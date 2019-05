LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: Valencia ok, è Champions. Pari Getafe

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

I RISULTATI:

Espanyol-Real Sociead 2-0 (58' Rosales, 65' We Lei)

Getafe-Villarreal 2-2 (13' Portillo, 44' Iborra, 76' Maksimovic, 89' Gerard Moreno)

Siviglia-Athletic Club 2-0 (44' Ben Yedder, 92' Munir)

Real Valladolid-Valencia 0-2 (36' Soler, 52' Rodrigo)

I VERDETTI:

- Barcellona campione di Spagna.

- Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia in Champions League.

- Getafe in Europa League

- Siviglia ed Espanyol ai preliminari d'Europa League

18.11 - Terminano tutti i match!

ESPANYOL-REAL SOCIEDAD 2-0

16.15 - PARTITI!

10' - Munoz crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

23' - Barrenetxea Muguruza si libera per il tiro dal limite e calcia forte verso la destra, Diego Lopez interviene con entrambe le mani e respinge.

34' - Llorente si smarca per arrivare sul cross arrivato dalla punizione e di testa ci prova nei pressi del dischetto. Conclusione però da dimenticare, palla alle stelle.

40' - Gol annullato all'Espanyol tramite il VAR per una posizione di fuorigioco.

17.04 - FINE PRIMO TEMPO!

17.20 - RIPARTITI!

55' - Palla gol per l'Espanyol: tentativo di Borja Iglesias, ma Rulli è attento e dice di no, strappando applausi al suo pubblico.

58' - GOL DELL'ESPANYOL! A SEGNO ROSALES! Gran botta di Rosales dalla lunga distanza: una deviazione beffa Rulli, la traiettoria cambia e il pallone finisce in rete!

63' - Giallo per Victor.

66' - GOL DI LEI WU! RADDOPPIO ESPANYOL! Gomez controlla in mezzo a due, poi lancia per Lei Wu. Quest'ultimo si fionda sul pallone e con una gran conclusione spedisce la sfera all'incrocio!

79' - Lei Wu si invola verso la porta ma non riesce a trovare spazio per il tiro.

83' - Giallo per Elustondo.

18.09 - FINE PARTITA!

GETAFE-VILLARREAL 2-2

16.15 - PARTITI!

9' - Alfonso spreca una ghiotta occasione. Salta bene sul cross ma colpisce debolmente di testa all'altezza del dischetto. Palla alta sopra la traversa.

13' - GOL DI PORTILLO! GETAFE IN VANTAGGIO! Imbucata in area per Francisco Portillo, che arriva sulla sfera e batte il portiere con un tiro preciso all'angolino basso!

24' - GOL ANNULLATO AL GETAFE! Hugo Duro aveva messo la sfera in fondo al sacco, ma dopo il richiamo del VAR Estrada Fernandez ha cambiato decisione: rete annullata per offside.

32' - Mata manca un bersaglio facile all'interno dell'area piccola. La palla termina appena a lato del palo destro.

40' - Damian Suarez crossa bene in area ma uno dei difensori avversari riesce a riconquistare palla.

44' - GOL DI IBORRA! PAREGGIA IL VILLARREAL! Raba va alla battuta di un corner e in area pesca Iborra: incornata vincente di quest'ultimo, la sfera termina in fondo al sacco!

17.02 - FINE PRIMO TEMPO!

17.20 - RIPARTITI!

56' - Palla in profondità per Mata, beccato però in offside.

69' - Quintilla batte su punizione un cross in area ma il suo tentativo è facilmente respinto dal portiere.

76' - GOL DI MAKSIMOVIC! RIPASSA IL GETAFE! Cross al centro, si inserisce Maksimovic, che di testa impatta il pallone e spedisce a pochi centimetri dal palo, all'interno della porta!

87' - PAREGGIA IL VILLARREAL! GOL DI GERARD MORENO! Cross al centro per Iborra, che gira di testa, ma respinge Soria. Sulla ribattuta c'è Gerard Moreno, che ribadisce subito in rete il gol del 2-2!

18.09 - FINE PARTITA!

SIVIGLIA-ATHLETIC CLUB 2-0

16.15 - PARTITI!

11' - Capa spedisce un cross in mezzo all'area che viene però spazzato da un avversario.

19' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Dani Garcia.

29' - Ammonito anche Raul Garcia.

33' - Vazquez mette in area un buon pallone, ma nessuno dei compagni è lesto ad arrivarci.

36' - Giallo per Rog.

41' - I ritmi sono ancora bassi. Le due formazioni si scontrano perlopiù a centrocampo.

44' - GOL DI BEN YEDDER! SIVIGLIA AVANTI! Si trova al posto giusto nel momento giusto: Ben Yedder raccoglie la seconda palla e ribadisce il pallone in fondo al sacco!

17.03 - FINE PRIMO TEMPO!

17.20 - RIPARTITI!

54' - In questa ripresa i ritmi restano bassi, ma è sempre il Siviglia a fare la partita.

65' - Calcio di rigore per l'Athletic Club! Mercado tocca con un braccio e l'arbitro assegna il penalty.

67' - L'arbitro cambia la decisione: dopo essere andato al VAR, l'arbitro annulla il penalty.

78' - Aduriz calcia forte dal limite dell'area ma spedisce largo sulla destra.

92' - GOL DI MUNIR! RADDOPPIO SIVIGLIA! Stavolta Ben Yedder veste i panni dell'assist-man e appoggia a Munir. Per l'ex Barcellona il tap-in è molto facile e non sbaglia!

18.09 - FINE PARTITA!

REAL VALLADOLID-VALENCIA 0-2

16.15 - PARTITI!

11' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Gayà del Valencia.

18' - Il calcio d'angolo battuto da Valencia viene tranquillamente intercettato dai difensori avversari. La partita non decolla.

27' - Viene ammonito anche Borja.

36' - GOL DEL VALENCIA! A SEGNO SOLER! Gran palla nello spazio per l'esterno, che si ritrova così uno contro uno con il portiere. Soler è freddo e lo trafigge all'angolino di sinistra, il Valencia vede la Champions League!

41' - Giallo per Guedes.

17.01 - FINE PRIMO TEMPO!

17.20 - RIPARTITI!

52' - GOL DI RODRIGO! RADDOPPIO VALENCIA! Gran suggerimento, preciso per Rodrigo, che si ritrova davanti al portiere. Da pochi metri l'attaccante non sbaglia e sigla il 2-0!

63' - Ruben Alcaraz batte un angolo corto, poi va al centro, ma la difesa del Valencia spazza via.

74' - Palla in profondità per Gameiro, beccato però in posizione irregolare.

83' - Michel non riesce a crossare bene su punizione e il pallone termina fuori.

18.09 - FINE PARTITA!

15.45 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

