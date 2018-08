LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Affonda il Nizza, vince il Tolosa, pari Nantes

Risultati e marcatori della 3a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

21.55 - Domani sera si concluderà il turno con Lille-Guingamp, in programma alle 15, Bordeaux-Monaco, in campo alle 17, e Olympique Marsiglia-Rennes alle 21.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Reims 4-1

Montpellier-Saint-Etienne 0-0

Nantes-Caen 1-1

Nizza-Dijon 0-4

Tolosa-Nimes 1-0

AMIENS-REIMS 4-1

20.00 - Si parte.

4' - Si fa vedere immediatamente l'Amiens con un cross di Mendoza per Otero ma il suo colpo di testa è fuori dallo specchio della porta.

10' - Reims pericoloso con una conclusione dalla distanza di Metanire, Gurtner blocca senza nessun problema.

15' - Intervento falloso di Zungu ai danni di Doumbia. Ci sarà un calcio di punizione in favore dell'Amiens.

21' - Partita molto maschia quella fra Amiens e Reims. Sono tanti gli interventi arbitrali in questi primi 21 minuti di gioco.

22' - Gol di Gnahore!! Amiens in vantaggio!! - Assist al bacio di Konaté per Gnahore che entra in area e supera Mendy.

28' - Chavarria!! Reims vicino al pareggio!! Oudin pesca l'attaccante all'interno dell'area ma la sua conclusione viene alzata sopra la traversa da Gurtner.

35' - Rosso a Metanire!! Reims in dieci uomini!! Il VAR ravvede una scorrettezza del giocatore della formazione di casa ai danni di Mendoza e il direttore di gara estrae il cartellino rosso.

42' - Ci prova ancora il Reims con Oudin con un mancino dalla distanza, il pallone si perde abbondantemente sul fondo.

20.48 - Si chiude la prima frazione di gara con l'Amiens avanti 1-0 sul Reims.

21.04 - Inizia il secondo tempo.

50' - Si fa vedere il Reims con una conclusione dalla distanza di Martin ma il pallone si perde sul fondo.

57' - Malgrado l'inferiorità numerica il Reims si fa vedere in avanti ma il lancio di Doumbia pesca Konan in fuorigioco.

60' - Gol di Ghoddos!! Raddoppio dell'Amiens!! Spietata la formazione di casa che trova il 2-0 con un cross di Lefort per la testa di Ghoddos che supera Mendy.

64' - Konate!! Ancora Amiens!! Conclusione potente di Konate dall'interno dell'area, Mendy alza sopra la traversa.

67' - Gol di Konate!! L'Amiens cala il tris!! Dilaga la formazione di casa con Krafth che innesca Konate in area, per lui è un gioco da ragazzi realizzare il 3-0.

73 - Gol di Konaté!! Poker dell'Amiens!! Ancora Konaté a segno, ma questa volta a mettere in condizioni l'attaccante di segnare è Mendoza.

80' - Dieci minuti al termine del match con l'Amiens che è avanti 4-0 sul Reims.

84' - Gol di Cafaro!! Accorcia il Reims!! Gol della bandiera della formazione ospite con Fontaine che serve Cafaro, abile e mettere il pallone in rete.

21.53 - Finisce qui la sfida fra Amiens e Reims con il successo per 4-1 dei padroni di casa.

MONTPELLIER-SAINT-ETIENNE 0-0

20.00 - Fischio d’avvio.

2' - Ci prova subito il Montpellier con una conclusione di Lasne murata da Debuchy in calcio d'angolo.

8' - Attacca ancora la formazione di casa con una conclusione di Mollet che non crea nessun problema a Ruffier.

11' - Risponde il Saint-Etienne con una conclusione di Cabella dalla distanza completamente fuori dallo specchio della porta.

16' - Skhiri prova la conclusione dalla lunga distanza, il pallone si perde abbondantemente a fondo campo.

22' - Spinge la formazione di casa con Mollet che calcia dalla distanza, Debuchy si oppone in calcio d'angolo.

25' - Montpellier propositivo con Lasne che scaglia un destro dalla distanza, sfera sul fondo.

33' - Skhiri!! Gran botta del numero 13 arancioblu dalla distanza, il pallone termina non lontano dalla porta di Ruffier.

38' - Monnet-Paquet!! Occasione per il Saint-Etienne!! Cross di Diony per l'esterno d'attacco, il suo colpo di testa trova però la grande risposta di Lecomte.

20.45 - Senza recupero il direttore di gara manda le squadre al riposo. Reti bianche fra Montpellier e Saint-Etienne.

21.00 - Riprende il match.

49' - Intervento falloso di Debuchy ai danni di Aguilar. Ci sarà un calcio di punizione per il Montpellier.

55' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Khazri pesca Cabella in area di rigore ma la sua conclusione di prima intenzione si perde sul fondo.

62' - Spinge sull'acceleratore il Montpellier con Delort, ma l'attaccante viene chiuso in corner da Kolo.

70' - Discesa di Gabriel Silva sulla fascia destra, il suo tentativo di cross viene deviato in corner da Aguilar.

74' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! Cross di Delort per la testa del suo compagno di reparto con il pallone che si perde sul fondo di poco.

79' - Ci prova il Saint-Etienne con Khazri ma la sua concussione si perde abbondantemente a fondo campo.

83' - Occasione per il Montpellier con Skhiri che vede uno spiraglio dalla distanza e calcia in porta. Pallone sul fondo.

89' - Oyongo!! Sponda di Le Tallec per il giocatore del Montpellier che calcia di prima intenzione mettendo alto sopra la traversa.

21.50 - Finisce a reti bianche la sfida fra Montpellier e Saint-Etienne.

NANTES-CAEN 1-1

20.00 - Inizia il match.

1' - Fajr cerca il passaggio in profondità verso Baysse ma il difensore del Caen viene colto in posizione irregolare.

9' - Avanza il Nantes con Kwateng, il suo tentativo di cross viene deviato in calcio d'angolo da Djiku.

15' - Guilbert atterra fallosamente Dabo, il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Nantes.

19' - Intervento falloso di Miazga ai danni di Crivelli, calcio di punizione per il Caen.

23' - Spinge il Nantes con Evangelista ma il suo tiro viene deviato in corner da Baysse.

27' - Rongier!! Calcio di punizione per il Nantes affidato a Rongier, la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

33' - Si fa vedere il Nantes con Moutoussamy ma la sua conclusione si perde abbondantemente a fondo campo.

38' - Gol di Crivelli!! Caen in vantaggio!! Cross basso di Ninga per l'attaccante che di prima intenzione supera Tatarusanu.

44' - Risponde il Nantes con una conclusione dalla distanza di Moutoussamy che termina fra le braccia di Samba.

20.49 - E' finito il primo tempo, Caen avanti 1-0 sul campo del Nantes con gol di Crivelli.

21.03 - Fischiato il calcio d’avvio della ripresa.

50' - Discesa di Imorou sulla fascia sinistra. Il giocatore del Nantes viene atterrato da Evangelista e la formazione di casa usufruirà di un calcio di punizione.

56' - Ancora Nantes in avanti con Diego Carlos che innesca Rongier ma la sua conclusione di prima intenzione termina a lato.

62' - Padroni di casa che macinano gioco e si rendono pericolosi con Rongier ma la sua conclusione si perde sul fondo.

64' - Avanza il Nantes con Evangelista che calcia di prima intenzione trovando però l'opposizione di un avversario.

68' - Lancio profondo di Bammou per Tchokounte ma il giocatore del Caen viene colto in fuorigioco.

73' - Si fa vedere in avanti il Nantes con una conclusione di Boschilia dalla distanza che non crea problemi alla porta di Samba.

78' - Lima!! Occasione per il Nantes!! Calcio di punizione del centrocampista gialloverde, pallone che esce di poco alto.

79' - Calcio di rigore per il Nantes!! Waris viene atterrato in area da Baysse che rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso dal direttore di gara.

81' - Gol di Sala!! Pareggio del Nantes!! Esecuzione impeccabile di Sala e risultato che torna in equilibrio.

88' - Ancora Nantes in avanti con una conclusione di Krhin ma il pallone si perde sul fondo di molto.

21.53 - Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre sotto la doccia. Il Nantes e il Caen si dividono la posta in palio chiudendo i 90 minuti sull'1-1.

NIZZA-DIJON 0-4

20.00 - Comincia il primo tempo.

3' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Dante colpisce di testa ma il pallone si perde ben lontano dalla porta del Dijon.

9' - Brutto intervento di Aguerd ai danni di Saint-Maximin, solo giallo per il giocatore del Dijon.

15' - Gioco fermo all'Allianz Riviera per favorire le cure a Danilo che ha accusato un piccolo problema fisico.

19' - E' ripreso intanto il gioco e si fa vedere il Dijon con una conclusione di Sliti che non crea problemi alla porta Cardinale.

27' - Dijon in avanti con Abeid che cerca Sliti in profondità, ma la sua posizione era di fuorigioco.

32' - Lees-Melou!! Occasione per il Nizza!! Maolida pesca il centrocampista all'interno dell'area, il pallone si perde di un niente sul fondo.

38' - Maolida!! Nizza pericoloso!! Traversone di Boscagli per la testa dell'attaccante, la sua incornata si spegne di poco a lato.

45' - Sammaritano!! Colpo di testa dell'esterno d'attacco del Dijon, Cardinale vola e mette in calcio d'angolo.

20.46 - Arriva il fischio del direttore di gara. Finisce 0-0 il primo tempo fra Nizza e Dijon.

21.02 - Si riparte.

48' - Tameze!! Occasione per il Nizza!! Cyprien pesca l'esterno rossonero in area, la sua conclusione viene messa in calcio d'angolo da Runarsson.

56' - Palo di Maolida!! Occasione per il Nizza!! Traversone dalla destra di Srarfi per Maolida ma il suo colpo di testa si infrange sul montante.

61' - Calcio di punizione per il Nizza con Cyprien che pesca Dante in area ma il suo colpo di test si spegne sul fondo.

63' - Lees-Melou!! Conclusione potente del centrocampista del Nizza con il pallone che sorvola la traversa.

67' - Gol di Aguerd!! Dijon in vantaggio!! Calcio di punizione affidato a Loiodice, il suo cross pesca difensore biancorosso in area. Il suo colpo di testa supera Cardinale.

70' - Si mette in salita la strada del Nizza. A venti minuti dalla fine il Dijon è avanti 1-0.

72' - Cyprien!! La reazione del Nizza!! Destro da fuori area del centrocampista rossonero, Runarsson si distende e mette in corner.

74' - Maolida!! Occasione per il Nizza!! Ancora padroni di casa in avanti con l'attaccante che calcia dalla distanza, pallone di poco a lato.

79' - Ancora Nizza!! Ancora Cyprien pericoloso con una gran botta dalla distanza, ma ancora Runarsson salva la sua squadra.

83' - Gol di Haddadi!! Raddoppio del Dijon!! La formazione ospite trova il raddoppio con un passaggio filtrante di Keita per Haddadi che fulmina Cardinale.

87' - Gol di Keita!! Terzo gol del Dijon!! Il Nizza non c'è più. Si aprono praterie per i biancorossi che trovano il terzo gol con una conclusione ravvicinata di Keita.

93' - Gol di Keita!! Poker del Dijon!! Affonda il Nizza sotto i colpi del Dijon che trova il poker con Keita.

21.51 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Dijon travolge il Nizza all'Allianz Riviera 4-0.

TOLOSA-NIMES 1-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

5' - Primi cinque minuti di match che sono volati via senza sussulti. Fase di studio in corso fra le due squadre al Municipal.

8' - Gol di Leya Iseka!! Tolosa in vantaggio!! Rasoiata dall'interno dell'area di rigore dell'attaccante viola e pallone che si insacca nella porta di Bernardoni.

9' - Il VAR annulla la rete del Tolosa!! Il direttore di gara va a rivedere le immagini e opta per annullare il gol del Tolosa.

17' - Bello scambio nello stretto fra Moubandje e Leya Iseka, quest'ultimo però si trova oltre la linea dei difensori e il gioco si ferma.

22' - Amian!! Occasione per il Tolosa!! Conclusione dalla distanza dell'esterno viola, pallone di un soffio sul fondo.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco, reti inviolate fra Tolosa e Nimes.

34' - Intervento falloso di Ripart ai danni di Alakouch. Calcio di punizione in favore del Nimes.

39' - Diallo!! Occasione per il Nimes!! Cross Miguel per la testa di Diallo ma il pallone esce di un soffio sul fondo.

20.48 - Squadre al riposo al Municipal di Tolosa. I padroni di casa e il Nimes hanno chiuso i primi quarantacinque minuti sullo 0-0.

21.02 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

51' - Tolosa pericoloso con una conclusione di Amian dalla lunga distanza, pallone che si perde sul fondo di molto.

57' - Manu Garcia atterra Savanier, ci sarà un calcio di punizione per il Nimes.

60' - Bouanga atterra fallosamente Dossevi, ci sarà un calcio di punizione per il Tolosa.

66' - Passato il ventesimo minuto di gioco in questa ripresa. Sempre 0-0 il punteggio fra Tolosa e Nimes.

71' - Avanza il Nimes con Diallo che pesca Savanier, ma la sua conclusione di prima intenzione si perde sul fondo.

77' - Calcio di rigore per il Tolosa!! Intervento falloso di Briancon ai danni di Sanogo. Massima punizione per i viola.

79' - Gol di Gradel!! Tolosa in vantaggio!! Esecuzione perfetta di Gradel che gonfia la rete e porta avanti la sua squadra.

84' - Occasione per il Tolosa!! Passaggio filtrante di Gradel per Sanogo che calcia in porta. La sua conclusione viene respinta.

88' - Gradel!! Occasione per il Tolosa!! Passaggio filtrante di Moubandje per l'attaccante che calcia in porta di prima intenzione. Sfera che si perde di un soffio sul fondo.

21.52 - Non c'è più tempo. Il Tolosa supera 1-0 il Nimes con un gol di Gradel.

19.41 - Saranno cinque le sfide che si giocheranno in contemporanea alle ore 20:

Amiens-Reims

Montpellier-Saint-Etienne

Nantes-Caen

Nizza-Dijon

Tolosa-Nimes

19.36 - Nel pomeriggio il Paris Saint-Germain ha superato 3-1 l'Angers al "Parco dei Principi".

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la terza giornata di Ligue 1.