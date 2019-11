LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Calcio d'inizio ore 20:00

© foto di Insidefoto/Image Sport

AMIENS-BREST

ANGERS-STRASBURGO

METZ-MONTPELLIER

NÎMES-RENNES

TOLOSA-LIONE

19:45 - La classifica della Ligue 1, al momento, recita: PSG 27, Nantes 19, Marsiglia 19, Reims 18, Lille 18, Brest 17, Angers 17, Bordeaux 15, Rennes 15, Montpellier 15, Monaco 15, Saint-Etienne 15, Lione 13, Amiens 13, Nizza 13, Strasburgo 12, Tolosa 12, Digione 12, Nîmes 11, Metz 11.

19:30 - Nell'anticipo odierna, andato in scena alle 17:30, il Marsiglia ha vinto per 2-1 in casa contro il Lille. I padroni di casa, dopo essere passati in vantaggio al 48' con Sanson, raddoppiano all'80' grazie all'autorete di Gabriel prima che Soumaoro, all'83', accorci le distante per la formazione ospite.

19:15 - Nell'anticipo del venerdì, andato in scena alle 20:45, il Digione ha vinto 2-1 in casa contro il PSG. All'iniziale vantaggio ospite, firmato da Mbappé al 19', hanno risposto prima Chouiar al 45'+6 e poi Cádiz al 47'.

19:00 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 20:00 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri: Amiens-Brest, Angers-Strasburgo, Metz-Montpellier, Nîmes-Rennes e Tolosa-Lione, valevoli per la 12ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020.