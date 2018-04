LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: Barça, pari al Balaidos. Villarreal ok

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

Ecco i risultati della serata di Liga:

Deportivo-Siviglia 0-0

Celta Vigo-Barcellona 2-2

Villarreal-Leganes 2-1

22.18 - Terminano tutti i match!

CELTA VIGO-BARCELLONA 2-2

21.00 - PARTITI!

6' - Paulinho spreca una occasione. Stacca bene sul cross ma colpisce debolmente di testa all'altezza del dischetto.

11' - Iago Aspas aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro verso il centro. Ter Stegen è attento però e riesce a parare facilmente.

18' - Palla in profondità per Paco Alcaçer, beccato però in offside.

24' - Denis Suarez dà un gran pallone in area per Paulinho, il cui tiro viene ribattuto da un difensore.

25' - Palo del Barça! Paulinho! Sugli sviluppi del corner è il brasiliano a staccare e colpire di testa, spedendo però sul legno.

30' - Gran palla di Iago Aspas in area per Maxi Gomez. Il tiro di quest'ultimo è rimpallato da Mina.

34' - Mendez calcia dal'interno dell'area, all'altezza del dischetto. Parata eccezionale di ter Stegen, che vola e la toglie dall'incrocio.

36' - >GOL DEL BARCELLONA! SEGNA DEMBELE'! Coutinho serve Paco Alcaçer, che con tocco sotto imbecca Dembelé al limite dell'area. Tiro dell'ex Dortmund, che incrocia il mancino: il portiere tocca ma non evita il gol!

45' - PAREGGIO DEL CELTA! GOL DI JONNY! Palla in area perfetta per Jonny, che aggancia e calcia a tu per tu con ter Stegen, che stavolta non può nulla!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

22.02 - RIPARTITI!

53' - Jozabed si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone sul limite dell’area. Il suo tentativo termina di un soffio largo oltre il palo destro.

57' - Giallo per Iaspas.

64' - GOL DI ALCACER! BARCELLONA DI NUOVO AVANTI! Filtrante in area perfetto per l'ex Valencia, che controlla e spedisce nel sacco!

71' - Espulso Sergi Roberto! Barcellona in dieci uomini!

78' - Giallo per Wass.

82' - GOL DEL CELTA VIGO! PAREGGIA IAGO ASPAS! Radoja va al tiro, ma ter Stegen respinge. L'azione prosegue, cross al centro per Aspas, che impatta il pallone e batte l'estremo difensore tedesco!

88' - Giallo per Jonny.

22.50 - FINE PARTITA!

VILLARREAL-LEGANES 2-1

21.30 - PARTITI!

5' - Ritmi bassi in quest'avvio di partita.

10' - Castillejo calcia la palla in area dal corner, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla con un colpo di testa.

15' - Gol annullato al Leganes! Naranjo aveva gonfiato la rete, ma la sua posizione di partenza è irregolare.

23' - Castillejo ha provato un filtrante dal limite dell'area verso un compagno in ottima posizione. Uno dei difensori però ha capito tutto ed ha spazzato.

30' - Lancio lungo a cercare Bacca, che viene però colto in fuorigioco.

34' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Gabriel.

39' - Viene ammonito anche Trigueros.

41' - GOL DEL VILLARREAL! SEGNA RUIZ! Su un pallone vagante in area l'ex Napoli è il più lesto a fiondarsi su di esso e battere il portiere all'angolino!

22.16 - FINE PRIMO TEMPO!

22.30 - RIPARTITI!

50' - Naranjo mette in area un pallone fantastico ma uno dei difensori riesce ad intervenire all'ultimo istante ed evita guai grossi.

55' - GOL DI BACCA! RADDOPPIO DEL VILLARREAL! Gran conclusione dal limite per l'ex Milan, che trova l'angolo perfetto: palla all'incrocio e 2-0 per il Submarino Amarillo!

61' - Castillejo batte un angolo, Rodrigo Hernandez colpisce di testa ma il portiere respinge.

68' - Bacca va via palla al piede, arriva al limite ma viene fermato. Sfuma l'azione.

75' - Palla in profondità per Raba, beccato in posizione irregolare.

83' - GOL DI BRASANAC! IL LEGANES ACCORCIA LE DISTANZE! Imbucata in area per Darko Brasanac, che di prima intenzione esplode il destro e sorprende il portiere sulla sua sinistra!

