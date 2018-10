LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Il Siviglia chiude il set

SEGUI IN DIRETTA LE PARTITE DELLE 21. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

VILLARREAL-RAPID VIENNA 4-0

FISCHIO D’INIZIO

14' - Ekambi!! Occasione per la formazione di casa con l'attaccante che si trova a tu per tu con il portiere del Rapid e mette sul fondo.

26' - Gol di Fornals!! Villarreal in vantaggio!! Ekambi sterza su Strbinger e serve un pallone per Fornals che firma il vantaggio.

30' - Gol di Ekambi!! Raddoppio del Villarreal!! Fa tutto da solo l'attaccante di casa che supera la difesa del Rapid e poi supera Strebinger.

44' - Gol di Ekambi!! Terzo gol del Villarreal!! Arriva anche la doppietta dell'attaccante del Submarino Amarillo che supera Strebinger.

—INTERVALLO—

48' - Ekambi!! Vicino al poker il Villarreal con Raba che serve l'ex Angers. La sua conclusione trova il tacco di un difensore.

63' - Gol di Raba!! Poker del Villarreal!! Accelerazione di Jaume e pallone a rimorchio per la sponda di Ekambi per l'accorrente Raba, abile a trafiggere Strebinger.

RANGERS-SPARTAK MOSCA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

18' - Mischia in area dello Spartak in seguito ad una punizione di Tavernier, si salva la retroguardia russa.

38' - Ejaria duella con un avversario in area di rigore. Il centrocampista dei Rangers finisce per trascinarsi il pallone sul fondo.

—INTERVALLO—

53' - Fernando!! L'ex centrocampista della Sampdoria risolve un'azione confusa al limite dell'area dei Rangers e conclude. Pallone sul fondo ma con deviazione.

EINTRACHT FRANCOFORTE-APOLLON LIMASSOL 2-0

FISCHIO D’INIZIO

13' - Gol di Kostic!! Eintracht in vantaggio!! Conclusione non irresistibile dell'esterno di casa, papera di Bruno Vale che si fa passare il pallone fra le mani.

32' - Gol di Haller!! Raddoppio dell'Eintracht!! Cross perfetto di Da Costa per il centravanti che di testa supera Bruno Vale.

—INTERVALLO—

61' - Pericoloso l'Eintracht con Gacinovic che accelera ed entra in area ma il suo suggerimento viene respinto dalla difesa dell'Apollon.

68' - De Guzman!! Bolide del centrocampista della formazione tedesca con il pallone che esce non di molto

BESIKTAS-GENK 0-1

FISCHIO D’INIZIO

20' - Gara equilibrata ma il risultato non si sblocca a Istanbul.

23' - Gol di Samata!! Genk in vantaggio!! Cross di Maehle per l'intervento di prima intenzione di Samata, pallone in fondo al sacco.

38' - Traversone teso di Quaresma per Larin, la difesa del Genk devia in corner.

—INTERVALLO—

59' - Ci prova il Genk con Paintsil che prova la conclusione in diagonale ma il numero 11 della formazione ospite viene colto in fuorigioco.

SARPSBORG 08-MALMO 0-0

FISCHIO D’INIZIO

26' - Ci prova il Sarsborg con una conclusione di Rashad che termina alle stelle.

40' - Cinque minuti al termine del primo tempo. Reti inviolate fra Sarpsborg e Malmo.

—INTERVALLO—

50' - Spinge la formazione di casa con Rashad, ma il suo traversone viene allontanato dalla retroguardia.

SIVIGLIA-AKHISAR BELEDIYE 6-0

FISCHIO D’INIZIO

7' - Gol di Mesa!! Siviglia in vantaggio!! Conclusione favolosa dalla distanza dello spagnolo, pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali.

8' - Calcio di rigore per il Siviglia!! Intervento falloso di Lopes ai danni di Vidal, calcio di rigore per i padroni di casa.

9' - Gol di Sarabia!! Il raddoppio del Siviglia!! Esecuzione perfetta di Sarabia che non sbaglia.

35' - Gol di Promes!! Terzo gol del Siviglia!! Pallone a rimorchio di Aleix Vidal per Promes che gira verso la porta. La conclusione sbatte sul palo e, complice il pasticcio di Lukac, termina in rete.

—INTERVALLO—

50' - Gol di Muriel!! Poker del Siviglia!! Il colombiano calcia dalla distanza con il pallone che si insacca nell'angolino alla sinistra di Lukac.

60' - Gol di Promes!! Manita del Siviglia!! Il numero 21 biancorosso danza sul pallone in area e poi trafigge Lukac per il 5-0.

67' - Gol di Mercado!! Sesto gol del Siviglia!! Sugli sviluppi di un corner, Lukac va a farfalle ne approfitta il difensore che chiude il set.

STANDARD LIEGI-KRASNODAR 1-1

FISCHIO D’INIZIO

12' - Ramirez!! Conclusione dell'esterno ospite con Ochoa che riesce a respingere il pallone.

38' - Gol di Ari!! Krasnodar in vantaggio!! Imbucata per l'attaccante della formazione ospite che entra in area e in diagonale supera Ochoa.

—INTERVALLO—

46' - Che gol ha fatto Emond!! Pareggia lo Standard!! L'attaccante fa scendere il pallone al limite dell'area e calcia al volo con violenza. Conclusione che si insacca in rete.

52' - Palo di Carcela-Gonzalez!! L'esterno dello Standard Liegi, su rinvio di Ochoa, parte in velocità, entra in area e calcia in diagonale ma coglie solo il palo.

RENNES-DINAMO KIEV 1-1

FISCHIO D’INIZIO

2' - Traversa di Morozyuk!! Occasione per la Dinamo Kiev con una conclusione violenta del numero 9 dall'interno dell'area di rigore. Il pallone sbatte sul montante.

21' - Gol di Kedziora!! Dinamo Kiev avanti!! Grandissima conclusione dell'esterno ospite che supera imparabilmente Diallo.

39' - Gol di Grenier!! Il pareggio del Rennes!! Punizione affidata all'esterno rossonero, la sua conclusione la papera di Boyko che favorisce l'1-1.

—INTERVALLO—

59' - Bensebaini!! Conclusione raso terra dell'esterno del Rennes con il pallone che si perde sul fondo non lontano dalla porta di Boyko.

JABLONEC-ASTANA 1-1

FISCHIO D’INIZIO

4' - Gol di Povazanec!! Jablonec in vantaggio!! Cross a rimorchio di Holes dalla destra per Povazanec che calcia di prima intenzione superando Eric.

8' - Gol di Pedro Henrique!! Pareggia l'Astana!! Pallone perfetto di Tomasov per la testa di Pedro Henrique che supera Hruby.

40' - Sta per finire il primo tempo fra Jablonec e Astana con il risultato in parità.

—INTERVALLO—

64' - Povazanec!! Spinge la formazione di casa con Povazanec che conclude dall'interno dell'area di rigore, pallone che esce di poco alto sopra la traversa.

PAOK SALONICCO-MOL VIDI 0-2

FISCHIO D’INIZIO

7' - Rischia la frittata Kovacsik sulla pressione di El Kaddouri, se la cava il portiere del MOL.

13' - Gol di Huszti!! MOL Vidi in vantaggio!! Zampata vincente dell'attaccante ospite che non lascia scampo al portiere del PAOK.

42' - Gol di Stopira!! Raddoppia il MOL Vidi!! Colpo di testa del difensore ospite su calcio d'angolo e pallone che si insacca in rete.

—INTERVALLO—

65' - Continua a macinare gioco la formazione di casa ma in questo match è sotto di due gol.

CHELSEA-BATE BORISOV 3-0

FISCHIO D’INIZIO

4' - Gol di Loftus-Cheek!! Chelsea avanti!! Traversone teso di Zappacosta dalla destra per l'arrivo del centrocampista inglese che calcia in porta portando avanti i Blues.

8' - Gol di Loftus-Cheek!! Raddoppia il Chelsea!! Zampata del centrocampista inglese che non lascia scampo al portiere del BATE.

40' - Percussione di Willian in area di rigore e pallone a rimorchio che viene però raccolto dalla difesa del BATE.

—INTERVALLO—

53' - Gol di Loftus-Cheek!! Terzo gol del Chelsea!! Azione personale di Pedro che viene bloccato al limite dell'area. Il pallone arriva al centrocampista dei Blues che calcia a giro e trova la tripletta personale.

20.58 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Fra poco al via le gare delle ore 21.

20.50 - Oltre a Olympique Marsiglia-Lazio si disputeranno altre undici gare:

Villarreal-Rapid Vienna

Rangers-Spartak Mosca

Eintracht Francoforte-Apollon Limassol

Besiktas-Genk

Sarpsborg 08-Malmo

Siviglia-Akhisar Belediye

Standard Liegi-Krasnodar

Rennes-Dinamo Kiev

Jablonec-Astana

PAOK Salonicco-MOL Vidi

Chelsea-BATE Borisov

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle partite valide per la terza giornata della fase a gironi di Europa League che si giocheranno alle 21.