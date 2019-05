LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Accorcia il PSG con il Reims

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Insidefoto/Image Sport

AMIENS-GUINGAMP 2-1

21.05 - PARTITI!

14' - GOL DI GUIRASSY! PASSA L'AMIENS! Bella azione collettiva della squadra di squadra, partita da sinistra e sviluppatasi a destra. Otero calcia da fuori, il portiere respinge sui piedi di Guirassy, che ribatte in rete!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

47' - GOL DI GHODDOS! RADDOPPIO AMIENS! Prima azione dell'Amines nella ripresa ed ecco la rete: Guirassy viene servito, poi appoggia a Ghoddos al limite dell'area: tiro all'angolino e 2-0!

66' - GOL DI MENDY! ACCORCIA IL GUINGAMP! Brutta uscita di Gurtner su un piazzato e Mendy, sulla traiettoria del pallone, può facilmente colpire di testa e segnare il 2-1!

ANGERS-SAINT ETIENNE 1-1

21.05 - PARTITI!

22' - Khazri mette al centro verso Nordin, che controlla e calcia. C'è però la deviazione di un difensore e palla in angolo, sugli sviluppi del quale non crea nessun pericolo.

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

64' - GOL DI NORDIN! SAINT-ETIENNE AVANTI! Khazri batte velocemente un calcio piazzato in direzione di Hamouma sulla destra. Quest'ultimo entra in area e offre il pallone all'accorrente Nordin, il cui tiro non dà chance a Butelle!

70' - PAREGGIA L'ANGERS! A SEGNO TAIT! Bahoken resiste a Perrin prima di centrare il pallone verso il secondo palo. Tait ci arriva col destro e marca con un colpo da biliardo!

CAEN-BORDEAUX 0-1

21.05 - PARTITI!

19' - GOL DI SANKHARE'! BORDEAUX AVANTI! Palencia realizza il suo terzo assist e imbecca perfettamente Sankharé, che colpisce il pallone e sigla il suo primo gol stagionale!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

DIJON-TOLOSA 2-1

21.05 - PARTITI!

30' - Dossevi appoggia a Iseka, che sui venti metri scarica la conclusione. Bravo Runarsson a farsi trovare pronto e sventare la prima palla gol avversaria.

33' - GOL DEL TOLOSA! A SEGNO DIAKITE! Sugli sviluppi di un corner, la palla viene messa fuori area. Lì però c'è Diakité, che calcia ed è fortunato: la deviazione di Marié beffa Runarsson ed è 1-0 per gli ospiti!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

58' - GOL DI SLITI! PAREGGIA IL DIJON! Sul lato destro dell'area, Said porta palo, poi appoggia a Sliti, che calcia rapidamente in fondo al sacco!

63' - GOL DI TAVARES! LA RIBALTA IL DIJON! Said mette il pallone alle spalle della difesa per Julio Tavares, che davanti al portiere è freddo e non sbaglia. Inizialmente segnalato in fuorigioco, il VAR poi cambia la decisione dell'arbitro: rete regolare!

OLYMPIQUE MARSIGLIA-MONTPELLIER 1-0

21.05 - PARTITI!

14' - Prima occasione per l'OM: Payet si mette alle spalle la difesa e calcia col destro: la sfera finisce di poco alla destra di Lecomte.

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

56' - GOL DI THAUVIN! OM AVANTI! Payet batte un calcio d'angolo e pesca Germain, che spizza di testa verso il secondo palo. Lì c'è Thauvin, che da ottima posizione spinge in fondo al sacco!

NANTES-STRASBURGO 0-1

21.05 - PARTITI!

20' - Ritmi molto bassi in questi primi minuti, che ancora non hanno visto neanche una palla gol.

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

57' - Interviene il VAR: al vaglio un presunto rigore per lo Strasburgo.

59' - Assegnato il penalty allo Strasburgo dopo l'on field review!

60' - GOL DI MOTHIBA! VANTAGGIO STRASBURGO! Mothiba trasforma il calcio di rigore da lui stesso guadagnato: apre il piede destro e prende in controtempo Olliero!

NIMES-OLYMPIQUE LIONE 2-1

21.05 - PARTITI!

6' - GOL DI CORNET! OL IN VANTAGGIO Depay si fa trovare bene tra le linee e si sposta poi sulla sinistra. Cross per Cornet, ben piazzato sl secondo palo. Il suo colpo col mancino termina a fil di palo, è rete!

11' - GOL DI RIPART! PARI NIMES! Cross al centro, Savanier allunga la traiettoria e Ripart di testa spedisce la sfera in fondo al sacco: pareggio immediato!

48' - GOL DI BOBICHON! NIMES AVANTI! Sugli sviluppi di un corner battuto da Savanier, Bobichon si fa dimenticare dagli avversari e raccoglie il cross mettendo la palla sul primo palo per il 2-1!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

NIZZA-MONACO 2-0

21.05 - PARTITI!

12' - Giallo per Henrichs.

18' - Doppia parata di Benitez: ci prova prima Fabregas, poi Gelson Martins, ma il portiere del Nizza risponde due volte presente.

31' - Tentativo di Atal dal limite dell'area, ma Glik fa muro.

36' - VANTAGGIO NIZZA! AUTOGOL DI BADIASHILE! Cross di Atal dalla fascia destra, ma Badiashile, completamente solo sui sei metri, colpisce male il pallone e prende in controtempo il suo stesso portiere!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

65' - Calcio di rigore per il Nizza! Fallo di Glik che viene ammonito.

67' - GOL DI LE BIHAN! RADDOPPIO NIZZA! Le Bihan si incarica del calcio di rigore e lo trasforma, battendolo alto col piede destro: 2-0 per la squadra di casa!

REIMS-PSG 2-1

21.05 - PARTITI!

11' - Dominio PSG in quest'avvio: addirittura 75 percento di possesso palla contro il 25 del Reims.

36' - GOL DI BABA! VANTAGGIO REIMS! Il PSG perde palla, Oudin ne approfitta e imbecca subito Baba in profondità, leggermente decentrato a sinistra. Quest'ultimo scappa a Meunier e batte Buffon sul palo lontano!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

56' - GOL DI CAFARO! RADDOPPIO REIMS! Grandissima conclusione di Cafaro dopo aver superato Kurzawa: Buffon non ci arriva e la sfera finisce in rete!

59' - GOL DI MBAPPE'! ACCORCIA IL PSG! Di Maria centra il pallone per Cavani, che di testa allunga per Mbappé, all'interno dei sei metri. Quest'ultimo spedisce in rete!

RENNES-LILLE 3-1

21.05 - PARTITI!

14' - Calcio di rigore per il Rennes!

16' - GOL DI NIANG! PASSA IL RENNES! Va l'ex Milan dagli undici metri: palla da un lato, portiere dall'altro e padroni di casa in vantaggio!

35' - PAREGGIA IL LILLE! GOL DI REMY! Ikoné riceve sulla destra, supera Bensebaini e Del Castillo e serve Remy in area. L'attaccante controlla e incrocia col destro, non dando scampo a Koubek!

21.53 - FINE PRIMO TEMPO!

22.08 - RIPARTITI!

59' - GOL DI SARR! RIPASSA IL RENNES! Niang resiste alla carica di Soumaoro e penetra sulla parte sinistra dell'area. Contrasto con Maignan e rimpallo che favorisce Sarr. Quest'ultimo segue l'azione e col sinistro batte il portiere!

71' - TRIS DEL RENNES! DOPPIETTA DI NIANG! Hunous cambia gioco per Niang, che controlla e da posizione leggermente defilata riesce a calciare sul lato opposto: 3-1 e seconda realizzazione dell'ex Milan!

20.45 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Ligue 1, la cronaca testuale della trentottesima ed ultima giornata del campionato francese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.