LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Amiens in vantaggio a Tolosa!!!

ANGERS - MONTPELLIER 0-0

20.00 - SI PARTE!

7' - Le due squadre non hanno ancora creato azioni da gol, ancora stanno prendendo le misure.

10' - N'Doye ci prova di testa, ma la conclusione termina direttamente sul fondo.

12' - Cartellino giallo per Laborde (MON), primo ammonito del match.

NIMES - NIZZA 0-0

20.00 - SI PARTE!

5' - BOZOK SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il Nimes spreca la prima occasione, l'attaccante di casa non trasforma dal dischetto!

14' - Primo giallo del match, ammonito Maouassa (NIM).

17' - Cartellino giallo anche per Daniel Barbosa (NIZ).

20' - CARTELLINO ROSSO PER IL NIMES!!! Maouassa riceve il secondo giallo e viene espulso!!!

29' - Altro ammonito del match, giallo anche per Mario Balotelli (NIZ).

SAINT-ÉTIENNE - REIMS 1-0

20.00 - SI PARTE!

1' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I PADRONI DI CASA SBLOCCANO IL MATCH!!! Debuchy, su un cross in area di rigore, colpisce di testa e supera Mendy!!!

19' - Chavalerin (REI) commette fallo, è lui il primo ammonito del match.

23' - Debuchy, dopo il fallo subito, è rientrato in campo tra gli applausi del pubblico.

27' - Cartellino giallo anche per Hamouma (ASS).

TOLOSA - AMIENS 0-1

20.00 - SI PARTE!

3' - TRAVERSA DI GRADEL! Grandissima occasione per i padroni di casa, ma la conclusione impatta sul legno!

14' - ANCORA GRADEL! Altra occasione per il Tolosa! Gran conclusione dell'esterno sinistro, Gurtner si oppone!

23' - Poche occasioni da gol fino a questo momento, l'Amiens tiene il pareggio in casa del Tolosa.

27' - Leya ci prova di testa, ma Gurtner blocca la sfera senza nessun problema.

29' - BLIN SBLOCCA IL MATCH!!! Grandissima azione in velocità da parte dell'Amiens, con la conclusione rasoterra del numero 17!!!

19.57 - Le squadre si stanno preparando per scendere in campo, tra poco il calcio di inizio.

19.45 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.00.

19.35 - Questa sera seguiremo Angers-Montpellier, Nimes-Nizza, Saint Etienne- Reims e Tolosa-Amiens. I biancoverdi si giocano il quarto posto con il Lione, il Montpellier vuole la Champions League.

19.30 - Il tredicesimo turno di campionato si è aperto con il match tra Lille e Strasburgo. Un pareggio a reti inviolate, con entrambe le squadre che hanno smosso la classifica. Nell'anticipo delle ore 17.00, il Lione si è imposto 4-2 contro il Guingamp.

19.25 - Sarà un turno importantissimo, sotto ogni punto di vista. Gentili lettori di TMW, questa sera seguiremo live tutte le partite delle ore 20.00 della tredicesima giornata di Ligue 1.