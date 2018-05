LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: pari Siviglia, ma Simeone gli fa un favore

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di J.M.Colomo

20.21 - Terminano tutti i match!

ALAVES-ATHLETIC BILBAO 3-1

18.30 - PARTITI!

8' - Aduriz cerca di pescare Inaki Williams ma il filtrante è troppo potente.

16' - Mikel Rico era in una buona posizione per fare male dopo aver agganciato il cross dalla fascia. Il suo tiro all'altezza del dischetto però non è stato sufficientemente preciso.

26' - Palla al limite dell'area per il solito Aduriz, che calcia subito ma il portiere la respinge.

32' - Giallo per Maripan.

35' - Viene ammonito anche Saborit.

44' - GOL DELL'ALAVES! A SEGNO GUIDETTI! Papera incredibile di Kepa, che regala il pallone a Guidetti. Lo svedese appoggia facilmente nel sacco e sigla l'1-0!

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

19.35 - RIPARTITI!

52' - Qualche problema fisico per Alexis, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

55' - I ritmi della partita restano bassi anche in questo inizio di secondo tempo.

59' - Giallo per Alvarez.

60' - GOL DELL'ALAVES! RADDOPPIO DI MUNIR! Il giocatore di proprietà del Barcellona va alla battuta di un calcio di punizione: la palla scavalca la barriera e termina all'incrocio!

73' - Giallo per Mikel San José.

78' - ANCORA GOL DELL'ALAVES! IBAI GOMEZ CALA IL TRIS! Cross al centro a pescare l'inserimento di Ibai GOmez, che con un bel colpo trafigge il portiere, a cui non dà scampo!

80' - GOL DELL'ATHLETIC BILBAO! MUNIAIN SIGLA L'1-3! Palla in area, Muniain è il più lesto a fiondarsi su di essa e calciare all'angolino, mettendo alle spalle del portiere!

20.20 - FINE PARTITA!

BETIS-SIVIGLIA 2-2

18.30 - PARTITI!

5' - GOL DEL BETIS! A SEGNO BARTRA! Joaquin batte un calcio di punizione e scodella la palla al centro, dove Bartra stacca e di testa batte Soria!

14' - Palla in attacco per Sarabia, che per liberarsi del marcatore però commette fallo.

17' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Guardado.

21' - Altro fallo di Sarabia, che stavolta non la scampa e viene ammonito.

25' - Giallo anche per Lenglet.

35' - Banega si mette in cabina di regia e fa correre Sarabia sulla fascia, ma quest'ultimo non riesce ad arrivare sulla sfera.

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

19.35 - RIPARTITI!

52' - Nolito ci prova dalla distanza, ma la difesa riesce a murare il suo tentativo.

57' - PAREGGIO DEL SIVIGLIA! GOL DI BEN YEDDER! Palla in area per l'attaccante, che si ripete ancora e di prima calcia nel sacco!

64' - Imbucata in area per lorenz, che controlla e riesce a calciare. La difesa però mura.

72' - Giallo per Escudero.

79' - GOL DEL SIVIGLIA! KJAER RIBALTA IL BETIS! Stavolta Ben Yedder veste i panni dell'assist-man e imbecca Kjaer. L'ex Roma, da due passi, spinge in rete in scioltezza la rete del 2-1!

81' - GOL DEL BETIS! NUOVO PARI DI LOREN! Palla in area per Loren, che si vede respingere da Soria il primo tentativo, ma sulla ribattuta non sbaglia: 2-2!

20.20 - FINE PARTITA!

EIBAR-LAS PALMAS 1-0

18.30 - PARTITI!

5' - GOL DELL'EIBAR! CI PENSA CHARLES! Charles va alla conclusione da distanza ravvicinata dopo un ottimo suggerimento di Orellana: il brasiliano batte il portiere!

9' - Subito un infortunio in casa Eibar: si fa male Diop, rimpiazzato da Escalante.

17' - Lancio in profondità per Calleri, beccato in offside.

25' - Lomban riceve sulla fascia e fa partire il cross, senza però trovare compagni liberi.

33' - Giallo per Ascalante.

37' - Viene ammonito anche Vicente Gomez.

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

19.35 - RIPARTITI!

50' - Jordan prova a pescare un compagno in area con questo cross su punizione ma calcia davvero male e il pallone termina fuori.

58' - Ruben Pena riceve limite ed esplode il destro: la sfera termina a lato, non di molto.

70' - Altra palla gol del Las Palmas: Ezekiel riceve in area, si esibisce in un bel dribbling e va al tiro: il portiere devia in angolo.

79' - Jordan va alla battuta della punizione da fuori area. Mette un bel cross in area ma il portiere anticipa tutti ed in uscita fa suo il pallone.

20.20 - FINE PARTITA!

GETAFE-ATLETICO MADRID 0-1

18.30 - PARTITI!

8' - GOL DELL'ATLETICO MADRID! A SEGNO KOKE! Imbucata di Griezmann per l'inserimento a rimorchio di Koke, che incrocia il destro e trafigge Guaita!

18' - Ritmi bassi in questa prima di fase di partita. Il gol e poco altro sin qui.

27' - Diego Costa si rende pericoloso: a tu per tu col portiere calcia così così e si fa ipnotizzare.

36' - Giallo per Godin.

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

19.35 - RIPARTITI!

50' - Thomas entra in maniera troppo irruenta e viene ammonito.

56' - Giallo anche per Flamini.

65' - Cross per Gabi, che si inserisce bene in area. Il suo tentativo termina largo.

76' - Fallo di Godin! Calcio di rigore per il Getafe!

78' - IL GETAFE SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Fajr è troppo nervoso sul dischetto e sbaglia incredibilmente il gol del pari.

89' - Gameiro spreca il gol del raddoppio: riceve in area e da ottima posizione calcia malissimo, regalando la sfera di fatto a Guaita.

20.20 - FINE PARTITA!

GIRONA-VALENCIA 0-1

18.30 - PARTITI!

7' - Infortunio per Murillo, che resta a terra. L'ex Inter dovrebeb riuscire a restare in campo.

16' - Zaza si mette in proprio e prova a partire palla al piede, ma viene fermato al limite dell'area.

24' - Guedes salta un uomo, poi cerca Vietto in zona centrale ma sbaglia il suggerimento.

31' - Giallo per Soler.

40' - Ritmi bassi in questa seconda fase di primo tempo.

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

19.35 - RIPARTITI!

50' - Guedes spreca una buona occasione con un tiro dal limite. Bono para bene il pallone indirizzato centralmente in rete.

57' - Qualche problema fisico per Ruben Vezo, ma nulla di grave.

60' - Giallo per Zaza.

62' - GOL DEL VALENCIA! VIETTO SIGLA IL VANTAGGIO! Bella azione dell'ex Villarreal, che supera due uomini ed esplode un destro che finisce all'incrocio dei pali!

70' - Sugli sviluppi di un corner Juanpé svetta in area, il suo colpo di testa viene respinto dal portiere.

76' - Giallo per Lato.

85' - Qualche problema fisico per Lato: il terzino del Valencia è costretto a lasciare il campo, al suo posto Nacho Vidal.

90' - Timor si becca l'ammonizione per un duro fallo.

20.20 - FINE PARTITA!

DEPORTIVO LA CORUNA-VILLARREAL 2-4

18.30 - PARTITI!

2' - GOL DEL VILLARREAL! VANTAGGIO DI SAMU CASTILLEJO! Palla al limite dell'area per l'esterno classe '95, che fa partire una staffilata che non dà scampo al portiere del Deportivo!

11' - Borja Valle colpisce la palla di testa, ma Asenjo si distende e dice di no.

22' - Giallo per Guilherme.

31' - RADDOPPIO VILLARREAL! LA RETE DI TRIGUEROS! Cross al centro per Trigueros, che salta e di testa batte ancora Guaita! 2-0!

36' - Valle vicino al gol. Luisinho imbecca Borja, che dall'interno dell'area va al tiro ma non inquadra lo specchio.

45' - GOL DEL VILLARREAL! CASTILLEJO FA DOPPIETTA E CALA IL TRIS! Fornals crossa al centro e pesca Castillejo, che trova lo spazio per colpire la sfera e buttarla nel sacco!

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

19.35 - RIPARTITI!

59' - GOL DEL DEPORTIVO! LUCAS PEREZ ACCORCIA LE DISTANZE! Sugli sviluppi di un corner Lucas Perez salta più in alto di tutti e di testa spedisce nel sacco!

62' - Vengono ammoniti Borja Valle e Bacca.

71' - Lucas Perez si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

75' - Giallo per Albentosa.

88' - IL DEPORTIVO LA RIAPRE! GOL DI BORJA VALLE Imbucata in area per Borja Valle, che va alla conclusione di prima intenzione e calcia un siluro che s'insacca sotto la traversa: c'è ancora una partita!

92' - GOL DEL VILLARREAL! CHERYSHEV RICHIUDE I GIOCHI! Sono bastati 4 minuti agli ospiti per chiudere di nuovo il match: Bacca scarica a Cheryshev fuori area, quest'ultimo spara una staffilata che non dà scampo a Ruben!

20.20 - FINE PARTITA!

18.00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

17.45 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Liga, la cronaca testuale della trentasettesima giornata del campionato spagnolo. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.