LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Dante in extremis regala la vittoria al Nizza

Risultati e marcatori della 1a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale dei recuperi della prima giornata di Ligue 1.

21.56 - Domani invece andranno in scena tre partite: si aprirà alle 15 con Lille-Nantes mentre alle 17 scenderanno in campo Strasburgo e Metz. Alle 21 chiuderà la giornata il Paris Saint-Germain che ospiterà il Nimes.

21.56 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

ANGERS-BORDEAUX 3-1

20.00 - Si parte.

2' - Hwang!! Occasione per il Bordeaux!! Partono forte gli uomini di Paulo Sousa con Kalu che effettua uno slalom sulla sinistra e serve a rimorchio il sudcoreano. La sua conclusione a botta sicura si perde di un soffio sul fondo.

4' - Gol di De Preville!! Bordeaux in vantaggio!! Gran botta del numero 12 dei girondini su calcio di punizione dal limite e pallone alle spalle di Butelle.

11' - Risposta dell'Angers con Reine-Adelaide. L'esterno bianconero prova a prendere il tempo a Benito ma finisce per trascinarsi la sfera direttamente a fondo campo.

17' - Ancora Bordeaux in avanti con Kalu che cerca in compagno ma non il passaggio non arriva a destinazione. Può ripartire l'Angers.

23' - Capelle riceve un pallone in seguito ad una respinta corta della difesa del Bordeaux e calcia di prima intenzione spedendo in curva.

27' - Gol di Reine-Adelaide!! Pareggia l'Angers!! Pereira vede il centrocampista in area e lo serve. Aggancio e conclusione che non lascia scampo a Costil.

31' - Mangani!! Occasione per l'Angers!! Gran botta al volo del centrocampista da fuori area. Pallone che termina di poco sul fondo con Costil immobile.

35' - Gol di Pereira!! Angers in vantaggio!! Discesa in solitaria dell'esterno bianconero che salta un avversario e batte Costil con una conclusione insidiosa sul palo alla sua destra.

41' - Pereira!! Bell'azione di Alioui che si allarga sulla destra e serve a rimorchio l'esterno. La sua conclusione è troppo su Costil.

45' - Gol di Mangani!! L'Angers cala il tris!! Azione favolosa in velocità dei bianconeri che tagliano fuori la retroguardia del Bordeaux. Il pallone arriva sui piedi del centrocampista che dal lato destro dell'area batte Costil.

20.45 - Finisce qui il primo tempo con l'Angers avanti 3-1 sul Bordeaux.

21.01 - Inizia il secondo tempo.

53' - Che gol ha fatto Santamaria!! Poker dell'Angers!! Il centrocampista recupera un pallone dalla distanza e calcia al volo insaccando nella porta di Costil.

55' - Gol annullato dal VAR!! Dopo il check con il VAR il direttore di gara annulla la rete di Santamaria probabilmente per un giocatore dell'Angers che, in fuorigioco, ha disturbato Costil.

58' - Reine-Adelaide!! Angers vicino al poker!! Sbanda paurosamente la difesa di Paulo Sousa con un inserimento del centrocampista bianconero che a tu per tu con Costil spara alto.

66' - Ancora Angers!! Pereira semina il panico in area di rigore, supera Costil e calcia nella porta sguarnita ma Pablo salva sulla linea.

73' - De Preville!! Punizione affidata all'attaccante del Bordeaux con il pallone che termina alto sopra la traversa.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco ad Angers. Padroni di casa avanti 3-1 contro il Bordeaux.

86' - Spinge l'Angers con Mangani. Il centrocampista bianconero dà un'occhiata al centro e scodella un pallone che è facile preda della difesa del Bordeaux.

21.50 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Debutto amaro in stagione per Paulo Sousa e il suo Bordeaux, battuto 3-1 ad Angers.

BREST-TOLOSA 1-1

20.00 - Fischio d’inizio.

8' - Si fa vedere subito il Brest con un traversone di Grandsir alla ricerca dell'area di rigore, ma la difesa del Tolosa riesce ad allontanare.

13' - Tolosa propositivo con Sangare. Il centrocampista viola si allarga sulla destra e prova un traversone che termina direttamente fra le braccia di Larsonneur.

18' - Grandsir!! L'esterno del Brest riceve sul lato sinistro dell'area di rigore e fa partire una conclusione potente che coglie solo l'esterno della rete.

26' - Gol di Autret!! Brest in vantaggio!! Traversone al bacio di Court per il capitano biancorosso che controlla sul secondo palo e fredda Reynet in diagonale.

35' - Koulouris!! Occasione per il Tolosa!! Colpo di testa del centravanti viola in area di rigore ma il pallone termina largo lontano dallo specchio della porta di Larsonneur.

40' - Cinque minuti alla conclusione del primo tempo a Brest. Padroni di casa avanti 1-0 sul Tolosa.

20.45 - Squadre negli spogliatoi a Brest con i padroni di casa avanti 1-0 sul Tolosa.

21.02 - Ripresa al via.

49' - Ci prova il Brest con una conclusione di Court dalla lunga distanza che però termina lontana dalla porta del Tolosa.

57' - Attacca a testa bassa il Tolosa alla ricerca del pareggio con Makengo che allarga sulla sinistra per l'accorrente Gradel ma il passaggio è troppo lungo. Riparte il Brest.

64' - Calcio di punizione per il Tolosa con Gradel. L'esterno d'attacco pennella un pallone in area facile preda della difesa del Brest.

68' - Ancora viola in avanti con Dossevi. Il suo passaggio in profondità per Koulouris è impreciso. Recupera la squadra di casa.

75' - Accelerazione di Amian Adou sulla fascia destra. Il suo traversone verso il centro dell'area è per Makengo che non riesce però a raccogliere la sfera.

81' - Grandsir si allarga sulla corsia di sinistra, accelera e crossa verso il centro dell'area. Reynet non ha problemi nel neutralizzare.

83' - Calcio di rigore per il Brest!! Sylla in caduta tocca il pallone di testa e successivamente con il braccio prima di andare ad ostacolare Autret. Per il direttore di gara è massima punizione per i padroni di casa.

85' - Reynet para!! Charbonnier si presenta dal dischetto ma la sua conclusione potente viene respinta da Reynet.

90' - Gol di Koulouris!! Pareggia il Tolosa!! Bell'azione in velocità dei viola con Gradel che serve l'accorrente Sylla. Il suo passaggio a rimorchio è per Leya ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Brest. Il più lesto ad avventarsi sul pallone è l'attaccante greco che pareggia i conti.

21.54 - Finisce in parità la sfida fra Brest e Tolosa: 1-1 il risultato.

DIJON-SAINT-ETIENNE 1-2

20.00 - Inizia il match.

6' - Gol di Hamouma!! Saint-Etienne in vantaggio!! Tocco delizioso di Khazri che libera l'esterno dei Verts sul secondo palo, abile a infilare nella porta di Runarsson.

10' - Grenier si incarica della battuta di un calcio di punizione. La sua conclusione si infrange sul muro e poi termina direttamente fra le braccia di Bertaud.

11' - Gol di Aholou!! Raddoppio del Saint-Etienne!! Boudebouz si incarica della battuta di un calcio di punizione dal versante destro. Il traversone è perfetto per la testa del centrocampista che supera Runarsson.

19' - Prova a reagire il Dijon, colpito a freddo due volte dal Saint-Etienne. Amalfitano si allarga sulla destra e prova a scodellare un pallone allontanato di testa da Moukoudi.

24' - Ancora Dijon in avanti con una bella sgroppata di Chafik sulla sinistra. Il suo cross sul secondo palo è per Balde che non riesce ad indirizzare verso la porta.

33' - Calcio di rigore per il Dijon!! Fallo di mano di Debuchy all'interno dell'area. Massima punizione per i padroni di casa e giallo per il difensore dei Verts.

34' - Gol di Tavares!! Il Dijon accorcia le distanze!!. Conclusione perfetta del numero 11 biancorosso e Ruffier battuto.

40' - Il Dijon prova subito a rare il pareggio con Alphonse. Il suo suggerimento in area viene allontanato dalla retroguardia del Saint-Etienne.

20.47 - Dopo due minuti di recupero il direttore dice che può bastare. Saint-Etienne avanti 2-1 sul campo del Dijon.

21.02 - Fischio d’avvio del secondo tempo.

49' - Debuchy!! Saint-Etienne vicino al terzo gol!! Botta al volo del terzino dei Verts dalla lunga distanza e parata eccezionale in tuffo di Runarsson che toglie la sfera dalla rete.

51' - Boudebouz!! Ancora occasione per il Saint-Etienne!! Sugli sviluppi del corner l'ex Montpellier colpisce al volo sul secondo palo mettendo di pochissimo a lato.

58' - Sempre Saint-Etienne in avanti. Questa volta Khazri non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Runarsson.

64' - Bouanga si libera all'interno dell'area e prova il suggerimento verso Youssouf ma Ecuele Manga interviene in scivolata e recupera la sfera.

71' - Hamouma!! Occasione per il Saint-Etienne!! Contropiede rapidissimo dei Verts che termina con la conclusione in diagonale del suo esterno destro. Pallone che termina sul fondo di poco.

77' - Il Dijon non molla e continua a premere con Alphonse ma il suo cross verso il centro dell'area non viene raccolto da Tavares.

81' - Soumare!! Il neo entrato prova a sorprendere Ruffier con una conclusione dalla distanza ma il pallone termina non lontano dallo specchio della porta.

86' - Occasione per il Saint-Etienne!! Boaunga sterza all'altezza della linea del fondo e mette un pallone a rimorchio per Youssouf, chiuso però da Coulibaly in calcio d'angolo.

21.51 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre sotto la doccia. Vittoria di misura del Saint-Etienne che espugna il campo del Dijon 2-1.

MONTPELLIER-RENNES 0-1

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

7' - Gol di Morel!! Rennes in vantaggio!! Calcio di punizione dal lato sinistro per i rossonero. Il pallone arriva al centrale che svetta più in alto di tutti e batte Bertaud.

13' - Lea-Sliki!! Occasione per il Rennes!! Conclusione di prima intenzione del numero 12 rossonero dalla distanza. Pallone che termina sul fondo di un soffio.

20' - Laborde!! Montpellier ad un passo dal pareggio!! Traversone dalla destra di Souquet per la testa del numero 10 arancioblu ma la sua incornata si perde di un niente a lato.

28' - Montpellier in avanti con Ristic ma la sua verticalizzazione viene raccolta dalla retroguardia del Rennes e allontanata.

34' - Occasione per il Montpellier!! Congre stacca più in alto di tutti in seguito ad un calcio di punizione ma non riesce ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta.

42' - Calcio di punizione per il Rennes affidato a Tait. La sua conclusione termina alta sopra la traversa della porta di Bertaud.

20.48 - Non c'è più tempo e finisce qui la prima frazione di gara con il Rennes avanti 1-0 alla Mosson di Montpellier.

21.03 - Riprende la sfida.

51' - Maouassa!! Occasione per il Rennes!! Accelerazione straordinaria dell'esterno rossonero che semina il panico in area del Montpellier e calcia di punta trovando l'ottima risposta di Bertaud.

59' - Calcio di rigore per il Montpellier!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Maoussa si appoggia leggermente a Delort. Massima punizione per la squadra di casa.

61' - Salin para!! Conclusione potente di Delort che però viene respinta dal portiere del Rennes, abile anche a ripetersi sulla ribattuta di Suquet.

65' - Gol annullato al Montpellier!! Colpo di testa di Souquet che va ad insaccarsi nella porta di Salin ma il direttore di gara non convalida per una posizione irregolare di Delort che ha ostacolato il portiere del Rennes.

70' - Rosso per Tait!! Rennes in dieci uomini!! Il VAR sanziona una gomitata dell'attaccante rossonero ai danni di Thiago Mendes e viene espulso dal direttore di gara.

75' - Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di match alla Mosson con il Rennes avanti 1-0 sul Montpellier ma in inferiorità numerica per l'espulsione di Tait.

79' - Souquet spinge molto sulla fascia destra e, guadagnato il fondo, cross verso il centro dell'area di rigore. Salin chiama il pallone e lo fa suo in presa alta.

86' - Sempre all'attacco il Montpellier che cerca il gol del pareggio. Ferri cerca in profondità Delort, sceglie benissimo il tempo dell'intervento Gelin.

93' - Traversa clamorosa di Dolly!! Montpellier ad un passo dal pareggio!! Grandissima botta dalla distanza del numero 20 arancioblu ma il pallone sbatte sul montante della porta di Salin.

21.56 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Rennes corsaro a Montpellier: i rossoneri si impongono 1-0.

NIZZA-AMIENS 1-1

20.00 - Primo tremo al via.

6' - Calcio d'angolo per il Nizza affidato a Cyprien. Il suo traversone sul secondo palo viene allontanato dalla difesa dell'Amiens.

13' - Spinge il Nizza con una verticalizzazione di Cyprien per lo scatto di Ganago. Lefort è abile a ritornare sull'esterno rossonero e servire all'indietro Gurtner.

19' - Ganago!! Nizza pericoloso!! Controllo sublime dell'esterno rossonero che porta palla e calcia con violenza. Gurtner respinge.

24' - Ganago!! Ancora una conclusione potente ma centrale dell'esterno del Nizza. Nessun problema per Gurtner.

26' - Occasione per l'Amiens!! Sul capovolgimento di fronte Tiimite riceve un pallone a rimorchio delizioso ma cicca clamorosamente la conclusione.

30' - Rosso per Gnahore!! Amiens in dieci!! Intervento rude del centrocampista che, già ammonito, abbatte Cyprien. Doppio giallo e partita finita per lui.

34' - Gol di Herelle!! Nizza in vantaggio!! Aggancio sublime di Le Bihan in area di rigore e conclusione al volo deviata dal centrale alle spalle di Gurtner.

42' - Guirassy!! Occasione per l'Amiens!! Conclusione dalla distanza del centravanti con il pallone che lambisce il palo della porta di Clementia.

20.48 - Duplice fischio del direttore di gara. Nizza avanti all'intervallo 1-0 contro l'Amiens.

21.04 - Si riparte.

50' - Discesa di Jallet sulla corsia di destra e cross per la testa di Timite. La sua incornata viene bloccata senza problemi da Clementia.

57' - Cyprien prova a sorprendere Gurntner dalla lunga distanza ma il pallone scagliato dal centrocampista del Nizza termina alto sopra la traversa.

64' - Ganago!! Ancora pericoloso il Nizza con il suo esterno d'attacco che riceve in area sul lato destro dell'area di rigore ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

67' - Avanza il Nizza con Srarfi che cerca subito un passaggio filtrante verso Le Bihan, Gouano interviene e recupera il pallone.

72' - Aleesami scende sulla corsia mancina e calcia in porta di prima intenzione ma il pallone viene respinto dalla difesa del Nizza.

80' - Ultimi dieci minuti all'Allianz Riviera di Nizza con i padroni di casa avanti 1-0 sull'Amiens.

82' - Gol di Akolo!! Pareggia l'Amiens!! Pasticcio difensivo del Nizza con Sarr che consegna il pallone all'attaccante ospite, abile a superare Clementia.

86' - Il Nizza ora cerca di scuotersi e trovare il gol del vantaggio, forte della superiorità numerica per gran parte del match.

94' - Gol di Dante!! Nizza in vantaggio!! All'ultimo istante il centrale brasiliano stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e batte di testa Gurtner per una rete che vale tre punti.

21.55 - Finisce qui. Il Nizza in pieno recupero trova i tre punti superando 2-1 l'Amiens.

19.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo l'ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.35 - Questa sera saranno cinque le partite che si giocheranno. Calcio d'inizio alle ore 20.

Angers-Bordeaux

Brest-Tolosa

Dijon-Saint-Etienne

Montpellier-Rennes

Nizza-Amiens

19.34 - Si è aperto ieri il campionato transalpino con l'anticipo fra Monaco e Lione. Al "Louis II" i rossoblu hanno travolto i biancorossi di Jardim per 3-0 mentre oggi alle 17.30 l'Olympique Marsiglia di André Villas-Boas è caduto in casa 2-0 contro il Reims.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la prima giornata di Ligue 1.