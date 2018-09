LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Poker Arsenal, pari Betis

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

23.00 - Si sono concluse anche le gare delle 21 di Europa League. Vittoria più sofferta del previsto per il Milan in Lussemburgo contro il Dudelange, 0-1 grazie alla rete di Higuain. Vincono anche Zurigo, Arsenal, Celtic, Dinamo Zagabria, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Slavia Praga, Sporting e Trnava. 0-0, invece, fra Olympiacos e Betis, le altre due squadre del girone del Milan. Di seguito tutti i risultati della serata:

AEK Larnaca-Zurigo 0-1:

Arsenal-Vorskla 4-2:

Celtic-Rosenborg 1-0:

Dinamo Zagabria-Fenerbahce 4-1:

Dudelange-Milan 0-1:

Copenaghen-Zenit 1-1:

Ludogorets-Bayer 2-3:

Olympiacos-Betis 0-0:

Lipsia-Salisburgo 2-3:

Slavia Praga-Bordeaux 1-0:

Sporting-Qarabag 2-0:

Trnava-Anderlecht 1-0:

22.56 - Terminano tutti i match!

AEK LARNACA-ZURIGO 0-1

21.00 - PARTITI!

19' - Kololli prova ad impensierire il portiere con questa punizione dalla media distanza, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa.

31' - Ancora una soluzione di Kololli dalla distanza, ma anche stavolta non centra la porta difesa da Tono.

40' - Giannou si invola verso la porta ma non riesce a trovare spazio per il tiro.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

50' - Giallo per Palsson.

57' - Viene ammonito anche Hevel.

60' - Calcio di rigore per lo Zurigo!

61' - GOL DELLO ZURIGO! SEGNA KOLOLLI! Palla da un lato, portiere dall'altro: esecuzione perfetta di Kololli e gli svizzeri passano in vantaggio!

78' - Giallo per Modou.

22.55 - FINE PARTITA!

ARSENAL-VORSKLA 4-2

21.00 - PARTITI!

11' - Torreira crossa lungo in direzione di Lichtsteiner, ma Bogdan Shust esce dei pali e raccoglie il pallone.

20' - Giallo per Sharpar.

29' - Iwobi spara il pallone dal limite dell'area ma il tiro sfiora la traversa.

31' - GOL DELL'ARSENAL! A SEGNO AUBAMEYANG! Contropiede perfetto dell'Arsenal. Mkhitaryan gioca in campo aperto su Iwobi, che vede Aubameyang dall'altro lato e lo serve. Conclusione di prima dell'ex Milan, che incrocia il destro e sigla il vantaggio!

38' - Torreira ci prova da un piazzato: il suo tentativo da posizione defilata termina sull'esterno della rete.

44' - Palo Arsenal! Azione personale di Aubameyang, che rientra sul destro e ci prova a giro: la palla sbatte sul legno!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

49' - GOL DELL'ARSENAL! RADDOPPIA WELBECK! Cross al centro, in area l'ex Manchester United prende bene il tempo, salta e svetta. Il suo colpo di testa non dà scampo al portiere!

56' - ANCORA AUBAMEYANG! TRIS DELL'ARSENAL! Mkhitaryan imbecca Aubameyang, che prende la mira da fuori area e sorprende il portiere sul primo palo!

74' - POKER ARSENAL! A SEGNO OZIL! Palla filtrante per Lichtsteiner, il portiere esce male e l'ex Juventus lo anticipa, crossando al centro. Sul secondo palo c'è Ozil, che per cui è un gioco da ragazzi colpire di controbalzo e spedirla in rete!

77' - GOL DEL VORSKLA! A SEGNO CHESNAKOV! Azione di prepotenza del centrale di difesa, che vince due rimpalli e con un tiro da fuori gonfia il sacco: gol della bandiera per il Vorskla.

94' - GOL DEL VORSKLA! 4-2 DI SHARPAR! Rebenok mette un pallone filtrante preciso per Sharpar, che aggancia e batte il portiere sulla sinistra!

22.55 - FINE PARTITA!

CELTIC-ROSENBORG 1-0

21.00 - PARTITI!

12' - Lancio in profondità a cercare Soderlund, beccato però in offside.

23' - Palla in profondità per Edouard, che davanti al portiere si fa però ipnotizzare e non riesce a portare avanti il Celtic.

40' - Grandissima discesa sulla fascia sinistra di Ntcham. L'ex Genoa mette un pallone insidioso, ma la retroguardia avversaria si salva.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

55' - Tierney trova un po' di spazio per il tiro e calcia forte vicino al palo sinistro, ma un difensore mura.

77' - McGregor si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone sul limite dell’area. Il suo tentativo termina di un soffio largo.

81' - Johnston vicino al gol con un tiro dall'interno dell'area che però non centra lo specchio della porta.

88' - GOL DI GRIFFITHS! VANTAGGIO DEL CELTIC! Bella azione di squadra, cross al centro, Boyata fa da sponda e l'attaccante spinge in rete!

22.55 - FINE PARTITA!

DINAMO ZAGABRIA-FENERBAHCE 4-1

21.00 - PARTITI!

13' - Koybasi calcia il pallone verso l'area ma i difensori sono attenti e spazzano.

17' - GOL DELLA DINAMO ZAGABRIA! A SEGNO SUNJIC! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo pasticcia la difesa ospite. La palla resta in area, scarico per Sunjic, che scarica il destro e batte il portiere all'angolino basso!

25' - Elmas si libera per il tiro sul limite e va alla conclusione, ma spedisce lontanissimo dallo specchio.

27' - RADDOPPIO DINAMO ZAGABRIA! GOL DI HAJROVIC! Grandissimo lavoro di Gavranovic, che mette a referto il suo secondo assist di serata con un colpo di tacco finissimo che libera Hajrovic. Il numero 8 spara in rete, 2-0!

35' - Kuybasi ci prova da calcio di punizione, ma il portiere si allunga e dice di no.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

47' - GOL DEL FENERBAHCE! NEUSTADTER ACCORCIA! Sugli sviluppi di un corner è il centrale a saltare più in alto di tutti: la sua incornata finisce in fondo al sacco!

57' - GOL DI HAJROVIC! ALLUNGA ANCORA LA DINAMO! Pasticcio clamoroso della difesa del Fenerbahce, con due uomini che si scontrano e danno il pallone a Olmo. Generoso il numero 7, che confeziona un cioccolatino, solo da scartare per Hajrovic!

60' - POKER FENERBAHCE! A SEGNO OLMO! Stojanovic imbuca in area per Olmo. Il ragazzo scuola Barcellona incrocia subito il destro e non dà scampo al portiere!

77' - Giallo per Sunjic.

22.55 - FINE PARTITA!

COPENHAGEN-ZENIT 1-1

21.00 - PARTITI!

10' - Fischer batte un calcio di punizione, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

21' - Conclusione di Skov da posizione defilata, ma il portiere si allunga e dice di no.

25' - Skov batte un calcio di punizione dal limite: il suo tentativo termina alle stelle.

40' - Palo! Lunev si salva: Skov va alla conclusione, non molto potente ma troppo angolata. La sfera si stampa sul legno!

44' - PASSA LO ZENIT! SEGNA MAK! Grandissima giocata di Dzyuba, che libera Mak con una bella imbucata. A tu per tu col portiere è freddo e la mette dentro!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

55' - Sotiriou aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla sinistra. Andrey Lunev è attento però e in tuffo riesce a respingere.

61' - GOL DEL COPENAGHEN! PAREGGIA SOTIRIOU! Fischer riceve in area, si gira nello stretto e mette un pallone basso sul secondo palo. Lì arriva Sotiriou, che in spaccata spinge in fondo al sacco!

72' - Qualche problema fisico di Paredes, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

22.55 - FINE PARTITA!

LUDOGORETS-BAYER LEVERKUSEN 2-3

21.00 - PARTITI!

8' - GOL DEL LUDOGORETS! KESERU METTE LA FIRMA! Calcio di punizione dal limite, grande battuta del numero 28 che scavalca la barriera e la mette all'angolino: il portiere tocca ma la palla entra comunque!

31' - GOL DI MARCELINHO! RADDOPPIO DEL LUDOGORETS! Gran bella azione della squadra di casa. Wanderson va via sulla sinistra dopo uno scambio, pallone all'indietro per Marcelinho. L'accorrente numero 84 arriva sul pallone e spedisce in rete!

38' - GOL DI HAVERTZ! ACCORCIA IL LEVERKUSEN! Serie di batti e ribatti fuori area. Alla fine Havertz trova lo spazio per far partire il mancino e batte l'estremo difensore avversario!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

60' - Giallo per Kohr.

64' - GOL DI ISAAC KIESE THELIN! PAREGGIA IL LEVERKUSEN! Brandt avanza palla al piede, incrocia il mancino e trova la risposta del portiere. Sulla ribattuta arriva Thelin, che non ha problemi a mettere in rete!

70' - IL BAYER LEVERKUSEN LA RIBALTA! DOPPIETTA DI HAVERTZ! Kohr porta palla, poi la cede ad Havertz sui venti metri. Il classe '99 si gira in un fazzoletto ed esplode un destro imprendibile per l'estremo difensore!

22.55 - FINE PARTITA!

OLYMPIACOS-REAL BETIS 0-0

21.00 - PARTITI!

11' - Fortounis scatta sul filo del fuorigioco, ma con un attimo d'anticipo: si alza la bandierina.

15' - Joaquin trova spazio in verticale e va da Loren. Davanti al portiere trova la chiusura provvidenziale di un difensore, che rischia l'autogol ma salva i suoi.

24' - Robles legge male un pallone che arriva verso l'area, ma alla fine riesce a salvarsi su un rimbalzo tutt'altro che regolare.

38' - Cross al centro per Fortounis, che incorna ma trova la pronta risposta di Robles.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

60' - Sergio Leon ha una grande occasione nell'area piccola, calcia basso al centro, ma Andreas Gianniotis para.

73' - Olympiacos in dieci! Secondo giallo e rosso per Rsimikas!

22.55 - FINE PARTITA!

RB LIPSIA-SALISBURGO 2-3

21.00 - PARTITI!

10' - Bel cross di Sabitzer all'interno dell'area ma la difesa avversaria intercetta.

20' - GOL DEL SALISBURGO! A SEGNO DABBUR! La difesa del Lipsia fa la frittata e regala la palla al Salisburgo. Upamecano tocca, la palla sbatte prima sul portiere, poi su Dabbur: di testa quest'ultimo sigla il vantaggio!

23' - RADDOPPIO SALISBURGO! IL GOL DI HAIDARA! Buco nella difesa del Lipsia, con un passaggio tagliati fuori tutti. Ulmer scende sulla sinistra, confeziona un cioccolatino per Haidara che da due passi deve solo spingere dentro!

30' - Giallo per Schlager.

39' - Salisburgo ancora in avanti. Wolf calcia forte dal limite dell'area ma spedisce largo sulla destra.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

56' - Dabbur tenta il tiro da fuori area ma colpisce il palo di destra.

66' - Wolf prova il tiro dal limite. Il pallone termina appena largo oltre il palo sinistro.

70' - GOL DEL LIPSIA! LAIMER ACCORCIA LE DISTANZE! Si addormenta la difesa del Salisburgo, Laimer si inserisce e con la punta batte il portiere avversario!

83' - GOL DI POULSEN! PAREGGIA IL LIPSIA! Bel pallone lavorato dai tedeschi sulla fascia sinistra. Cross al bacio per Youssouf Poulsen, che stacca più in alto di tutti e spinge in fondo al sacco!

89' - GOL DEL SALISBURGO! DI NUOVO AVANTI GRAZIE A GULBRANDSEN! La difesa di casa si fa bucare, erroraccio di Upamecano. Palla regalata a Gulbrandsen, che a tu per tu col portiere non sbaglia!

22.55 - FINE PARTITA!

SLAVIA PRAGA-BORDEAUX 1-0

21.00 - PARTITI!

14' - Kounde riesce ad impattare il calcio d'angolo ma il suo colpo di testa termina largo sulla sinistra

21' - Palla in area per Coufal, che prova ad arrivarci ma viene anticipato.

35' - GOL DELLO SLAVIA! VANTAGGIO DI ZMRHAL! Husbauer si mette in proprio, poi scarica a Zmrhal. Gran tiro da fuori di quest'ultimo, che la mette all'incrocio, dove il portiere non può arrivare!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

57' - Zmrhal batte una punizione ma centra la barriera e l'azione sfuma.

69' - Gialli per Palencia e Sankahré.

81' - Cross in area, Zmrhal si fa trovare libero e riesce a calciare. Costil però è attento e dice di no.

22.55 - FINE PARTITA!

SPORTING CP-QARABAG 2-0

21.00 - PARTITI!

10' - Azeri vicino al gol. Errore in difesa dello Sporting, Emegheara non riesce ad approfittarne e calcia fuori.

27' - Palla al limite dell'area per Mathieu, che tenta il mancino al volo. La sua soluzione sbatte su Guerrier.

34' - Arriva il primo giallo del match: se lo becca Madatov.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

54' - GOL DELLO SPORTING! VANTAGGIO DI RAPHINHA! Nani lavora un ottimo pallone sulla destra, poi lo mette basso sul secondo palo. Lì arriva Raphinha, che non manca all'appuntamento col tap-in vincente!

66' - Palla in profondità per Montero, beccato però in posizione irregolare.

75' - Infortunio per Mathieu, che non riesce a restare in campo: entra Pinto.

82' - Ristovski riceve al limite dell'area e fa partire una conclusione che si spegne sul fondo, non di molto.

88' - GOL DELLO SPORTING! IL RADDOPPIO DI JOVANE CABRAL! Bella ripartenza dello Sporting. Raphinha mette palla in area per Jovane Cabral, per cui è un gioco da ragazzi spedire in rete!

22.55 - FINE PARTITA!

SPARTAK TRNAVA-ANDERLECHT 1-0

21.00 - PARTITI!

11' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Grendel.

28' - Jirka non riesce a trovare nessun compagno in area, il passaggio viene intercettato.

39' - Amuzu con una scucchiaiata a scavalcare la difesa trova Dimata che di testa però manca il bersaglio.

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

50' - Giallo per Chanturishvili.

69' - Traversa Anderlecht! Amuzu va in progressione, arriva al limite e spara il destro. La sfera si stampa sul legno!

80' - GOL DELLO SPARTAK TRNAVA! A SEGNO ORAVEC! Sugli sviluppi del corner la sfera arriva sul secondo palo, dove Oravec viene lasciato solo e libero di battere a rete!

22.55 - FINE PARTITA!

20.55 - Sono terminate le partite cominciate alle 18.55. Di seguito risultati e marcatori dei 12 match:

Akhisar Belediye-Krasnodar 0-1: 26' Claesson

Besiktas-Sarpsporg 08 3-1: 51' Babel, 69' Roco, 82' Lens, 94' Zachariassen (SAR)

Dinamo Kiev-Astana 2-2: 11' Tsygankov, 21' Anicic (AST), 47' p.t. Garmash, 95' Murtazayev (AST)

Genk-Malmoe 2-0: 37' Trossard, 71' Samatta

Lazio-Apollon Limassol 2-1: 14' Luis Alberto, 84' (rig.) Immobile, 87' Zelaya (APO)

Olymique Marsiglia-Eintracht Francoforte 1-2: 3' Ocampos, 52' Torro (EIN), 89' Jovic (EIN)

MOL Vidi-BATE 0-2: 27' Tuominen, 85' Filipenko

PAOK-Chelsea 0-1: 7' Willian

Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0: 50' Timifoeev (aut.), 68' Murg

Rennes-Jablonec 2-1: 31' Sarr, 45' Travnik (JAB), 90' (rig.) Ben Arfa

Siviglia-Standard Liegi 5-1: 8' e 74' (rig.) Banega, 39' Djenepo (STL), 41' Vazquez, 49' e 70' Ben Yedder

Villarreal-Glasgow Rangers 2-2: 1' Bacca, 67' Arfield (RAN), 69' Moreno, 76' Lafferty (RAN)

20.40 - Tra 20 minuti scenderà in campo anche il Milan. Per la diretta testuale dettagliata dell'esordio in Europa League contro il Dudelange vi rimandiamo alla home di Tuttomercatoweb.com, in cui è presente il link per godersi soltanto il match dei rossoneri.

20.35 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Europa League, la cronaca testuale della prima giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 18.55 sapranno regalarci.