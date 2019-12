LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Cominciano i secondi tempi, PSG avanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dijon-Metz 2-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

14' - METZ AVANTI - Freddissimo Diallo che si invola in contropiede e trova il vantaggio ospite.

19' - PAREGGIO DIJON - Amalfitano trova il pari con un tiro dalla distanza.

42' - VANTAGGIO DIJON - Partita ribaltata dai padroni di casa dopo lo svantaggio iniziale. Mama Balde riceve un bel passaggio in area e insacca con una girata precisa il gol del 2-1.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Monaco-Lille 2-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

9' - Primo cartellino giallo del match sventolato a Fonte del Lille.

14' - LILLE AVANTI - Osimhen insacca il gol del vantaggio dopo un assist di Ikone.

23' PAREGGIO MONACO - Bravo Martins a trovare l'angolino dopo un bel pallone di Ben Yedder

29' - VANTAGGIO MONACO CON KEITA - L'ex interista ribalta la partita e trova la zampata per il 2-1 monegasco.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Montpellier-Brest 2-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

13' - MONTPELLIER AVANTI - Laborde trova il gol per i padroni di casa

29' - RADDOPPIO MONTPELLIER - Freddissimo dal dischetto Teji Savanier che insacca all'angolino il rigore del 2-0.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Nantes-Angers 1-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

6' - Fulgini si rende pericoloso con la prima conclusione del match, Lafont respinge coi piedi e salva la propria porta.

17' - NANTES AVANTI - Blas non sbaglia l'occasione propizia e porta avanti i padroni di casa.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Nizza-Tolosa 3-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

17' - VANTAGGIO NIZZA - Perentorio stacco di testa di Sarr che anticipa tutti e insacca il gol del vantaggio.

19' - RADDOPPIO NIZZA - Boudaoui insacca un pallone vagante in area e regala il raddoppio del Nizza.

40' TRIS DEL NIZZA - Stavolta è Lees Melou a insaccare il pallone del 3-0 con un tocco in area.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

OM-Nîmes 0-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

25 - Non riesce a trovare il gol il Marsiglia nonostante una buona supremazia territoriale.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Paris Saint-Germain-Amiens 2-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

3' - PSG vicino al vantaggio con un cross perfetto per la testa di Icardi, ma l'argentino non inquadra la porta.

10' - VANTAGGIO DEL PSG CON MBAPPE' - Glaciale il francese che insacca il primo pallone utile.

23' - Infortunio per Diallo, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Verratti.

31' - Dominio parigino che ha avuto ben tre occasioni di fila per raddoppiare. Gurtner costretto agli straordinari.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

46' RADDOPPIO DEL PSG - Subito in gol in questo inizio di ripresa la capolista con il brasiliano Neymar, apparso ispirato già nel primo tempo.

Strasburgo-Saint-Étienne 1-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

22' - STRASBURGO AVANTI - Ajorque è abile ad anticipare tutti e trovare il gol dell'1-0 con una girata.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Reims Lione 1-1

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

11' - VANTAGGIO LIONE CON TOUSART - Ospiti avanti con Tousart che insacca dopo essere scattato sul filo del fuorigioco.

43' PAREGGIO REIMS - Rigore perfetto di Mathieu Cafaro che trova il pari. Penalty assegnato dopo un consulto VAR.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

Rennes-Bordeaux 0-0

20.30 - Si comincia alle 20.45

COMINCIA IL MATCH

24' - Regge lo 0-0 in un match piuttosto equilibrato.

31' - Ammonito Basic nel Bordeaux. Una delle poche emozioni in questo primo tempo.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

20.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 20.45.

20.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla diciannovesima giornata di Ligue 1. Dieci le gare che seguiremo in contemporanea. Eccole nel dettaglio:

