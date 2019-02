LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Vincono Chelsea e Valencia

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per i sedicesimi di finale di Europa League. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

22.56 - Sono terminate le partite delle 18.55. Questi i risultati finali.

Celtic Glasgow-Valencia 0-2

Brugge-Salisburgo 2-1

Malmo-Chelsea 1-2

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte 2-2

Sporting Lisbona-Villarreal 0-1

Vitkoria Plzen-Dinamo Zagabria 2-1

CELTIC GLASGOW-VALENCIA 0-2

FISCHIO D’INIZIO

5' - McGregor!! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Celtic con Neto che respinge molto bene.

14' - Sobrino recupera un pallone a Izaguirre sul lato destro del campo in maniera però irregolare. Punizione per il Celtic.

20' - Wass!! Occasione per il Valencia!! Conclusione dalla distanza dell'esterno della formazione spagnola, Bain con un balzo toglie il pallone dalla porta.

27' - Pallone profondo per lo scatto di Burke, ma l'attaccante del Celtic viene colto in posizione irregolare.

35' - Accelerazione di Sinclair che serve nello spazio Burke, Neto esce fuori dalla sua area di piede e mette in fallo laterale.

42' - Gol di Cheryshev!! Valencia in vantaggio!! Sobrino va via sulla corsia di sinistra, entra in area e serve rimorchio l'attaccante russo che non sbaglia.

—INTERVALLO—

49' - Gol di Sobrino!! Raddoppio del Valencia!! Sgroppata di Soler sulla sinistra e cross per l'attaccante che da ottima posizione fulmina Bain.

52' - Piccini!! Occasione per il Valencia!! Conclusione dell'esterno italiano con Bain che si salva e para a terra.

60' - Azione personale di Edouard che poco prima dell'area di rigore viene fermato da Garay.

67' - Spinge il Valencia ancora con Soler ma il suo cross non trova nessun compagno di squadra.

71' - Pallone profondo ancora alla ricerca di Soler, questa volta l'esterno della formazione spagnola viene colto in fuorigioco.

75' - Soler cerca la conclusione dalla lunga distanza ma il pallone si perde direttamente in curva.

84' - Calcio d'angolo per il Valencia affidato a Gonçalo Guedes ma il suo cross viene allontanato dalla difesa del Celtic.

FISCHIO FINALE

BRUGGE-SALISBURGO 2-1

FISCHIO D’INIZIO

9' - Wolf!! Occasione per il Salisburgo!! Il centrocampista della formazione ospite conclude verso la porta, ottima la risposta di Horvath.

14' - Calcio d'angolo per il Salisburgo affidato a Ulmter, il suo traversone viene allontanato di testa da Vormer.

18' - Gol di Junuzovic!! Salisburgo in vantaggio!! Pallone filtrante di Ulmter per l'esterno che vede Horvath fuori dai pali e lo punisce con un pallonetto.

24' - Sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Mechele prova la conclusione in porta. Walke blocca senza problemi.

32' - Andre Ramalho!! Che occasione per il Salisburgo Il difensore brasiliano si fa trovare nell'area piccola ma, invece che battere verso Horvath colpisce male spazzando di fatto l'area.

37' - Ancora Andre Ramalho!! Questa volta il difensore del Salisburgo colpisce bene impegnando Horvath che mette in corner.

—INTERVALLO—

46' - Poulain!! Occasione per il Brugge!! Subito pericoloso il neo entrato che conclude verso la porta, Dabbur salva sulla linea.

53' - Avanza il Brugge con Wesley che riceve da ottima posizione ma la retroguardia della formazione austriaca allontana.

61' - Ancora Brugge in avanti ma ancora una volta belgi troppo imprecisi in questo caso con Rits che calcia lontano dallo specchio della porta.

62' - Palo di Wesley!! Occasione per il Brugge!! Cross di Dennis per l'attaccante che conclude di prima intenzione e coglie l'incrocio dei pali.

64' - Gol di Denswill!! Il pareggio del Brugge!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore neroazzurro stacca di testa e insacca nella porta di Walke.

70' - Wesley!! Gran botta dalla distanza dell'attaccante del Brugge con Walke che respinge la conclusione.

78' - Ulmer ha spazio e prova la conclusione dalla distanza, Horvath non ha problemi nel bloccare il pallone.

81' - Gol di Wesley!! Brugge in vantaggio!! Colpo di testa dell'attaccante su cross dalla destra di Dennis. Pallone in fondo al sacco dove Walke non può arrivare.

87' - Spinge il Salisburgo con un cross dalla destra di Lainer per Dabbur, Dennis copre bene e mette in corner.

FISCHIO FINALE

MALMO-CHELSEA 1-2

FISCHIO D’INIZIO

5' - Calcio d'angolo battuto dal Chelsea con Willian che serve rasoterra Giroud ma la sua conclusione viene respinta da un avversario.

13' - Dopo aver sofferto la rapidità del Malmo, adesso il Chelsea sembra aver preso sicurezza e sta provando a creare pericoli alla porta avversaria.

19' - Propositivo il Chelsea con Barkley che cerca Giroud in area di rigore, libera la difesa del Malmo.

28' - Gol di Barkley!! Chelsea in vantaggio!! Cross di Pedro per l'inserimento del centrocampista. Stop e tocco che supera Dahlin.

33' - Christiansen!! Occasione per il Malmo!! Il centrocampista della formazione di casa conclude verso la porta. Pallone alto sopra la traversa. C'è deviazione, sarà corner.

39' - Tiro al bersaglio verso la porta di Kepa, alla fine prova a concludere Traustason ma il pallone si perde sul fondo.

—INTERVALLO—

51' - Malmo in avanti con Traustason che prova a sorprendere Kepa dalla distanza, il portiere del Chelsea se la cava in corner.

54' - Ancora Traustason!! Gran botta del numero 8 del Malmo con il pallone che sibila non lontano dal palo destro della porta di Kepa.

58' - Gol di Giroud!! Raddoppia il Chelsea!! Contropiede della formazione di Sarri con Willian che guadagna il fondo e mette un pallone a rimorchio per il francese, bravo a segnare di tacco.

67' - Pedro!! Tiro a giro dell'ex Barcellona con Vindheim che devia il pallone in calcio d'angolo.

73' - Ancora Chelsea con Giroud che conclude dall'interno dell'area, Dahlin blocca a terra.

79' - Gol di Christiansen!! Accorcia le distanza il Malmo!! Inserimento del centrocampista che si presenta a tu per tu con Kepa e lo fredda con un tocco preciso.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco fra Malmo e Chelsea con gli uomini di Sarri sempre avanti ma per 2-1.

FISCHIO FINALE

SHAKHTAR DONETSK-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

FISCHIO D’INIZIO

5' - Avanza lo Shakhtar con Junior Moraes ma fa ottima guardia Da Costa che recupera il pallone.

7' - Autogol di Pyatov!! Eintracht in vantaggio!! Colpo di testa in area di Hinteregger con il portiere dello Shakhtar che blocca la sfera per poi trascinarsela incredibilmente in porta.

8' - Calcio di rigore per lo Shakhtar Donetsk!! Butko atterra Junior Moraes in area. Per il direttore di gara è rigore anche se ci sono dei dubbi.

9' - Gol di Marlos!! Pareggia subito lo Shakhtar Donetsk!! Freddo il numero 11 della formazione di casa con Trapp che intuisce ma non può evitare il gol.

12' - Rosso per Stepanenko!! Shakhtar in dieci!! Doppio giallo per il centrocampista di casa che, dopo aver ricevuto un'ammonizione, atterra Rode e termina anzitempo la sua gara.

20' - Prova comunque a spingere lo Shakhtar malgrado l'inferiorità numerica, fa buona guardia però la difesa dell'Eintracht.

25' - Jovic!! Occasione per l'Eintracht!! Gacinovic serve l'attaccante in area di rigore ma la sua conclusione a giro si spegne sul fondo.

31' - Azione in velocità di Da Costa ma la retroguardia dello Shakhtar fa ottima guardia e recupera il possesso del pallone.

37' - Spinge l'Eintracht con Rebic ma il suo tentativo di cross è impreciso, libera la difesa ucraina.

—INTERVALLO—

47' - Accelerazione di Willems che prova a raggiungere l'area dello Shakhtar ma si chiude la difesa della formazione di casa.

50' - Gol di Kostic!! Eintracht in vantaggio!! Cross dalla destra di Da Costa per il numero 10 della formazione tedesca abile di piatto a superare Pyatov.

59' - Rebic!! Occasione per l'Eintracht!! Punizione sul palo più lontano dell'attaccante, Pyatov con la mano aperta devia in corner.

63' - Ismaily!! Occasione per lo Shakhtar!! Azione personale dell'esterno basso della formazione di casa che entra in area e calcia in porta. Trapp ha un grande riflesso e respinge.

67' - Gol di Taison!! Pareggia lo Shakhtar!! Pallone geniale di Junior Morais per il numero 7 arancionero che supera Trapp da posizione ravvicinata.

75' - Spinge l'Eintracht con Jovic che dopo una serpentina al limite dell'area viene fermato dalla difesa dei padroni di casa.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco fra Shakhtar Donetsk e Eintracht Francoforte con il punteggio in parità: è 2-2.

FISCHIO FINALE

SPORTING LISBONA-VILLARREAL 0-1

FISCHIO D’INIZIO

3' - Gol di Alfonso!! Villarreal in vantaggio!! L'esterno della formazione spagnola calcia di prima intenzione dall'interno dell'area e supera Salin.

12' - Ci prova ancora il Villarreal con Javi Fuego ma il suo passaggio viene intercettato dai difensori dello Sporting.

20' - Prova a reagire lo Sporting Lisbona ma la conclusione di Bruno Fernandes si spegne a lato.

31' - Calcio di punizione per lo Sporting affidato a Bruno Fernandes. Il suo cross è per Petrovic che colpisce di testa mettendo sul fondo.

41' - Cabral!! Botta dalla distanza dell'esterno dello Sporting, ottima la risposta di Andres Fernandez.

—INTERVALLO—

47' - Occasione per il Villarreal!! Cross verso l'area di rigore con Salin che si scontra con Coates ma il pallone sbatte addosso a Bacca e viene poi liberato dallo Sporting.

51' - Ancora Villarreal in avanti con un cross di Victor Ruiz, fa buona guardia la difesa dello Sporting Lisbona.

57' - Spinge adesso lo Sporting Lisbona con una conclusione di Cabral lontana dallo specchio della porta.

66' - Prova ad aprire il gioco Caseres ma sbaglia completamente il lancio per il compagno mettendo in fallo laterale.

71' - Azione dello Sporting Lisbona con Miguel Luis che però fallisce l'ultimo passaggio, recupera il Villarreal.

75' - Palo di Raphinha!! L'attaccante colpisce di testa sugli sviluppi di un corner ma il pallone scheggia il palo della porta del Villarreal.

78' - Rosso per Acuna!! Sporting in dieci uomini!! Il difensore biancoverde, già ammonito, entra in maniera scomposta e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi.

84' - Palo di Dost!! Occasione per lo Sporting!! Colpo di testa dell'attaccante olandese con il pallone che si stampa sul montante.

FISCHIO FINALE

VIKTORIA PLZEN-DINAMO ZAGABRIA 2-1

FISCHIO D’INIZIO

7' - Avanza la Dinamo Zagabria con Olmo che prova la conclusione in porta ma il pallone si perde sul fondo.

15' - Ci prova il Viktoria Plzen con Cermak ma la sua conclusione potente termina a lato.

20' - Buon'azione di Kayamba che supera un paio di avversari ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

29' - Spinge il Viktoria Plzen con Kovarik ma il suo passaggio per Ekpai è impreciso e può ripartire la Diamo Zagabria.

34' - Ancora padroni di casa in avanti con Kayamba ma il suo tiro colpisce un difensore e termina in corner.

41' - Gol di Dani Olmo!! Dinamo Zagabria avanti!! Grande giocata di Petkovic che smarca in area il centrocampista, abile a superare Kozacik.

—INTERVALLO—

49' - Calcio di punizione per la Dinamo Zagabria affidato a Dani Olmo, il suo cross viene bloccato in presa alta da Kozacik.

54' - Gol di Pernica!! Pareggia il Viktoria Plzen!! Stacco del centrale della formazione di casa e pallone alle spalle di Livakovic.

59' - Orsic!! L'esterno d'attacco della Dinamo Zagabria conclude dalla distanza ma il pallone si perde di poco sul fondo.

68' - Ancora Dinamo Zagabria in avanti con Orsic che prova una conclusione dalla distanza, si chiude la difesa del Viktoria Plzen.

74' - Dinamo Zagabria pericolosa con un pallone filtrante di Moro ma Kozacik legge bene la traiettoria del pallone e blocca a terra.

82' - Gol di Pernica!! Vantaggio del Viktoria Plzen!! Spizzata di Prochazka in seguito ad un calcio d'angolo e tap in vincente sul secondo palo del difensore di casa.

FISCHIO FINALE

Celtic Glasgow-Valencia

Brugge-Salisburgo

Malmo-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

Sporting Lisbona-Villarreal

Vitkoria Plzen-Dinamo Zagabria

