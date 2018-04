LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: Betis e Levante vincono al fotofinish

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

23.44 - Terminano tutti i match!

BETIS-LAS PALMAS 0-0

21.30 - PARTITI!

7' - Comincia meglio il Betis. Gli andalusi tengono il possesso in quest'avvio.

13' - Lancio in profondità per Barragan, beccato però in offside.

21' - Halilovic mette in area un pallone fantastico ma uno dei difensori riesce ad intervenire all'ultimo istante ed evita guai

29' - Guardado non riesce a indirizzare bene il cross dal calcio d'angolo. Il suo tentativo termina oltre le linee bianche.

32' - Giallo per Calleri.

36' - Viene ammonto anche Gil.

43' - Continuano ad essere bassi i ritmi della partita. Poche azioni fin qui.

22.17 - FINE PRIMO TEMPO!

22.32 - RIPARTITI!

51' - Betis vicino al gol. Sergio Leon riceve sul limite ed esplode il destro, ma il portiere si distende e devia in angolo.

57' - Imbucata per Sergo Leon, tra i più intraprendenti del Betis. L'attaccante va al tiro, ma spedisce di un nulla a lato.

65' - Boudebouz ci prova dalla distanza, ma non dà forza: blocca l'estremo difensore.

70’ - Giallo per Michel.

73 - Palla in profondità per Tello, che si libera sul destro e calcia: mura la difesa.

78' - Giallo per Mandi.

86' - Espulso Michel! Las Palmas in dieci uomini!

88' - Viene ammonito per Ximo Navarro.

95' - GOL DEL BETIS! VANTAGGIO AL FOTOFINISH DI JUNIOR! Cross al centro, in area Junior prende il tempo a tutta la difesa ed incorna, spedendo ad un passo dal palo, all'interno del sacco!

23.23 - FINE PARTITA!

LEVANTE-MALAGA 1-0

21.30 - PARTITI!

8' - Miguel Torres tenta la fortuna con un tiro dalla distanza, ma la palla viene fermata da un difensore.

14' - Conclusione dalla lunga distanza per Pedro Lopez: il suo tentativo è facile preda del portiere.

25' - Castro arriva prima di tutti sul limite dell'area e va alla conclusione. Respinge l'estremo difensore.

33' - Palla in profondità per Adrian, che sbaglia il controllo e l'azione sfuma.

41' - Sugli sviluppi di un corner Miguel Torres svetta in area ed incorna, non centrando però lo specchio della porta.

22.17 - FINE PRIMO TEMPO!

22.32 - RIPARTITI!

51' - Pedro Lopez scende sulla fascia, poi scucchiaia al centro dell'area: il suo è un tiro-cross che si spegne direttamente sul fondo.

57' - Risultato ancora bloccato. Ora il Levante fa giropalla, alla ricerca di spazi.

65' - Gara troppo spezzettata, tanti falli da un lato e dall'altro e praticamente non ci sono azioni.

71' - Bel tentativo quello di Lerma ma il suo tiro colpisce un difensore.

73' - Traversa Levante! Campana va alla battuta dell'angolo successivo, che finisce direttamente sul legno.

81' - Sale ora la pressione del Malaga, che si stabilisce nella metà campo avversaria.

87' - Qualche problema fisico per Lestienne, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

92' - Giallo per Adrian.

93' - GOL DEL LEVANTE! A SEGNO BOATENG! Gran filtrante per Emmanuel Boateng, che in area è bravi a calciare, dare precisione e trafiggere il portiere!

23.23 - FINE PARTITA!

21.00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Liga, la cronaca testuale della trentatreesima giornata del campionato spagnolo.