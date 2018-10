LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Angers vicino al vantaggio con Reine-Adelaide

SEGUI LA DIRETTA DELLE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CAEN-GUINGAMP 0-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

2' - Prima occasione per il Caen con un colpo di testa di Beauvue su cross di Gradit che però si perde abbondantemente sul fondo.

7' - Risponde il Guingamp con una conclusione dalla distanza di Blas che esce dallo specchio della porta.

DIJON-LILLE 0-0

20.00 - Fischio d’avvio.

5' - Calcio di punizione in favore del Lille per un intervento falloso di Said ai danni di Soumaoro.

9' - Jeannot prova la conclusione dalla distanza ma il pallone calciato dall'attaccante del Dijon è facile preda di Maignan.

NANTES-TOLOSA 0-0

20.00 - Si parte.

3' - Il Tolosa parte all'attacco con un mancino dalla distanza di Gradel che viene respinto dalla retroguardia del Nantes.

8' - Scambio nello stretto fra Jean e Dossevi con il primo che lancia il secondo, colto però in posizione irregolare.

12' - Nantes in avanti con Touré che prova la conclusione dal limite dell'area, Reynet vede partire il pallone e lo neutralizza.

REIMS-ANGERS 0-0

20.00 - Comincia il primo tempo.

5' - Spinge l'Angers con Reine-Adelaide, ma Ndom interviene in anticipo e mette il pallone in calcio d'angolo.

12' - Reine-Adelaide!! Occasione per l'Angers!! Torre di N'Doye per Reine-Adelaide che calcia di prima intenzione da posizione ravvicinata, salva tutto Mendy.

STRASBURGO-MONACO 0-0

20.00 - Inizia la sfida.

5' - Intervento falloso di Gonçalves ai danni di Henrichs. Il direttore di gara assegna una punizione per il Monaco.

10' - Jovetic serve Sidibé che prova la conclusione in porta, si salva la retroguardia della formazione alsaziana.

19.56 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno scendendo sui rispettivi terreni di gioco.

19.36 - Nel match delle ore 17 il Paris Saint-Germain ha trovato la sua decima vittoria in altrettante gare passeggiando 5-0 al "Parco dei Principi" contro l'Amiens.

19.35 - Sono cinque le gare in programma questa sera:

Caen-Guingamp

Dijon-Lille

Nantes-Tolosa

Reims-Angers

Strasburgo-Monaco

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale della decima giornata di Ligue 1.