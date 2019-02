LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Tris Chelsea, fuori Betis e Bayer

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per i sedicesimi di finale di Europa League. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

22.55 - Sono terminate le partite delle 18.55. Questi i risultati finali.

Benfica-Galatasaray 0-0

Betis Siviglia-Rennes 1-3

Chelsea-Malmo 3-0

Dinamo Kiev-Olympiakos 1-0

Genk-Slavia Praga 1-4

Bayer Leverkusen-Krasnodar 1-1

BENFICA-GALATASARAY 0-0

FISCHIO D’INIZIO

4' - Pizzi si incarica della battuta di un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore. Il pallone gira ma non si abbassa e il pallone termina sul fondo.

8' - Pizzi!! Occasione per il Benfica!! Accelerazione dell'esterno della formazione portoghese ma la sua conclusione è troppo larga e si perde a lato.

16' - Bella giocata di Joao Felix sugli sviluppi di un corner: il suo cross è sul secondo palo ma Marcao prolunga e mette in corner.

25' - Poche occasioni nei primi venticinque minuti di gioco con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 fra Benfica e Galatasaray.

31' - Belhanda cerca un traversone verso il centro dell'area, Vlachodimos chiama il pallone e lo fa suo in presa alta.

40' - Pizzi!! Conclusione dalla distanza del calciatore del Benfica, Muslera si distende e respinge.

—INTERVALLO—

48' - Spinge il Benfica con una combinazione sulla sinistra fra Grimaudo e Cervi, interviene la retroguardia del Galatasaray che allontana.

54' - Seferovic!! Colpo di testa dell'attaccante del Benfica sugli sviluppi di un corner, pallone che però si spegne sul fondo.

62' - Belhanda scatta in profondità e mette alle spalle di Vlachodimos ma è tutto fermo per una posizione di fuorigioco.

70' - Si fa vedere il Galatasaray con un cross di Mariano allontanato dalla difesa del Benfica.

75' - Siamo giunti alla mezzora di gioco a Lisbona con Benfica e Galatasaray ferme sempre sullo 0-0.

81' - Cross verso il centro di Pizzi alla ricerca di Seferovic, Mariano di petto serve Muslera.

FISCHIO FINALE

BETIS SIVIGLIA-RENNES 1-2

FISCHIO D’INIZIO

5' - Bensebaini!! Azione palla al piede di Niang che premia l'inserimento in area del terzino rossonero ma la sua conclusione coglie l'esterno della rete.

10' - Spinge il Betis con una conclusione volante tentata da Guardado ma respinge la difesa del Rennes.

17' - Si fa vedere adesso il Rennes con un passaggio filtrante di Bourigeaud per Sarr ma Robles intuisce tutto e fa sua la sfera in uscita.

21' - Gol di Bensebaini!! Rennes in vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore rossonero trova un terzo tempo impeccabile e di testa spedisce alle spalle di Robles.

26' - Jesé!! Betis pericoloso!! Il numero 10 biancoverde entra in area di rigore e conclude a botta sicura, Koubek non si fa sorprendere e respinge.

30' - Gol di Hunou!! Il raddoppio del Rennes!! Ripartenza dei rossoneri con Sarr che entra in area e mette al centro un pallone teso con l'attaccante che sbuca alle spalle di Bartra e mette in rete.

37' - Niang!! Occasione per il Rennes!! Azione di Traore sulla destra e cross per l'ex Milan e Toro che colpisce al volo mettendo alto.

40' - Gol di Lo Celso!! Il Betis accorcia!! Canales entra sul lato sinistro dell'area di rigore e serve un pallone per l'ex PSG che mette in rete.

—INTERVALLO—

51' - Loren!! Occasione per il Betis!! Il centravanti conclude in diagonale verso la porta. Koubek respinge con un bell'intervento.

60' - Sarr viene pescato da un colpo di testa precisissimo di Niang. L'esterno del Rennes è lanciato a rete ma viene fermato per posizione irregolare.

67' - Jesé!! Occasione per il Betis!! Ancora una conclusione da posizione interessante questa volta del numero 10 biancoverde, Koubek respinge.

70' - Bourigeaud!! Rennes pericoloso!! Bolide dalla distanza centrocampista con Robles che respinge.

75' - Un quarto d'ora al termine del match con il Rennes sempre avanti 2-1 sul campo del Betis Siviglia.

82' - Canales si incarica della battuta di un calcio di punizione ma il pallone si spegne sopra la traversa.

86' - Prova a pungere in contropiede Niang ma l'attaccante del Rennes viene bloccato da un avversario nei pressi dell'area.

90' - Gol di Niang!! Terzo gol del Rennes!! Azione in velocità dell'attaccante che entra in area e supera Robles con un preciso diagonale.

FISCHIO FINALE

CHELSEA-MALMO 3-0

FISCHIO D’INIZIO

6' - Giroud!! Colpo di testa dell'attaccante francese con il pallone che sorvola la traversa della porta del Malmo.

13' - Rosenberg!! Occasione per il Malmo!! Rischiano i Blues con l'ex attaccante del Weder che manda al bar Rudiger e conclude in diagonale mettendo di un soffio sul fondo.

20' - Ci prova ancora il Chelsea con una conclusione di Barkley dalla distanza, Dahlin riesce a neutralizzare il pallone.

28' - Azpilicueta si mette in proprio e cerca la conclusione dalla distanza, il pallone viene ribattuto da un difensore avversario.

32' - Azpilicueta!! Corner battuto corto dal Chelsea con Willian che serve il difensore, abile a girare da terra. Para Dahlin.

40' - Barkley!! Il centrocampista del Chelsea conclude verso la porta, Dahlin non si fa sorprendere e respinge.

—INTERVALLO—

49' - Corner per il Malmo battuto corto, Christiansen poi crossa sul secondo palo dove Emerson Palmieri anticipa Rosenberg.

55' - Gol di Giroud!! Chelsea in vantaggio!! Cross basso di Willian per l'attaccante francese che appoggia alle spalle di Dahlin.

64' - Gol annullato a Barkley!! Il centrocampista del Chelsea supera Dahlin ma è tutto fermo per posizione irregolare.

71' - Rosso per Bengtsson!! Malmo in dieci!! Il difensore, già ammonito, abbatte Emerson Palmieri e termina anzitempo il match.

73' - Gol di Barkley!! Raddoppia il Chelsea!! Calcio di punizione perfetto del centrocampista con il pallone che aggira la barriera e si insacca in rete.

80' - Ultimi dieci minuti a Londra con il Chelsea avanti 2-0 sul Malmo.

86' - Gol di Hudson-Odoi!! Tris del Chelsea!! L'esterno dei Blues entra in area e fulmina Dahlin con un preciso diagonale.

FISCHIO FINALE

DINAMO KIEV-OLYMPIAKOS 1-0

FISCHIO D’INIZIO

7' - Prima occasione del match con una conclusione dalla distanza di Hassan ma il pallone si perde sul fondo non distante dalla porta della Dinamo Kiev.

11' - Azione personale di Fortounis sul lato sinistro del campo ma il capitano dell'Olympiakos viene fermato all'ultimo istante dalla difesa della Dinamo Kiev.

20' - Gara nervosa quella fra Dinamo e Olympiacos, diversi capannelli si accendono in campo. La posta in palio, chiaramente, è altissima.

25' - Verbic!! Ci prova l'esterno d'attacco della Dinamo Kiev, ma Jose Sa si distende e riesce a respingere.

32' - Gol di Fran Sol!! Dinamo Kiev in vantaggio!! Tocco in anticipo del canterano del Real Madrid su un cross dalla sinistra di Mykolenko e pallone in rete.

40' - Cinque minuti alla conclusione del primo tempo a Kiev. Dinamo avanti 1-0 sull'Olympiakos.

47' - Fran Sol!! Dinamo Kiev ad un passo dal raddoppio!! Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante spagnolo aggancia nell'area piccola e conclude, José Sa salva tutto.

—INTERVALLO—

49' - Si fa vedere l'Olympiakos con un passaggio profondo di Meriah, nessun problema per Boyko che intercetta.

55' - Shaparenko tiene un pallone in campo dal versante sinistro e serve a rimorchio Mykolenko che però spara in curva.

60' - Rasoterra dalla distanza di Fortouinis ma Boyko vede partire la conclusione e blocca senza problemi.

65' - Masouras!! Conclusione dalla distanza del neo entrato fra le file dell'Olympiakos, Boyko respinge.

70' - Tsygankov!! Conclusione dell'esterno della Dinamo Kiev, bella la risposta di José Sa.

75' - Hassan!! Olympiakos ad un passo dal pareggio!! L'attaccante egiziano della formazione greca si allunga e tocca con la punta del piede. Ottima la risposta di Boyko.

84' - Ancora Hassan!! Colpo di testa dell'attaccante dell'Olympiakos su azione d'angolo, pallone di poco sul fondo.

FISCHIO FINALE

GENK-SLAVIA PRAGA 1-4

FISCHIO D’INIZIO

9' - Gol di Trossard!! Genk in vantaggio!! Pasticcio di Kolar che, dopo aver anticipato bene Samata di petto fuori dall'area, controlla male il pallone favorendo il capitano della formazione di casa, abile a mettere nella porta sguarnita.

16' - Dewaest!! Il difensore del Genk stacca di testa sugli sviluppi di un corner ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

22' - Gol di Coufal!! Pareggia lo Slavia Praga!! Cross di Zmrhal dalla corsia di sinistra, Vukovic in uscita colpisce male e viene punito di testa dall'esterno della formazione biancorossa.

28' - Ancora Coufal!! Inserimento perfetto dell'esterno dello Slavia che vede però il pallone all'ultimo e da ottima posizione mette sul fondo.

36' - Prova a reagire il Genk con un cross di De Norre dalla corsia di sinistra. Libera la difesa dello Slavia Praga.

42' - Punizione per il Genk affidata a Zmrhal ma la sua conclusione si perde sopra la traversa.

—INTERVALLO—

52' - Gol di Traore!! Slavia Praga in vantaggio!! Su un cross dalla sinistra, Vukovic si scontra con Dewaest. Il centrocampista realizza il più facile dei tap in.

63' - Gol di Skoda!! Terzo gol dello Slavia Praga!! Colpo di testa di Soucek sugli sviluppi di un calcio di punizione, Jackers respinge ma nulla può sul tap in dell'attaccante.

69' - Gol di Skoda!! Poker dello Slavia Praga!! Sugli sviluppi di un corner, il capitano stacca di testa e insacca il gol del 4-1.

75' - Gara ormai chiusa quella di Genk con lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League.

80' - Van Buren!! Il numero 14 dello Slavia Praga entra in area e conclude di prima intenzione, ottima la risposta di Jackers.

89' - Traversa di Ito!! Genk pericoloso con Ito che conclude verso la porta ma il pallone si stampa sulla traversa.

FISCHIO FINALE

BAYER LEVERKUSEN-KRASNODAR 1-1

FISCHIO D’INIZIO

2' - Ci prova subito il Krasnodar con una conclusione dalla distanza di Claesson, respinta dalla difesa di casa.

7' - Ignatjev!! Claeson riceve sul lato sinistro dell'area di rigore e mette al centro per l'attaccante che da ottima posizione conclude addosso a Hradecky.

12' - Bailey!! Occasione per il Bayer!! Diagonale del giamaicano da buona posizione, la sfera si spegne sul fondo.

20' - Aranguiz!! Il centrocampista del Bayer si incarica della battuta di un calcio d'angolo, il cileno cerca direttamente la porta ma coglie solo l'esterno della rete.

26' - Ignatjev!! Occasione per il Krasnodar!! Colpo di testa del centravanti dall'interno dell'area di rigore, Hradecky ha un guizzo e respinge.

27' - Brandt!! Risponde subito il Bayer con una conclusione dell'attaccante dalla distanza ma sfera sul fondo.

36' - Alario!! Occasione per il Bayer!! Aggancio perfetto dell'attaccante in area di rigore ma conclusione troppo prevedibile e parata da Safonov.

43' - Claesson!! Occasione per il Krasnodar!! Contropiede letale della formazione ospite con lo svedese che entra in area e centra Hradecky in uscita.

—INTERVALLO—

50' - Havertz!! Occasione per il Bayer!! Il centrocampista rossonero calcia con violenza verso la porta, Safonov si salva e respinge.

59' - Ancora Havertz raccoglie un pallone sul lato sinistro dell'area di rigore ma la sua conclusione è completamente fuori dallo specchio della porta.

65' - Continua a premere il Bayer alla ricerca del gol che sbloccherebbe il match. Per il momento sarebbero supplementari.

70' - Traversa di Alario!! Occasione per il Bayer!! Inserimento in area dell'attaccante che conclude in porta. Il pallone incrocia le gambe di un difensore, si impenna e si stampa sul montante.

75' - Un quarto d'ora al termine del match con il Bayer Leverkusen che vuole evitare gli extratime.

83' - Gol di Suleymaov!! Krasnodar in vantaggio!! Punizione straordinaria del numero 93 russo con il pallone che beffa Hradecky.

85' - Bailey!! Occasione per il Bayer!! Subito la reazione della formazione tedesca con l'esterno che riceve in area e colpisce di prima intenzione mettendo sul fondo.

86' - Gol di Aranguiz!! Pareggia il Bayer!! Il centrocampista cileno raccoglie un pallone sugli sviluppi di un corner e conclude di prima intenzione superando Safanov.

FISCHIO FINALE

20.55 - Squadre in campo, fra poco al via i match.

20.40 - Alle 21 sarà la volta dell'Inter che scenderà in campo a San Siro contro il Rapid Vienna e altri sei incontri:

Benfica-Galatasaray

Betis Siviglia-Rennes

Chelsea-Malmo

Dinamo Kiev-Olympiakos

Genk-Slavia Praga

Bayer Leverkusen-Krasnodar

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.