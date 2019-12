LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Dilagano Nizza e Monaco, ok Strasburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

MONACO - AMIENS 3-0

20.00 - Partiti!

13' - Equilibrio al "Louis II" tra Monaco e Amiens, provano a sfondare i padroni di casa ma regge piuttosto bene la retroguardia ospite.

16' - Cambio forzato nell'Amiens: Guirassy è costretto a uscire per infortunio, al suo posto entra Konate.

22' - Tentativo dei monegaschi con Ben Yedder, Gurtner è attento e mantiene inviolata la propria porta con una bella parata.

23' - Ci prova anche Keita Balde dal limite, conclusione deviata in calcio d'angolo dal portiere dell'Amiens.

26' - Golovin! Monaco ad un passo dal gol: servito all'interno dell'area di rigore, va col destro ma non trova lo specchio!

32' - Contropiede dell'Amiens interrotto dal fischio dell'arbitro: ripartenza per vie centrali per l'ex Palermo Aleesami, accusato di aver commesso fallo in attacco.

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

21.02 - INIZIA LA RIPRESA!

51' - Ghiotta chance per l'Amiens: Kakuta calcia in porta, Lecomte gli nega la gioia del gol con una parata piuttosto efficace anche se non bellissima dal punto di vista estetico.

55' - Percentuale di possesso palla nettamente a favore del Monaco, 68% contro il 32% dell'Amiens. Gara decisamente equilibrata al "Louis II" con poche occasioni da rete.

62' - BEN YEDDER, AVANTI IL MONACO! I monegaschi passano in vantaggio: azione confusa nell'area di rigore dell'Amiens, Wissam Ben Yedder batte Gurtner con un tiro da due passi!

67' - RADDOPPIO DEL MONACO! Hanno preso fiducia i biancorossi che, in cinque minuti, chiudono la sfida: calcio di punizione battuto da Golovin, Maripan aggancia e scaglia alle spalle di Gurtner!

70' - ALTRO GOL DEL MONACO: TRE A ZERO! Amiens scomparso dal campo, tris dei ragazzi di Jardim: ha segnato Keita Balde!



NIZZA - METZ 3-0

20.00 - Partiti!

9' - PERLA DI CYPRIEN: NIZZA IN VANTAGGIO! Prima vera azione del match, rossoneri avanti con un gran missile da distanza considerevole trovato dal centrocampista classe '95 che non ha dato scampo a Delecroix!

16' - Il Nizza sta amministrando piuttosto bene il risultato, nessun problema particolare fino a questo momento per la formazione allenata da Vieira.

19' - Metz ad un passo dal pareggio! Grandissima conclusione di Diallo, super-parata di Benitez che si salva in calcio d'angolo!

29' - Cambio forzato nel Nizza: Vieira è costretto a rinunciare all'infortunato Atal. Al suo posto entra Ganago!

34' - Tentativo del neoentrato Ganago che si coordina alla perfezione e calcia in porta: la sua conclusione termina di un soffio a lato!

39' - Ounas messo giù in area di rigore, l'arbitro lascia giocare!

40' - Arriva il fischio del direttore di gara: in corso un colloquio col VAR... è calcio di rigore per il Nizza!

41' - RADDOPPIO DEL NIZZA: ANCORA CYPRIEN! Molto preciso il francese che, dagli undici metri, trafigge Delecroix! 2-0!

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

21.04 - INIZIA LA RIPRESA!

54' - Il Nizza non sembra avere alcuna intenzione di spingere sull'acceleratore visto il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo grazie alla doppietta di Cyprien.

56' - Che parata di Benitez: perla dell'estremo difensore del Nizza che respinge la conclusione, da due passi, cercata dal neoentrato Niane.

59' - GOL SBAGLIATO... GOL SUBITO: TRIS DEL NIZZA! I padroni di casa chiudono definitivamente la contesa: cross di Lees Melou, aggancio perfetto di Ignatius Ganago che lascia fermo Delecroix: 3-0.

70' - Sta maturando un successo importante in ottica salvezza per il Nizza che, nella classifica LIVE, sarebbe undicesimo (assieme al Nantes) a quota 23 punti.



STRASBURGO - TOLOSA 3-2

20.00 - Partiti!

3' - GOOL! SUBITO AVANTI IL TOLOSA! Pronti via e gli ospiti sono già in vantaggio: ha segnato Isimat-Mirin, primo gol stagionale per il difensore centrale francese!

7' - IMMEDIATO PAREGGIO DELLO STRASBURGO! Incredibile avvio di match allo Stade de la Meinau: Lamine Kone, con un preciso colpo di testa su assist di Lienard, risponde a Isimat-Mirin e fissa il punteggio sull'1-1!

20' - Ritmi calati, ma era inevitabile, dopo un inizio di partita giocato ai massimi livelli da entrambe le compagini.

22' - Ha ricominciato a spingere lo Strasburgo: Sissoko riceve al limite dell'area di rigore e calcia di prima intenzione, sfiorando la traversa della porta difesa da Reynet.

27' - E SEGNA PROPRIO LO STRASBURGO! Adrien Thomasson, su assist di Mothiba, porta avanti gli uomini di Laurey, rimonta completata dai padroni di casa!

28' - Strasburgo ad un passo dal tris: Ajorque svetta più in alto di tutti su un cross proveniente dalla corsia di destra, ma il pallone da lui colpito termina alto!

40' - Sono tornati ad abbassarsi i ritmi, lo Strasburgo amministra il gol di vantaggio su un Tolosa che non sta più riuscendo a rendersi pericoloso.

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

21.01 - INIZIA LA RIPRESA!

49' - TRIS DELLO STRASBURGO! AJORQUE! Cross di Caci, preciso colpo di testa dell'attaccante transalpino che batte Reynet!

50' - ACCORCIA SUBITO IL TOLOSA! Rientrano subito in partita gli ospiti: passaggio corto di Sylla per Said, la cui conclusione indirizzata verso l'incrocio dei pali è imprendibile per Sels!

58' - Partita avvincente tra due squadre in piena lotta per la salvezza: i tre punti hanno un'importanza enorme questa sera.

70' - Resiste il vantaggio dello Strasburgo sul Tolosa, ancora venti minuti sul cronometro del secondo tempo.

76' - LO STRASBURGO CALA IL POKER! Lebo Mothiba realizza una rete pesantissima, la quarta per lo Strasburgo che si avvicina al trionfo!



RENNES - ANGERS 1-0

20.00 - Partiti!

6' - Primo squillo del match da parte del Rennes: gran tiro di Niang, ben posizionato all'interno dell'area di rigore, ma il pallone si spegne sul fondo!

14' - Ottimo avvio di partita per Niang, già pericoloso in diverse circostanze.

19' - Opportunità per l'Angers, direttamente da calcio d'angolo: bel colpo di testa di Alioui, il pallone termina di poco alto sopra la traversa!

25' - GOL DEL RENNES: HA SEGNATO NIANG! Era nell'aria il gol del senegalese ex Torino: scambio ravvicinato con Raphinha, Niang si coordina agevolmente e da ottima posizione non dà scampo al portiere avversario.

31' - Ancora Niang, cross del senegalese con la sfera che non viene letta a dovere dai giocatori del Rennes posizionati al centro dell'area di rigore.

40' - Una vittoria proietterebbe il Rennes al quarto posto della classifica a -4 dalla seconda posizione occupata dal Marsiglia.

20.47 - FINE PRIMO TEMPO!

21.01 - INIZIA LA RIPRESA!

50' - E' partito forte il Rennes, a caccia di un secondo gol che metterebbe in "ghiaccio" questa partita.

61' - Opportunità per l'Angers: tiro di Alioui dal limite dell'area, Mendy accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo!

70' - Venti minuti al fischio finale, resiste il vantaggio del Rennes sull'Angers per 1-0!



19.45 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 20. La sfida delle 17.30 tra Montpellier e Paris Saint-Germain ha premiato, in rimonta, gli ospiti: 1-3 il risultato finale grazie alle reti di Neymar, Mbappè e Icardi.



19.30 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Lorenzo Carini che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla diciassettesima giornata di Ligue 1. Quattro le gare che seguiremo in contemporanea, eccole nel dettaglio:

Monaco-Amiens

Nizza-Metz

Strasburgo-Tolosa

Rennes-Angers