LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Dijon sfortunato, palo di Chafik

AMIENS-STRASBURGO 0-0

20.00 - Si parte.

3' - Parte forte l'Amiens con un cross per Guirassy che calcia in porta dall'interno dell'area ma il pallone si perde sul fondo.

8' - Guirassy!! L'attaccante di casa si coordina all'interno dell'area e calcia al volo. Il pallone si perde a lato non di molto.

14' - Fofana!! Occasione per lo Strasburgo!! Azione confusa in area dell'Amiens con il centrocampista che, da posizione ravvicinata, prova a girare di testa verso Gurtner sprecando clamorosamente.

20' - Risponde l'Amiens con Mendoza che prova a mettersi in proprio ma l'attaccante trova un muro di maglie blu a fermarlo.

ANGERS-NIMES 0-0

20.00 - Inizia il match.

5' - Ninga si fa vedere sulla destra e crossa al centro per Bobichon che però non riesce ad impattare col pallone.

10' - Spinge ancora l'Angers con Ninga che riceve spalle alla porta e poi va a terra al contatto con un avversario. Tutto regolare per il direttore di gara.

16' - Ha preso il pallino del gioco in mano la formazione di casa. Bobichon prova la conclusione dal limite dell'area su assist di Alioui ma Briancon si salva in scivolata e respinge.

22' - Bell'azione del Nimes sulla corsia di destra con Ferhat che va al cross dal lato destro del campo. Butelle è sicuro e raccoglie la sfera in presa bassa.

BREST-NANTES 0-0

20.00 - Fischio d’inizio.

2' - Ci prova il Nantes con Blasfemaste che cerca di piazzare la conclusione senza però inquadrare lo specchio della porta di Larsonneur.

7' - Serpentina in area di rigore di Simon che si presenta davanti a Larsonneur ma viene chiuso all'ultimo dal portiere del Brest.

14' - Traversa di Louza!! Nantes vicinissimo al vantaggio!! Conclusione di prima intenzione del trequartista gialloverde con il pallone che colpisce la parte superiore del montante della porta di Larsonneur.

17' - Toure!! Il centrocampista del Nantes calcia con violenza dalla distanza. Larsonneur vede partire il pallone e lo respinge in tuffo.

25' - Coulibaly viene cercato in profondità. L'attaccante del Nantes viene entra in area ma viene fermato dall'uscita sicura di Larsonneur.

DIJON-RENNES 0-0

20.00 - Prima frazione di gara al via.

7' - Inizio di gara molto equilibrato con le due formazioni che stanno effettuando una fase di studio.

13' - Traversa di Chouiar!! Dijon ad un passo dal gol!! Punizione bellissima del numero 21 di casa dal vertice sinistro dell'area di rigore. Il pallone gira bene ma sbatte sul montante della porta di Mendy e rimbalza in campo.

19' - Palo di Chafik!! Che occasione per il Dijon!! Davvero sfortunata la formazione di casa che trova il secondo legno della serata. Questa volta è il terzino biancorosso a calciare trovando il palo.

METZ-REIMS 0-1

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

4' - Azione personale di Doumbia che punta la porta di Oukidja ma Boye interviene molto bene e riesce a recuperare.

9' - Gol di Disasi!! Reims in vantaggio!! Calcio di punizione dal lato sinistro del campo. Il pallone balla sulla linea di porta e il più lesto a ribadirlo in rete è proprio il difensore biancorosso.

16' - Diallo!! L'attaccante del Metz calcia dalla distanza con il pallone che termina di un soffio sul fondo.

21' - Cafaro!! Diagonale del trequartista biancorosso dall'interno dell'area. Oukidja riesce a bloccare in tuffo.

19.56 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terrei di gioco.

19.44 - Nell'anticipo delle 17.30 il Lione ha battuto 2-1 il Nizza mentre ieri sera il PSG ha superato 2-0 il Lille.

19.35 - Saranno cinque le sfide che si giocheranno alle 20:

Amiens-Strasburgo

Angers-Nimes

Brest-Nantes

Dijon-Rennes

Metz-Reims

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alle gare valide per la 14a giornata di Ligue 1.