LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Occasione Krasnodar con Petrov

CHELSEA-DINAMO KIEV 1-0

FISCHIO D’INIZIO

1' - Subito Chelsea in avanti con Pedro che serve Zappacosta sulla corsia di destra, il suo cross viene deviato in corner.

8' - Dominio Chelsea in queste prime battute di match: lancio profondo alla ricerca di Pedro, Boyko chiama il pallone e lo fa suo.

13' - Si fa vedere la Dinamo Kiev con un calcio di punizione affidato a Tsygankov, il suo cross viene allontanato di testa da David Luiz.

17' - Gol di Pedro!! Chelsea in vantaggio!! L'ex Barça parte dalla corsia di sinistra, scambia con Giroud - che gli restituisce il pallone di tacco - e fulmina Boyko da posizione ravvicinata.

22' - Pedro!! Chelsea ad un passo dal raddoppio!! Conclusione ravvicinata dell'attaccante, Boyko si salva e respinge.

25' - Barkley!! Ancora un'occasione per il Chelsea!! Pallone filtrante di Kovacic che trova il centrocampista in area. La sua conclusione trova la risposta di piede di Boyko.

29' - Monologo Chelsea con Pedro che riceve da Giroud ma cade in area al contatto con un avversario. Tutto regolare per il direttore di gara.

32' - Rischia molto Marco Alonso che in area di rigore devia in corner un cross di Kedziora con un braccio.

34' - Pedro!! Occasione per il Chelsea!! Nuovo lancio di David Luiz che trova l'ex Barça in area. La sua conclusione al volo trova l'ennesima risposta di Boyko che salva tutto con un gran riflesso.

35' - Marcos Alonso!! Occasione per il Chelsea!! Willian sfonda sulla corsia di sinistra e serve a rimorchio l'ex viola che calcia di prima intenzione trovando la deviazione di Burda in corner.

40' - Ultimi cinque minuti della prima frazione di gara a Stamford Bridge. Dominio Chelsea sulla Dinamo Kiev ma la squadra di Sarri è avanti solo 1-0.

44' - Pedro!! Ancora lo spagnolo al tiro: il numero 11 del Chelsea riceve da Barkley in area e conclude a giro, Boyko blocca centralmente.

—INTERVALLO—

49' - Contropiede fallito dalla Dinamo Kiev, il pallone profondo di Tsygankov per Rusyn non viene raccolto dalla punta ucraina.

52' - Pedro!! L'attaccante del Chelsea prova la conclusione sul secondo palo, ma Boyko si distende e neutralizza.

VALENCIA-KRASNODAR 2-0

FISCHIO D’INIZIO

4' - Rodrigo lavora un buon pallone sulla sinistra. Il numero 19 del Valencia serve l'accorrente Latorre ma il suo cross è fuori dalla portata di tutti.

8' - Accelerazione del Valencia con Gameiro che fa proseguire per Gonçalo Guedes ma la sua conclusione a botta sicura termina in curva.

11' - Gol di Rodrigo!! Valencia in vantaggio!! Ripartenza affidata a Gameiro che riceve da Coquielin e apre subito per il numero 19. L'attaccante parte da metà campo, arriva fino al limite dell'area e calcia a giro superando Safonov.

17' - Gioco che rimane fermo per qualche minuto per un infortunio a Diakhaby, dopo le cure del caso l'ex Lille riprende il match.

24' - Gol di Rodrigo!! Raddoppia il Valencia!! Affondo sulla sinistra di Gonçalo Guedes e pallone preciso per l'attaccante che trova la sua doppietta personale.

28' - Errore di Gameiro!! Valencia ad un passo dal tris!! Rodrigo si trasforma in assist-man e serve sul secondo palo il suo compagno di reparto che da pochi passi conclude direttamente su Safonov.

35' - Stolsky!! Conclusione dell'esterno del Krasnodar dalla distanza con Neto che blocca in due tempi. Il pallone però ha varcato la linea del fondo, sarà corner.

40' - Si va vedere ancora il Krasnodar. Torre di Kabore sugli sviluppi di un corner, Gabriel Paulista svetta più alto di tutti e riesce ad allontanare la minaccia.

47' - Spajic!! Occasione per il Krasnodar!! Cross di Petrov per il difensore serbo che da pochi passi mette alto di testa.

—INTERVALLO—

48' - Wanderson prova la conclusione dalla distanza in seguito ad un calcio d'angolo ma il pallone calciato dal numero 7 del Krasnodar si perde sul fondo.

53' - Petrov!! Continua a creare gioco il Krasnodar con un traversone di Wanderson per il difensore ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

20.56 - Squadre in campo nei tre campi dove si gioca alle 21.

20.40 - Oltre a Napoli-Salisburgo, fra poco più di venti minuti si giocheranno altre due gare:

Chelsea-Dinamo Kiev

Valencia-Krasnodar

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare delle 21 valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.