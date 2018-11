LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Eintracht subito avanti

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

CHELSEA-PAOK 0-0

21.00 - PARTITI!

7 - Espulso Khacheridi! Paok in dieci uomini! La partita si fa in salita per i greci.

20' - Cahill va vicino al gol: sugli sviluppi di un corner svetta in area di rigore, ma il suo colpo di testa termina a lato.

EINTRACHT FRANCOFORTE-OLYMPIQUE MARSIGLIA 2-0

21.00 - PARTITI!

2' - GOL DELL'EINTRACHT! A SEGNO JOVIC! Sugli sviluppi di un corner Pelé deve superarsi per rispondere al tiro di Gacinovic. Sulla ribattuta però c'è Jovic, che ribadisce in fondo al sacco!

13' - Cross di Maxime Lopes, controllo col petto di Germain e girata verso Trapp: il portiere tedesco risponde però presente.

17' - RADDOPPIO EINTRACHT! INCREDIBILE AUTOGOL DI LUIZ GUSTAVO! Clamoroso quanto accaduto a Francoforte: Luiz Gustavo tiene palla in difesa e, sul pressing avversario, sbaglia il retropassaggio per Pelé. La palla finisce in fondo al sacco incredibilmente!

JABLONEC-RENNES 0-0

21.00 - PARTITI!

12' - Molto meglio lo Jablonec fin qui. Apertura per Travnik, che guadagna il fondo e prova a mettere al centro. Ribatte la difesa.

24' - Hovorka arriva sul pallone calciato dal corner e tenta la fortuna con un tiro, murato però dalla difesa francese.

MALMO-GENK 0-0

21.00 - PARTITI!

13' - Imbucata in area per Vindheim, che controlla e fa partire la conclusione. Vukovic però è attento e respinge.

22' - Iniziativa personale di Trossard, che arriva al limite dell'area viene contrastato.

RANGERS-VILLARREAL 0-0

21.00 - PARTITI!

11' - Trigueros su punizione manda in mezzo un cross troppo facile per la difesa avversaria che libera in sicurezza.

24' - Il Villarreal prova a fare la partita con un giropalla preciso, ma gli uomini di Gerrard la mettono molto sulla grinta e attacca ogni pallone.

SARPSBORG-BESIKTAS 2-0

21.00 - PARTITI!

2' - GOL DEL SARPSBORG! A SEGNO DI MUHAMMED! Palla in profondità per Muhammed, che usa fisico e corsa per andar via. A tu per tu col portiere, poi, è freddo e lo trafigge, siglando il suo primo gol in Europa League!

6' - RADDOPPIO SARPSBORG! GOL DI HEINTZ! Tocco per Heintz sulla trequarti. Il numero 10 vede Karius fuori dai pali e con un destro meraviglioso lo sorprende dalla lunghissima distanza!

21' - Prova a riaprire la partita l'ex Barcellona Adriano: conclusione da fuori area, ma il portiere è attento.

STANDARD LIEGI-SIVIGLIA 0-0

21.00 - PARTITI!

11' - Promes spreca una buona occasione: il suo tentativo da posizione invitante termina alto sopra la traversa.

17' - Djenepo recupera palla e serve Carcela-Gonzalez. Da posizione defilata ci prova quest'ultimo, ma trova solo l'esterno della rete.

20.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.