LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Dilaga il Montpellier: a segno anche Mollet

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

LILLE-DIJON 1-0

20.00 - Fischio d'inizio!

6' - Stecca dal limite dell'area di Yazici, sfera che scivola direttamente sul fondo.

11' - Tiro respinto di Ikoné che frutta un corner al Lille, ma la difesa del Dijon riesce a liberare l'area.

15' - Offensiva del Lilla interrotta per l'offside di Osimhen, segnalato dall'assistente di Stinat.

30' - Copione che si ripete: Osimhen trova addirittura il gol, ma si alza ancora la bandierina dell'assistente.

45'+5' - GOL DEL LILLE! - Allo scadere della prima frazione, Osimhen trova il vantaggio dagli undici metri.

20.51 - Fine primo tempo.

21.07 - Inizia la ripresa.

51' - Ecuele Manga tocca duro un avversario e viene ammonito da Stinat.

71' - Primo cambio nelle fila del Lille: Benjamin André prende il posto di Yazici.

MONTPELLIER-AMIENS 4-1

20.00 - Fischio d'inizio!

2' - Subito squillo del Montpellier: ci prova Laborde da lontano, ma il pallone finisce oltre il montante.

8' - Torsione di testa di Laborde, Gurtner riesce ad opporsi.

14' - GOL DEL MONTPELLIER! Rete di Le Tallec, che svetta nell'area piccola e fredda Gurtner.

26' - Lefort commette fallo e finisce sulla lista dei cattivi.

34' - Spiovente da sinistra di Aleesami allontanato dalla retroguardia del Montpellier.

44' - PAREGGIA L'AMIENS! - Kakuta gonfia il sacco sul cross chirurgico di Aleesami!

20.48 - Fine primo tempo.

21.02 - Inizia la ripresa.

54' - Espulso Otero! Rosso diretto per il giocatore dell'Amiens, che ha colpito Hilton con un calcione a palla lontana.

64' - TORNA AVANTI IL MONTPELLIER! Gol di Laborde, che riporta avanti i suoi con un terzo tempo ben eseguito sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

68' - TRIS DEL MONTPELLIER! - Delort mette in cassaforte il match con un siluro dai venticinque metri. Notte fonda per l'Amiens.

72' - DILAGANO I PADRONI DI CASA! - Partecipa alla festa anche Mollet, subentrato nella ripresa a: destro vincente da pochi metri, dopo un bell'aggancio in area.

NIZZA-ANGERS 2-1

20.00 - Fischio d'inizio!

4' - Spiovente di Ounas ribattuto dalla retroguardia dell'Angers.

7' - Fallo di Dante, che rimedia il primo cartellino giallo del match.

21' - Attacca l'Angers: Fulgini scucchiaia in area, la difesa del Nizza si rifugia in corner.

22' - GOL DELL'ANGERS! HA SEGNATO FULGINI! Gran gol dell'esterno, che slalomeggia in area e fulmina Benitez con un diagonale radente.

32' - Intervento illecito di Thioub, Gautier comanda una punizione in favore del Nizza.

39' - PAREGGIA IL NIZZA! LUSAMBA! Sbuca nell'area piccola e sul cross di Maolida trova il gol con una volée di destro. Tutto da rifare per l'Angers.

20.46 - Fine primo tempo.

21.02 - Inizia la ripresa.

53' - RADDOPPIA IL NIZZA! - Rete di Maolida, che deposita all'angolino, al termine di una bella azione corale dei rossoneri.

69' - Alioui ripristina nuovamente l'equilibrio: gol convalidato da Gautier, ma il VAR corregge la decisione dell'arbitro per offside.

NIMES-METZ 1-1

20.00 - Fischio d'inizio!

5' - Occasione Nimes: Ferhat frusta di testa in area, ma non inquadra lo specchio.

14' - Ci prova Cohade da ottima posizione, Bernardoni si distende e riesce ad opporsi!

24' - Nguette affonda il tackle su Centonze e viene ammonito.

31' - SEGNA IL METZ! A segno Diallo, che prende il tempo al marcatore all'interno dell'area e infila di testa Bernardoni.

20.47 - Fine primo tempo.

21.02 - Inizia la ripresa.

47' - Philippoteaux commette fallo e rimedia il terzo cartellino giallo del match.

61' - GOL DEL NIMES! Imbeccato da Duljevic, Ripart scarica un sinistro violento dall'interno dell'area che non lascia scampo a Oukidja.

REIMS-BORDEAUX 0-1

20.00 - Fischio d'inizio!

7' - Prima sanzione della partita: Mexer finisce sul taccuino del direttore di gara.

11' - Donis si mette in proprio e calcia da fuori, pallone che si impenna e non preoccupa Costil.

27' - BORDEAUX IN VANTAGGIO! Gol splendido di Maja, che apre le marcature con un colpo di tacco al volo, su assist dalla destra di Tchouameni.

38' - Segna Romao: l'arbitro convalida, poi ritorna sui suoi passi dopo l'intervento del VAR. Si resta sull'uno a zero in favore del Bordeaux!

20.47 - Fine primo tempo.

21.02 - Inizia la ripresa.

56' - Tiro dalla bandierina battuto dal Reims, Costil è attento e intercetta il pallone.

19.35 - Il kick-off su tutti i campi è programmato per le 20. Il match delle 17:30 tra Strasburgo e Lione si è concluso due a uno in favore della squadra di Garcia, vittoriosa in rimonta grazie alle reti di Cornet e Reine-Adelaide.

19.30 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Luca Chiarini, pronto a raccontarvi in diretta tutti gli aggiornamenti della serata di Ligue 1. Sono cinque le gare che seguiremo in contemporanea. Eccole nel dettaglio:

Lille-Dijon

Montpellier-Amiens

Nizza-Angers

Nimes-Metz

Reims-Bordeaux