LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Finali: poker Eintracht

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

23.00 - Poker per Eintracht e Chelsea, equilibrio e spettacolo tra Sarpsborg e Besiktas e Malmoe e Genk. Prima sconfitta per la Lazio, ma il k.o. con l'Apollon Limassol è indolore. Ecco i risultati finali delle gare di Europa League cominciate alle 21.

Apollon Limassol-Lazio 2-0: 31' Faupala, 82' Markovic

Chelsea-PAOK 4-0: 27' e 37' Giroud, 60' Hudson-Odoi, 78' Morata

Eintracht Francoforte-Olympique Marsiglia 4-0: 2' e 67' Jovic, 17' (aut.) Luiz Gustavo, 62' (aut.) Sarr

Jablonec-Rennes 0-1: 55' Grenier

Malmoe-Genk 2-2: 42' Pozuelo, 53' Paintsil, 65' Lewicki (M), 67' Antonsson (M)

Rangers-Villarreal 0-0

Sarpsborg-Besiktas 2-3: 1' Rashad, 6' Heintz, 63' e 90' Lens (B), 66' Vagner Love (B)

St. Liegi-Siviglia 1-0: 62' Djenepo

22.52 - Terminano tutti i match!

CHELSEA-PAOK 4-0

21.00 - PARTITI!

7 - Espulso Khacheridi! Paok in dieci uomini! La partita si fa in salita per i greci.

20' - Cahill va vicino al gol: sugli sviluppi di un corner svetta in area di rigore, ma il suo colpo di testa termina a lato.

27' - GOL DEL CHELSEA! A SEGNO GIROUD! Lancio per Pedro, che mette a terra il pallone, lo tiene e temporeggia fin quando non arriva Giroud. Tocco per il francese, che calcia a giro e trova l'angolino lontano!

37' - RADDOPPIO CHELSEA! ANCORA GIROUD! Fabregas alza la testa, vede lo scatto di Giroud e lo premia scodellando in area. Tiro al volo del francese, che con un gran sinistro sorprende il portiere sul primo palo!

45' - Tentativo dalla distanza di El Kaddouri: l'ex Napoli spara in curva.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

54' - Fioccano i gialli in quest'avvio di ripresa: ammoniti Wernbloom e Cahill.

60' - TRIS CHELSEA! A SEGNO HUDSON-ODOI! Tutto facile per il talento del Chelsea, che riceve sul vertice dell'area, rientra sul destro e beffa il portiere sul primo palo!

70' - Qualche problemino fisico per Christensen, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

78' - POKER CHELSEA! SEGNA ANCHE MORATA! Hudson-Odoi stavolta veste i panni dell'assist-man e dalla fascia destra fa partire un buon cross: in mezzo a due sbuca Morata, che di testa inchioda il pallone sul primo palo!

83' - Hudson-Odoi riceve in area e calcia subito, non centrando lo specchio della porta stavolta.

22.50 - FINE PARTITA!

EINTRACHT FRANCOFORTE-OLYMPIQUE MARSIGLIA 4-0

21.00 - PARTITI!

2' - GOL DELL'EINTRACHT! A SEGNO JOVIC! Sugli sviluppi di un corner Pelé deve superarsi per rispondere al tiro di Gacinovic. Sulla ribattuta però c'è Jovic, che ribadisce in fondo al sacco!

13' - Cross di Maxime Lopez, controllo col petto di Germain e girata verso Trapp: il portiere tedesco risponde però presente.

17' - RADDOPPIO EINTRACHT! INCREDIBILE AUTOGOL DI LUIZ GUSTAVO! Clamoroso quanto accaduto a Francoforte: Luiz Gustavo tiene palla in difesa e, sul pressing avversario, sbaglia il retropassaggio per Pelé. La palla finisce in fondo al sacco incredibilmente!

30' - Cross al centro per Gacinovic, che prova a colpire in qualche modo ma non impatta bene il pallone col mancino dall'interno dell'area.

41' - Gacinovic batte una punizione da media distanza: il suo tentativo vola alto sopra la traversa.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

55' - Palla in verticale per Haller, che calcia da posizione invitante ma spedisce a lato.

62' - TRIS EINTRACHT! AUTOGOL DI SARR! Un'altra autorete per lo sfortunato OM: stavolta Da Costa scende sulla destra e mette un cross basso per Jovic. Sarr, nel tentativo di anticiparlo, tocca il pallone e lo indirizza nella sua porta!

68' - DOPPIETTA JOVIC! POKER EINTRACHT! Gran pallone filtrante per Jovic, a cui basta un leggero tocco sotto per superare l'estremo difensore da due passi!

80' - In questi minuti finali i ritmi sono ovviamente bassi. Risultato in tasca per l'Eintracht, brutta notizia per la Lazio che sui tedeschi fanno la corsa al primo posto.

22.50 - FINE PARTITA!

JABLONEC-RENNES 0-1

21.00 - PARTITI!

12' - Molto meglio lo Jablonec fin qui. Apertura per Travnik, che guadagna il fondo e prova a mettere al centro. Ribatte la difesa.

24' - Hovorka arriva sul pallone calciato dal corner e tenta la fortuna con un tiro, murato però dalla difesa francese.

31' - Traversa Jablonec! Cross al centro da sinistra per Dolezal, il suo colpo di testa si infrange sul legno.

44' - Andre ci prova con un gran filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa è reattiva e riesce ad allontanare.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

54' - Sarr va in percussione, poi chiede il tocco di mano in area di un difensore. Per l'arbitro è tutto regolare.

55' - GOL DEL RENNES! A SEGNO GRENIER! Palla in area per Sarr, che controlla spalle alla porta e scarica a Grenier. Tiro a giro dell'ex Roma, palla in fondo al sacco sul palo lontano!

65' - Giallo per Niang.

78' - Kubista riceve il pallone nello spazio, controlla e fa partire la conclusione, chiudendo troppo la traiettoria.

22.50 - FINE PARTITA!

MALMO-GENK 2-2

21.00 - PARTITI!

13' - Imbucata in area per Vindheim, che controlla e fa partire la conclusione. Vukovic però è attento e respinge.

22' - Iniziativa personale di Trossard, che arriva al limite dell'area viene contrastato.

31' - I ritmi sono bassi in questa fase di partita, in cui il Malmo prova a crescere.

42' - GOL DI POZUELO! VANTAGGIO GENK! Grandissima azione di Trossard, che va in percussione e allarga a Pozuelo. Davanti al portiere quest'ultimo non sbaglia e sigla l'1-0 meritato dagli ospiti!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

53' - GOL DEL GENK! PAINTSIL SILGA IL RADDOPPIO! Pozuelo fa il lavoro di rifinitura, con progressione e assist per Paintsil. Quest'ultimo a tu per tu col portiere la spedisce all'angolino!

65' - GOL DI LEWICKI! ACCORCIA IL MALMO! Antonsson serve il pallone su un piatto d'argento per Lewicki, che da posizione ravvicinata calcia e batte l'estremo difensore avversario!

67' - ANTONSSON! IL MALMO PAREGGIA! Difesa del Genk imbarazzante, tre giocatori di casa completamente soli. Antonsson riceve in area e da posizione leggermente defilata trafigge il numero uno avversario!

71' - Giallo per Ndongala.

81' - Pozuelo viene servito da un preciso passaggio sul limite dell’area e lascia immediatamente partire un rasoterra vicino al palo sinistro. Il portiere però è attento.

22.50 - FINE PARTITA!

RANGERS-VILLARREAL 0-0

21.00 - PARTITI!

11' - Trigueros su punizione manda in mezzo un cross troppo facile per la difesa avversaria che libera in sicurezza.

24' - Il Villarreal prova a fare la partita con un giropalla preciso, ma gli uomini di Gerrard la mettono molto sulla grinta e attacca ogni pallone.

31' - Grande occasione sciupata dai Rangers: Goldson si ritrova il pallone in area, a pochi metri dalla porta, ma svirgola la conclusione.

36' - Primo giallo della partita per Mario Gaspar.

45' - Espulso Candeias! Rangers in dieci uomini! Intervento duro del numero 23, autore di un brutto fallo. L'arbitro prima lo ammonisce, poi ci ripensa e lo caccia fuori.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

52' - Villarreal pericolo. Fornals appoggia a Mario Gaspar, che calcia col mancino a giro. McGregor è attento e respinge.

65' - Fornals scambia con un compagno ed esplode il mancino da fuori area. Deviazione che non beffa il portiere: tentativo bloccato.

72' - Assalto del Villarreal adesso. C'è una sola squadra in campo, complice l'uomo in più.

81' - Si fanno vedere i padroni di casa. Iniziativa personale di Lafferty, che arriva al tiro dai venti metri: il portiere con un colpo di reni devia sopra la traversa.

22.50 - FINE PARTITA!

SARPSBORG-BESIKTAS 2-3

21.00 - PARTITI!

2' - GOL DEL SARPSBORG! A SEGNO DI MUHAMMED! Palla in profondità per Muhammed, che usa fisico e corsa per andar via. A tu per tu col portiere, poi, è freddo e lo trafigge, siglando il suo primo gol in Europa League!

6' - RADDOPPIO SARPSBORG! GOL DI HEINTZ! Tocco per Heintz sulla trequarti. Il numero 10 vede Karius fuori dai pali e con un destro meraviglioso lo sorprende dalla lunghissima distanza!

21' - Prova a riaprire la partita l'ex Barcellona Adriano: conclusione da fuori area, ma il portiere è attento.

35' - Sarpsborg vicino al tris: cross al centro, colpo di testa di Mortensen ma palla sul fondo.

44' - Heintz ancora sugli scudi: dribbling e cross al centro, ma stavolta non trova compagni.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

53' - Erkin mette in mezzo un cross davvero invitante, Vasyutin la fa sua però.

62' - GOL DEL BESIKTAS! A SEGNO LENS! Percussione in area, Lens riesce a calciare e trovare l'angolo giusto: 2-1, accorciano i turchi!

66' - PAREGGIA IL BESIKTAS! SEGNA VAGNER LOVE! Appena entrato, il brasiliano sfrutta un cross dalla destra di Lens, col taglio giusto. Sul primo palo Vagner Love anticipa tutti e col destro spedisce in rete!

76' - Imbucata in area per Mortensen, che la mette dentro ma il gol è annullato: è fuorigioco!

81' - Vengono ammoniti Aksoy e Ozyakpup.

90' - GOL DEL BESIKTAS! A SEGNO LENS! Super gol per per il numero 17, che riceve un pallone in profondità e approfitta di un'uscita scellerata di Vasyutin al limite dell'area, pallonetto delizioso dalla distanza che porta in vantaggio gli ospiti a pochi minuti dalla fine!

22.50 - FINE PARTITA!

STANDARD LIEGI-SIVIGLIA 1-0

21.00 - PARTITI!

11' - Promes spreca una buona occasione: il suo tentativo da posizione invitante termina alto sopra la traversa.

17' - Djenepo recupera palla e serve Carcela-Gonzalez. Da posizione defilata ci prova quest'ultimo, ma trova solo l'esterno della rete.

26' - Traversa Siviglia! Assist di Ben Yedder e gran tentativo di Vazquez, che ci prova con una bella conclusione: sfortunato l'ex Palermo che trova l'incrocio dei pali.

37' - Lancio in profondità di Kjaer per Promes, ma il suggerimento è troppo profondo, imprendibile per l'olandese.

43' - Qualche problemino fisico per Ebunge, costretto a lasciare il campo: al suo posto Preud'homme sceglie Marin.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

55' - Sarabia è servito da un buon passaggio al limite dell’area e lascia immediatamente partire un tiro verso la porta. La palla è lontano dal bersaglio.

62' - GOL DI DJENEPO! STANDARD AVANTI! Dribbling di Djenepo, che per eludere Kjaer scambia con Carcela e a tu per tu col portiere è freddo per batterlo!

68' - Siviglia in dieci uomini! Sarabia espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Djenepo!

78' - Arana cerca un compagno e scodella verso André Silva, anticipato però da un difensore avversario.

90' - Traversa di Djenepo! Azione rocambolesca dei padroni di casa, con lo stesso Djenepo che calcia a porta vuota e colpisce clamorosamente la traversa.

22.50 - FINE PARTITA!

20.40 - Tra 20 minuti scenderà in campo anche la Lazio. Per la diretta testuale dettagliata del match tra biancocelesti e Apollon vi rimandiamo alla homepage di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi il proseguimento del cammino europeo della squadra di Simone Inzaghi.

20.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.