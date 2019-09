LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Calcio d'inizio ore 20:00

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ANGERS-AMIENS 0-0

METZ-TOLOSA 0-0

MONACO-BREST 0-0

NIZZA-LILLE 0-0

REIMS-DIGIONE 0-0

19:45 - La classifica della Ligue 1, al momento, recita: PSG 18, Nantes 16, Angers 15, LOSC 13, Bordeaux 12, Marsiglia 12, Nizza 12, Reims 11, Montpellier 11, Lione 9, Nimes 8, Brest 8, Tolosa 8, Amiens 7, Metz 7, Strasburgo 6, Monaco 6, Saint-Etienne 5, Digione 2.

19:30 - Nell'anticipo delle ore 17:30 il Bordeaux ha perso per 1-0 in casa contro il PSG. A decidere l'incontro in favore dei parigini è stata la rete realizzata al 70' da Neymar.

19:15 - Nell'anticipo delle ore 13:30 il Lione ha perso 1-0 in casa contro il Nantes. A decidere l'incontro in favore dei canarini è stata la rete messa a segno al 59' da Fernando Marcal.

