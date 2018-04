LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: crolla il Valencia col Getafe, Eibar corsaro

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

21.21 - Terminano i due match!

ESPANYOL-EIBAR 0-1

19.30 - PARTITI!

6' - Pedro Leon decide di calciare nel mezzo la punizione ottenuta da media distanza per trovare uno dei suoi compagni. Il portiere avversario capisce tutto in anticipo e arriva prima in salto sul pallone facendolo suo.

13' - Palla in profondità per Jordan, beccato però in offside.

20' - Giropalla dell'Eibar, che adesso fa la partita ma non trova spazi.

27' - Capa scende in zona centrale, poi sbaglia l'imbucata per uno degli attaccanti.

32' - GOL DELL'EIBAR! A SEGNO LOMBAN! Pedro Leon va alla battuta di un corner e pesca con precisione Lomban, a centro area. Il suo colpo di testa finisce nel sacco!

33' - Giallo per Hermoso.

40' - Pedro Leon batte un altro corner, ma stavolta trova solo un difensore avversario che spazza.

20.17 - FINE PRIMO TEMPO!

20.32 - RIPARTITI!

51' - Giallo per Javi Lopez.

57' - Viene ammonito anche Capa.

62' - Cross al centro per Moreno, che svetta in area ed impatta di testa: palla a lato.

70' - Moreno riceve in area, si gira e calcia, ma il portiere è lesto e dice di no.

80' - Ritmi bassi in questa fase di partita, l'Eibar prova ad addormentarla.

85' - Pedro Leon batte il calcio d'angolo e trova di nuovo Lomban. La sua battuta a rete stavolta viene murata.

21.20 - FINE PARTITA!

VALENCIA-GETAFE 1-2

19.30 - PARTITI!

5' - Montoya calcia il pallone verso l'area ma i difensori sono attenti e spazzano.

12' - Azione personale di Diedhiou, che va in doppio passo ma viene fermato al limite.

16' - GOL DEL GETAFE! SEGNA REMY! Palla in verticale per Remy, tagliata fuori tutta la difesa. A tu per tu col portiere, l'ex Chelsea è freddo e lo batte sul primo palo!

22' - Vietto si esibisce in un dribbling in mezzo a due, ma alla fine viene chiuso.

28' - Parejo batte un angolo e pesca Maksimovic, ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa.

34' - Diedhiou aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere lascia partire il tiro sverso il centro. Domenech è attento però e riesce a parare facilmente.

41' - Sugli sviluppi di un corner Zaza impatta di testa, ma spedisce a lato.

20.17 - FINE PRIMO TEMPO!

20.32 - RIPARTITI!

49' - GOL DEL GETAFE! IL RADDOPPIO E' ANCORA DI REMY! Buona discesa di Molina sulla fascia destra. Appoggio fuori area a Remy, che calcia di prima intenzione e batte il portiere sul palo lontano!

57' - Lancio lungo a cercare Fajr, beccato però in offside.

63' - Giallo per Remy.

69' - IL VALENCIA ACCORCIA LE DISTANZE! GOL DI RODRIGO! Contropiede del Valencia, palla al limite dell'area per Rodrigo, che controlla bene, calcia sulla sinistra e spedisce in rete!

75' - Sagra del giallo: ammoniti Djené e Cabrera.

82' - Tentativo dalla distanza di Zaza, ma la difesa ospite alza il muro.

86' - Espulso Parejo! Valencia in dieci uomini!

89' - Vengono ammoniti Molina e Damian Suarez.

21.20 - FINE PARTITA!

19.00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18.45 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Liga, la cronaca testuale della trentatreesima giornata del campionato spagnolo. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.