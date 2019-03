LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55: Tris Villarreal, cade l'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' tutto per questa diretta testuale dell'andata degli ottavi di finale di Europa League da Antonino Sergi. Ovviamente rimanete sintonizzati su TUTTOmercatoWEB per la diretta delle gare delle 21. Buon proseguimento di serata.

20.50 - Andiamo a ricapitolare insieme i risultati delle gare appena concluse:

Dinamo Zagabria-Benfica 1-0

Eintracht Francoforte-Inter 0-0

Rennes-Arsenal 3-1

Siviglia-Slavia Praga 2-2

Zenit-Villarreal 1-3

20.48 - Terminano adesso tutti i match delle 18.55 validi per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

DINAMO ZAGABRIA-BENFICA 1-0

FISCHIO D'INIZIO!

7' - Prima grande occasione della partita, ci ha provato Grimaldo chiamando però alla respinta Livakovic.

15' - Continua ad attaccare il Benfica, meglio la formazione lusitana fin qui.

18' - OLMO! Prima occasione per i padroni di casa, destro dal limite di Dani Olmo e grande parata di Vlachdomis in tuffo.

37' - CALCIO DI RIGORE PER LA DINAMO ZAGABRIA! Sgambetto di Ruben Diasi ai danni di Dani Olmo.

38' - GOL DELLA DINAMO ZAGABRIA! GOL DI PETKOVIC! L'ex Bologna non sbaglia, tiro centrale di Bruno Petkovic ed avanti i croati.

45' - GOJAK! Tracciante di Petkovic per Gojak che calcia con il destro trovando la grande respinta di Vlachodimos.

---INTERVALLO---

48' - Ci ha provato Orsic per raddoppiare, il suo tentativo non trova lo specchio della porta del Benfica.

72' - Nessuna grande emozione a Zagabria, la Dinamo gestisce il vantaggio con un Benfica mai pericoloso.

82' - Tanti errori da parte del Benfica, grande azione di Rafa Silva che spreca tutto sul più bello.

84' - Altro tentativo del Benfica dalla distanza, il mancino di Grimaldo termina però tra le braccia di Livakovic.

FINE PARTITA!

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER 0-0

FISCHIO D'INIZIO!

5' - Primo timido tentativo dell'Inter, traversone di Asamoah per il colpo di testa di Vecino che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

14' - Kostic si fa spazio lungo la corsia mancina, traversone per Haller che calcia di prima intenzione spedendo però a lato.

15' - Ancora una volta Eintracht pericoloso, azione personale di Jovic che dal limite lascia partire il mancino che per poco non inquadra la porta di Handanovic.

21' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Fallo di Gelson Fernandes ai danni di Lautaro Martinez.

22' - BROZOVIC SBAGLIA IL RIGORE! Piatto destro del croato, Trapp si distende e respinge il penalty.

---INTERVALLO---

48' - Il primo tentativo della ripresa è dell'Eintracht, colpo di testa di corner di Hinteregger ma parata sicura di Handanovic che blocca.

51' - Vantaggio annullato all'Eintracht, fuorigioco di Haller e si salva l'Inter in difficoltà in questo avvio di ripresa.

54' - Reclama un calcio di rigore l'Eintracht, scontro tra D'Ambrosio e Haller ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il penalty.

61' - Ancora un pericolo per l'Inter, calcio di punizione per la testa di Da Costa che spedisce però tra le braccia di Handanovic.

71' - Ci prova sempre l'Eintracht, il mancino di Hinteregger è velenoso ma ci mette una pezza il solito Handanovic.

87' - La grande occasione è per i padroni di casa, tentativo dal limite di Jovic in diagonale e parata in tuffo come sempre di Handanovic.

90' - Tentativo da dimenticare da parte di Willems al limite dell'area, sfera che termina altissima.

FINE PARTITA!

RENNES-ARSENAL 3-1

FISCHIO D'INIZIO!

4' - GOL DELL'ARSENAL! HA SEGNATO IWOBI! Alla prima occasione arriva il vantaggio dell'Arsenal, giocata personale di Iwobi in area di rigore da posizione defilata e lascia partire il destro deviato da Da Silva che beffa l'estremo difensore francese.

11' - TORREIRA! Prove del raddoppio per l'Arsenal, ancora Iwobi che si fa spazio e lascia partire il traversone basso per Torreira che calcia trovando la respinta di Koubek.

23' - Sempre Iwobi per l'Arsenal, stavolta Koubek non si fa sorprendere e smanaccia bene.

30' - MUSTAFI! Azione prolungata in area di rigore dei Gunners, stoccata di destro di Mustafi con la sfera che lambisce il palo della porta del Rennes.

41' - ARSENAL IN DIECI! Secondo giallo per Papastathopoulos, Gunners in inferiorità numerica!

42' - GOL DEL RENNES! HA SEGNATO BOURIGEAUD! Pari del Rennes, missile con il destro di Bourigeaud che non lascia scampo a Cech per il pareggio dei francesi.

45' - Ancora pericoloso il Rennes, Bensebaini offre un pallone d'oro a Sarr che a pochi passi da Cech non inquadra lo specchio della porta.

---INTERVALLO---

52' - Calcio di punizione dalla trequarti di Grenier per Benseibaini, l'ala del Rennes viene però anticipato dall'uscita di Cech.

54' - Rennes a pochi metri dal raddoppio, discesa di Sarr e pallone in mezzo per Bourigeaud che manca la sfera a porta sguarnita.

62' - BEN ARFA! Calcio di punizione velenoso con il mancino del francese, pallone che viene deviato in corner da Cech in tuffo.

65' - GOL DEL RENNES! AUTOGOL DI MONREAL! La ribalta il Rennes anche con un pò di fortuna, traversone dalla destra di Sarr che colpisce Nacho Monreal e la sfera termina alle spalle di Cech.

74' - Tenta il riscatto Nacho Monreal, il terzino spagnolo dell'Arsenal non inquadra lo specchio della porta di Koubek.

88' - GOL DEL RENNES! HA SEGNATO SARR! Il Rennes firma anche il tris. Traversone dalla corsia mancina di Bensebaini per il taglio in area di rigore di Sarr che di testa batte Cech.

FINE PARTITA!

SIVIGLIA-SLAVIA PRAGA 2-2

FISCHIO D'INIZIO!

1' - GOL DEL SIVIGLIA! HA SEGNATO BEN YEDDER! Dopo 25 secondi arriva il vantaggio del Siviglia, errore marchiano della difesa dello Slavia Praga che regala la sfera a Ben Yedder che tutto solo davanti all'estremo difensore avversario non sbaglia.

9' - In bambola lo Slavia Praga, l'immediato vantaggio del Siviglia ha scompaginato i piani della formazione ospite.

12' - Qualche problema problema per Jesus Navas, non sembra nulla di grave per il capitano del Siviglia.

21' - Primo squillo dello Slavia, Stock al limite prova il destro in diagonale che termina a lato.

26' - PARI DELLO SLAVIA! HA SEGNATO STOCH! Al secondo tentativo Stoch realizza il pari, stoccata dal limite con deviazione di Rog e pari in Spagna.

28' - GOL DEL SIVIGLIA! HA SEGNATO MUNIR! Dura soltanto due minuti il pari dello Slavia, angolo di Banega per l'inserimento di Munir che si coordina benissimo con il mancino al volo e manda in rete.

39' - GOL DELLO SLAVIA! HA SEGNATO KRAL! Ancora una volta acciuffa il pareggio lo Slavia, colpo di testa vincente di Kral che colpisce con la spalla fortunosamente e la sfera si infila all'incrocio dei pali.

---INTERVALLO---

52' - Gol annullato al Siviglia, tocco morbido di Munir per la doppietta ma fermato dalla segnalazione del guardalinee.

74' - Dopo un primo tempo spettacolare, una ripresa abbastanza equilibrata e senza grandi emozioni a Siviglia.

79' - Altra rete annullata al Siviglia, lancio di Munir per Ben Yedder che scavalca l'estremo difensore ospite ma viene segnalato il fuorigioco del francese.

85' - Grande discesa di Jesus Navas che lascia partire il traversone per Munir con lo spagnolo che sfiora soltanto.

FINE PARTITA!

ZENIT-VILLARREAL 1-3

FISCHIO D'INIZIO!

9' - Prima vera occasione da rete in Russia, ci ha provato per il Villarreal Morlanes con un destro al volo che termina di poco a lato.

29' - AZMOUN! Rilancio della difesa dello Zenit, Azmoun si invola tutto solo davanti al portiere, lo salta ma fallisce praticamente a porta vuota.

33' - GOL DEL VILLARREAL! HA SEGNATO IBORRA! Azione da corner del Villarreal, sponda di Funes Mori e Iborra tutto solo di testa non sbaglia per il vantaggio spagnolo.

35' - PARI DELLO ZENIT! HA SEGNATO AZMOUN! Subito pareggio dello Zenit, si riscatta Azmoun che raccoglie fortunatamente un mancino di Semak e manda in rete.

---INTERVALLO---

47' - Azmoun con una giocata si invola in area di rigore, mette al centro per Dzyuba che di un soffio manca la zampata vincente.

62' - GOL DEL VILLARREAL! HA SEGNATO MORENO! Torna avanti il Villarreal, traversone dalla corsia mancina di Fornals per il colpo di testa vincente di Moreno che manda alle spalle del portiere dello Zenit.

69' - Calcio di punizione di Barrios direttamente a centro area, colpo di testa di Ivanovic e parata dell'estremo difensore del Villarreal.

71' GOL DEL VILLARREAL! HA SEGNATO MORLANES! Arriva il tris del Villarreal, destro dalla distanza di Morlanes che rischia di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione degli spagnoli. FINE PARTITA!

18.45 - L'Inter come detto in campo alle 18.55, sfida importante quella in terra tedesca per la squadra di Spalletti che dovrà fare a meno di Icardi e Nainggolan per motivazioni diverse. Saranno sostituiti da Lautaro Martinez e Borja Valero. Per quanto riguarda il Napoli, altra squadra italiana impegnata in questi ottavi, sarà impegnata nel turno delle 21 contro il Salisburgo.

18.35 - Squadre in campo per il classico riscaldamento quando mancano ormai soltanto venti minuti al fischio d'inizio. Campo principale Francoforte per la sfida dell'Inter contro i padroni di casa dell'Eintracht ma non è da meno la contesa in terra francese tra il Rennes e l'Arsenal.

18.30 - Di seguito il programma delle sfide odierne delle ore 18.55:

Dinamo Zagabria-Benfica

Eintracht Francoforte-Inter

Rennes-Arsenal

Siviglia-Slavia Praga

Zenit-Villarreal

18.25 - L'Europa League entra nel vivo, è tempo di ottavi di finale. Le migliori sedici si affrontano tra poco per le sfide valevoli per l'andata. Un caloroso benvenuto in questa diretta testuale da Antonino Sergi.