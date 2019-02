LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Tris Zenit, in gol Azmoun

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

NAPOLI - ZURIGO 2-0 (3-1 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

43' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! VERDI SBLOCCA IL MATCH!!! Ounas porta a spasso quattro avversari, poi serve con un gran tocco Verdi che di prima intenzione non sbaglia!!!

19.40 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.56 - SI RIPARTE!

76' - OUNAS!!! IL NAPOLI RADDOPPIA!!! Gran tracciante di Mertens, controllo e tiro per il numero 11 che non sbaglia!!!

ARSENAL - BATE 3-0 (0-1 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

2' - Iwobi prova la girata su suggerimento di Lichtsteiner, ma Scherbitski blocca senza problemi.

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! ARSENAL IN VANTAGGIO!!! Cross di Aubameyang in area, Volkov cerca di anticipare tutti ma mette il pallone alle spalle del proprio portiere!!!

9' - Skavysh ci prova, ma il pallone termina sul fondo. Si vede anche il BATE.

30' - Succede poco all'Emirates, continua il pressing da parte dei padroni di casa. Con questo punteggio si va ai supplementari.

37' - Ozil prova la girata di prima intenzione da dentro l'area, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

39' - MUSTAFI!!! L'ARSENAL RADDOPPIA!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il terzo tempo del tedesco che anticipa tutti e deposita in rete!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

50' - Mezzo miracolo di Cech dopo un pasticcio incredibile della difesa Gunners, il BATE sfiora il gol del 2-1.

54' - Ci prova anche Iwobi, ma il pallone viene deviato in corner. Se il BATE dovesse segnare un gol, l'Arsenal verrebbe eliminata.

59' - In campo Hleb, applausi anche da parte del suo ex pubblico.

60' - SOKRATIS!!! ARRIVA IL GOL DEL 3-0!!! Calcio d'angolo per i londinesi, il numero 6 salta e anticipa tutti!!! Tris Gunners, il BATE deve fare due gol per qualificarsi.

69' - Prosegue il forcing offensivo da parte dell'Arsenal, che vuole assolutamente chiudere la pratica a 20' dal termine.

DINAMO ZAGABRIA - VIKTORIA PLZEN 3-0 (1-2 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

15' - ORSIC!!! DINAMO ZAGABRIA IN VANTAGGIO!!! Petkovic si inventa un gioco di prestigio in area, poi Orsic non sbaglia!!!

31' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Hajrovic.

33' - Secondo giallo, ammonito anche Limbersky (PLZ).

34' - DILAVER!!! GRAN COLPO DI TESTA E DINAMO SUL 2-0!!! Dagli sviluppi di un calcio di punizione il centrale difensivo non sbaglia!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

61' - I padroni di casa stanno gestendo al meglio, ma un gol del Plzen potrebbe riaprire il discorso qualificazione.

67' - Primo cambio in casa Dinamo Zagabria: Moro entra al posto di Hajrovic.

73' - PETKOVIC!!! TRIS PER I PADRONI DI CASA!!! Controllo e destro dal limite, pallone imparabile per Kozacik!!!

EINTRACHT FRANCOFORTE - SHAKHTAR DONETSK 2-1 (2-2 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

14' - Lo Shakhtar prova ad alzare i ritmi in fase offensiva, i padroni di casa stanno attualmente gestendo la situazione di vantaggio.

23' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! JOVIC SBLOCCA IL MATCH!!! Gran lavoro di Da Costa che sulla destra serve un gran pallone rasoterra per il numero 8: movimento perfetto e destro imprendibile!!!

26' - CALCIO DI RIGORE PER L'EINTRACHT!!! Fallo di mano in area di rigore, occasione colossale per i padroni di casa!!!

27' - HALLER!!! UNO-DUE PAZZESCO DELL'EINTRACHT!!! Il numero 9 non sbaglia, tedeschi che trovano il doppio vantaggio!!!

33' - Cartellino giallo anche per Moraes.

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio in casa Shakhtar: in campo Maycon al posto di Solomon.

64' - MORAES!!! LO SHAKHTAR RIAPRE TUTTO!!! Ismaily serve Moraes che gira di prima intenzione, poi Trapp se la butta dentro da solo!!!

SALISBURGO - CLUB BRUGGE 3-0 (1-2 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

10' - CALCIO DI RIGORE PER I PADRONI DI CASA!!! Prima occasione per il Salisburgo!!!

11' - HORVATH!!! GRAN PARATA SU DABBUR!!! Si rimane sullo 0-0, occasione sciupata dalla squadra di Rose.

17' - SCHLAGER!!! SALISBURGO IN VANTAGGIO!!! Sinistro imprendibile che beffa Horvarth!!!

29' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! DAKA RADDOPPIA!!! Grandissima azione da parte dei padroni di casa grazie a Pongracic, poi il numero 20 incrocia e beffa per la seconda volta Horvat!!!

43' - DAKA!!! TRIS SALISBURGO!!! Il numero 20 dei padroni di casa non sbaglia anticipando tutti!!! Il Club Brugge crolla!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

50' - Giallo anche per Onguene, primo ammonito in casa Salisburgo.

VALENCIA - CELTIC 1-0 (2-0 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

23' - Coquelin entra al posto di Garay, primo cambio del match per il Valencia.

24' - Brown e Toljan sono i primi due ammoniti di questa sfida.

30' - Nessuna occasione da parte di entrambe le squadre. Al momento i padroni di casa stanno gestendo il doppio vantaggio senza premere sull'acceleratore. Un gol da parte del Celtic potrebbe riaprire tutto.

37' - Sciocchezza di Toljan, doppio giallo e rosso inevitabile!!! Ospiti che rimangono in dieci uomini.

41' - PAREJO! GRANDISSIMA OCCASIONE PER IL VALENCIA! Il numero 10 si gira e calcia, ma il pallone viene deviato in corner!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

53' - Cartellino giallo anche per Diakhaby (VAL).

68' - Sobrino lascia il campo a Gameiro, ancora due cambi per i padroni di casa.

70' - GAMEIRO!!! VALENCIA IN VANTAGGIO!!! Assist di Wass con una grandissima sponda di testa: il francese si inserisce con i tempi giusti e non sbaglia!!!

VILLARREAL - SPORTING 0-1 (1-0 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

25' - Nulla da segnalare al momento, davvero poche emozioni tra le due compagini fino a questo momento.

35' - Arriva la prima ammonizione della sfida, giallo per Jefferson (SPO).

46' - BRUNO FERNANDES!!! SPORTING IN VANTAGGIO!!! Errore della difesa di casa, che si fa scippare un pallone incredibile!!! I lusitani pareggiano i conti!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.58 - SI RIPARTE!

50' - Inizia malissimo la ripresa dello Sporting: giallo per Jefferson, è il secondo del match: cartellino rosso e lusitani in dieci uomini.

66' - Nonostante l'uomo in meno lo Sporting continua ad attaccare. Buon momento da parte degli ospiti, il Villarreal soffre.

ZENIT - FENERBAHCE 3-1 (0-1 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

4' - OZDOEV!!! LO ZENIT SBLOCCA IL MATCH!!! Azmoun appoggia di petto, il numero 27 calcia di prima intenzione e non sbaglia!!!

13' - Il Fenerbahce prova a reagire dopo il gol subito: ora la situazione è di parità, ma i gol dei turchi valgono molto di più.

18' - Azmoun (ZEN) viene ammonito.

34' - Giallo anche per Hernani, lo Zenit deve fare attenzione.

37' - RADDOPPIA LO ZENIT!!! Azmoun si inserisce e di testa non sbaglia!!! Situazione completamente ribaltata!!!

43' - TOPAL!!! IL FENERBAHCE RIAPRE TUTTO!!! Il numero 5 si accentra e calcia dal limite, pallone imparabile per Lunev!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

50' - Cartellino giallo anche per Barrios.

56' - Hernani, già ammonito, esce dal campo. Al suo posto Mak.

70' - MAK! CHE OCCASIONE PER LO ZENIT! Il neo entrato cerca lo scavetto, ma Tekin salva con un grandissimo intervento!

76' - AZMOUN!!! ZENIT AVANTI DI DUE GOL!!! Svarione difensivo da parte degli ospiti, il numero 7 anticipa tutti con un gran tiro piazzato!!!

18.47 - Manca davvero pochissimo al calcio di inizio, oggi avremo i primi verdetti di questa prima fase. L'Europa League entra nel vivo, lo spettacolo comincia!

18.41 - Chiuderanno questa prima parte di Europa League Zenit-Fenerbahce (1-0 in favore dei turchi), Villarreal-Sporting (1-0 il punteggio) e Valencia-Celtic (2-0 in favore degli spagnoli).

18.34 - Anche il Brugge parte da una posizione di vantaggio con il Salisburgo, grazie al successo per 2-1. L'Eintracht ospiterà lo Shakhtar, con il vantaggio delle due reti segnate all'andata.

18.29 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 18.55. Vi ricordiamo che in campo c'è anche il Napoli: la squadra di Ancelotti cercherà di chiudere la pratica qualificazione contro lo Zurigo.

18.25 - In campo l'Arsenal di Unai Emery, che cercherà di ribaltare l'1-0 contro il BATE. Il Viktoria Plzen sfiderà la Dinamo Zagabra, i cechi hanno vinto il match di andata 2-1.

18.20 - Il primo verdetto è già arrivato ieri con la sconfitta della Lazio in casa del Siviglia. La squadra di Machin è la prima qualificata agli ottavi.

18.15 - Tutto o niente, siamo pronti per i primi verdetti dei sedicesimi di finale di Europa League. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55.