVIGLIA! A SEGNO BEN YEDDER! Bella azione degli andalusi, dopo una serie di passaggi pallone centrale per Ben Yedder, che si inserisce bene e spinge in fondo al sacco!

70' - ALLUNGA IL SIVIGLIA! DOPPIETTA DI BEN YEDDER! Banega riconquista palla sulla trequarti, serve in verticale Ben Yedder e quest'ultimo, con uno scavetto, scavalca il portiere!

73' - Calcio di rigore per il Siviglia!

75' - POKERISSIMO SIVIGLIA! DOPPIETTA ANCHE PER BANEGA! Banega va alla battuta del penalty e sceglie l'angolo alla sua sinistra: Ochoa intuisce, ma non ci arriva. 5-1!

20.49 - FINE PARTITA!

VILLARREAL-RANGERS 2-2

18.55 - PARTITI!

2' - GOL DEL VILLARREAL! CI PENSA BACCA! Al primo tiro in porta passano gli spagnoli. L'ex Milan controlla sulla trequarti e con un destro portentoso scavalca il portiere: gran rete del colombiano!

17' - Primo giallo del match per goldson.

31' - Ruiz non riesce a far filtrare il pallone e l'azione si interrompe.

41' - Fornals crossa in area ma la difesa spazza via.

19.44 - FINE PRIMO TEMPO!

19.58 - RIPARTITI!

49' - Bacca si divora il gol del 2-0. Si ritrova a tu per tu col portiere, apre il piatto ma il portiere dice di no.

62' - La difesa dei Rangers ribatte male un cross. Sulla seconda palla c'è Funes Mori, che esplode il mancino ma trova la pronta risposta del portiere.

67' - GOL RANGERS! PAREGGIO DI ARFIELD! Taverniere porta palla, entra in area ma Ruiz chiude. La palla resta ai Rangers, cross basso per Arfield, che apre il piatto e batte Andrès Hernandez!

69' - IMMEDIATA RISPOSTA DEL VILLARREAL! IL PAREGGIO DI GERARD MORENO! Bacca apre a destra per Gerard Moreno, sul lato corto dell'area. La punta spagnola rientra sul mancino e batte il portiere sul suo palo!

76' - PAREGGIANO ANCORA I RANGERS! GOL DI LAFFERTY! Bel pallone lavorato sulla corsia mancina. Cross basso per Lafferty, che da attaccante vero anticipa l'ex Napoli Ruiz e gonfia la rete!

20.49 - FINE PARTITA!

18.40 - Tra 15 minuti scenderà in campo anche la Lazio. Per la diretta testuale dettagliata dell'esordio in Europa League contro l'APOEL Limassol vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi soltanto il match dei biancocelesti.

18.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della prima giornata della fase a gironi della seconda competizione europea.