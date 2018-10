LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21.00 - Il Villarreal torna avanti

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

APOLLON - MARSIGLIA 0-1

21.00 - PARTITI!

2' - Mitroglu ci prova di testa, ma la sua conclusione si perde sul fondo. Francesi subito in attacco.

26' - Payet prova la conclusione direttamente su calcio di punizione, ma la palla impatta sulla barriera.

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

50' - IL MARSIGLIA SBLOCCA IL MATCH!!! Gioco di prestigio di Payet, conclusione di piatto dopo un'azione capolavoro!!!

BATE - PAOK 0-3

21.00 - PARTITI!

6' - PRIJOVIC!!! IL PAOK TROVA IL GOL DEL VANTAGGIO!!! Gran conclusione di testa, Scherbitsky non ci arriva!!!

11' - IL PAOK RADDOPPIA!!! Gran giocata del numero 98, che fa tutto da solo: destro vincente e 2-0!!!

17' - LEO JABA!!! TRIS DEL PAOK!!! Controllo e pallone piazzato, il Bate crolla dopo pochi minuti!!!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

52' - Il Bate prove a reagire, ma Paschalakis devia in calcio d'angolo una buona conclusione.

CHELSEA - MOL VIDI 0-0

21.00 - PARTITI!

23' - Ancora poche emozioni allo Stamford Bridge: gli uomini di Sarri stanno dominando, ma non riescono a trovare il gol.

27' - MORATA! CHE OCCASIONE PER IL CHELSEA! Gran girata dello spagnolo sugli sviluppi di un corner, palla di poco fuori!

36' - Zappacosta prova il tiro al volo dopo un calcio d'angolo, ma l'esterno dei Blues non trova lo specchio della porta.

40' - Loftus-Cheek viene atterrato in area di rigore, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per assegnare il penalty.

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.03 - SI RIPARTE!

47' - Il Chelsea preme subito sull'acceleratore, gli uomini di Sarri vogliono trovare la vittoria.

JABLONEC - DINAMO KIEV 1-2

21.00 - PARTITI!

8' - TSYGANKOV!!! LA DINAMO PASSA IN VANTAGGIO!!! Difesa di casa totalmente distratta, Tsygankov non sbaglia da due passi!!!

14' - GARMASH!!! RADDOPPIO DELLA DINAMO!!! Errore della difesa del Jablonec, il numero 19 non sbaglia e batte nuovamente Hruby!!!

18' - Arriva il primo cartellino giallo del match, ammonito Holes (JAB).

33' - HOVORKA!!! GRAN CONCLUSIONE AL VOLO!!! I padroni di casa trovano il gol anche grazie alla complicità del portiere ospite!!!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

KRASNODAR - SIVIGLIA 0-1

21.00 - PARTITI!

24' - I padroni di casa provano ad accelerare il ritmo, gli andalusi non riescono ancora a trovare spazi in attacco.

25' - TRAVERSA DEL KRASNODAR! Gran conclusione dalla distanza di Kabore, che butta giù la traversa!

31' - Banega ci prova su calcio di punizione, ma l'argentino non trova nemmeno lo specchio della porta.

44' - NOLITO NON SBAGLIA!!! Il numero 8 trova il gol grazie ad una deviazione!!!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

54' - TRAVERSA DEL KRASNODAR! Gran girata di Claesson, ma il pallone impatta nuovamente sul legno!

MALMO - BESIKTAS 1-0

21.00 - PARTITI!

24' - Vagner Love ci prova, ma non trova lo specchio della porta. I turchi provano ad alzare il ritmo.

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.01 - SI RIPARTE!

53' - MALMO IN VANTAGGIO!!! Vindheim prova il cross, Karius se la butta dentro da solo!!!

RANGERS - RAPID VIENNA 1-1

21.00 - PARTITI!

11' - Cartellino giallo per Berisha (RAP), primo ammonito del match.

33' - Primo cambio per gli ospiti: entra in campo Dibon, esce Barac.

42' - RAPID IN VANTAGGIO CON BERISHA!!! Pallone che rimane in area, il norvegese non sbaglia!!!

44' - MORELOS!!! I RANGERS PAREGGIANO I CONTI!!! Cross di Tavernier, il colombiano in spaccata non sbaglia!!!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

SARPSBORG 08 - GENK 2-1

21.00 - PARTITI!

5' - MORTENSEN!!! GRAN COLPO DI TACCO!!! I padroni di casa passano in vantaggio, Genk subito a rincorrere!!!

39' - Gli ospiti non trovano spazi in attacco, buon momento da parte dei norvegesi che non concedono nulla.

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

49' - IL GENK PAREGGIA I CONTI!!! Trossard, imbeccato da Pozuelo, non sbaglia: diagonale velenosissimo!!!

54' - ZACHARIASSEN!!! SARPSBORG DI NUOVO IN VANTAGGIO!!! Mischione in area, da due passi non sbaglia!!!

SPARTAK MOSCA - VILLARREAL 1-2

21.00 - PARTITI!

13' - EKAMBI!!! IL VILLARREAL LA SBLOCCA!!! Gran giocata sulla corsia sinistra, doppio controllo e gran conclusione sotto l'incrocio!!!

34' - ZE LUIS!!! IL NUMERO 9 NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!!! Calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Sansone!!!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.03 - SI RIPARTE!

49' - IL VILLARREAL TORNA IN VANTAGGIO!!! Fornals sfrutta un errore della difesa, sinistro secco e ospiti di nuovo avanti!!!

52' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Sansone (VIL).

STANDARD LIEGE - AKHISAR BELEDIYE 2-1

21.00 - PARTITI!

17' - EMOND!!! LO STANDARD SBLOCCA IL MATCH!!! Carcela Gonzalez trova un gran cross dagli sviluppi di un corner, il belga non sbaglia!!!

32' - AYIK!!! ARRIVA IL PAREGGIO DELL'AKHISAR!!! Ochoa non trattiene, il numero 11 da due passi non sbaglia!!!

39' - DJENEPO!!! I PADRONI DI CASA TORNANO IN VANTAGGIO!!! Cavanda trova il numero 19, che con un colpo di testa trafigge Ozturk!!!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.04 - SI RIPARTE!

20.50 - Manca pochissimo al fischio di inizio delle agre. Le squadre si stanno preparando, tra poco si comincia. Nel frattempo il Milan ha trionfato contro l'Olympiacos. Decisive le reti di Cutrone (doppietta) e Higuain.

20.40 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, alle ore 21.00 il calcio di inizio. Sarà importante fare

20.32 - Il Chelsea di Maurizio Sarri sarà impegnato nel match contro il Mol Vidi, mentre il Siviglia andrà in casa del Krasnodar. Partita importante anche per lo Spartak Mosca, che se la giocherà contro il Villarreal.

20.25 - Ricordiamo che il match tra Lazio ed Eintracht Francoforte verrà seguito in maniera integrale da TMW. I biancazzurri vogliono assolutamente cancellare la sconfitta nel derby.

20.20 - Una seconda giornata che potrà essere decisiva. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale dell'Europa League. Questa sera seguiremo insieme tutti i match delle ore 21.00.