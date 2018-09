LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: cade il Nizza, trionfa il Saint-Étienne

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

22.01 - Sono terminate le gare delle ore 20.00, vediamo la nuova classifica della Ligue 1: Paris Saint Germain 15 (*), Lille 13, Montpellier 11, Tolosa 11, Marsiglia 10 (*), Dijon 10, Saint Etienne 9, Strasburgo 8, Nimes 8, Reims 8, Lione 7 (*), Rennes 7 (*), Angers 7, Nizza 7, Monaco 6, Caen 6, Nantes 5, Amiens 4, Bordeaux 4 (*), Guingamp 0 (*).

(*): una partita in meno

ANGERS - TOLOSA 0-0

20.00 - PARTITI!

15' - Partita bloccata, ancora pochi spunti in fase offensiva. Ritmi molto compassati, le due squadre si studiano.

23' - Bamba rimane a terra, ma il giocatore di casa si rialza subito dopo l'intervento dello staff medico.

28' - N'Doye prova la conclusione, ma Reynet si oppone e blocca la sfera.

34' - Capelle (ANG) è il primo ammonito di questo match.

43' - Cartellino giallo anche per Sangare (TOL).

20.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

55' - Arriva il giallo anche per Amian Adou (TOL).

63' - Poche occasioni da gol in questo match, entrambe le squadre non riescono a trovare spazi in fase offensiva.

63' - Garcia è la prima scelta di Casanova: esce dal campo Durmaz.

68' - TAIT COLPISCE IL PALO! Ottima occasione per i padroni di casa, ma la conclusione si infrange sul legno!

78' - Primo cambio in casa Angers: entra Mangani, esce Capelle.

83' - In campo anche Mubele per gli ospiti, esce Dossevi.

85' - Doppio cambio per l'Angers: Manza e Kanga Aka entrano al posto di Reine-Adelaide e Bahoken.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

21.51 - FINISCE IL MATCH!!! Buon punto per il Tolosa, che sale a 11 punti in quarta posizione. Buon risultato anche per i padroni di casa, che salgono a quota sette.

MONTPELLIER - NIZZA 1-0

20.00 - PARTITI!

5' - Balotelli prova una conclusione da centrocampo, ma non trova la porta. Il Nizza prova ad alzare subito il ritmo.

10' - Sambia prova la giocata personale, ma non riesce a trovare la conclusione. Buona risposta da parte del Montpellier.

35' - LABORDE!!! IL MONTPELLIER PASSA IN VANTAGGIO!!! Aguilar va alla conclusione, Benitez respinge sui piedi del numero 10 che non sbaglia!!!

41' - SAMBIA! CHE OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Sugli sviluppi di un corner il francese calcia a botta sicura da due passi non trova il gol!

20.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

47' - Arriva il primo cartellino giallo del match, ammonito Hilton (MON).

50' - Cartellino giallo anche per Sambia (MON).

53' - Nella lista dei cattivi anche Mario Balotelli (NIZ), terzo ammonito del match.

58 ' - Primo cambio per gli ospiti, che mandano in campo Maolida al posto di Boscagli.

73' - Secondo cambio per gli ospiti: Makengo entra al posto di Cyprien.

79' - DANTE SFIORA IL PAREGGIO! Gran colpo di testa sugli sviluppi di un corner, palla di poco fuori!

84' - In campo Skuletic al posto di Laborde, autore del gol.

85' - Ultimo cambio per il Nizza, che tenta il tutto per tutto: entra Sfrarfi, esce Tameze.

85' - Secondo cambio per i padroni di casa: dentro Lasne, esce Sambia.

91' - Cartellino giallo per Aguilar.

93' - Ammonizione anche per Saint-Maximin (NIZ).

21.52 - FINISCE IL MATCH!!! Terzo stop per il Nizza, che rimane in quattordicesima posizione. Un passo indietro rispetto le ultime due vittorie. Terzo posto per il Montpellier, con 11 punti conquistati.

REIMS - DIJON 0-0

20.00 - PARTITI!

5' - Partita molto combattuta con diversi falli. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti.

15' - CHE OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Abdelhamid prova la conclusione di testa, palla di poco fuori.

32' - Doumbia (REI) viene ammonito: primo cartellino giallo del match.

20.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

58' - Cartellino giallo anche per Abeid (DIJ), secondo ammonito del match.

59' - Primo cambio per i padroni di casa: esce Ojo, entra Suk Hyun-Jun.

66' - Il Reims manda in campo anche Oudin al posto di Doumbia.

74' - Doppio cambio in casa Dijon: Sliti entra al posto di Marie e Keita al posto di Said.

75' - Ultima sostituzione per Guion: Cafaro entra al posto di Martin.

82' - Ultimo cambio anche per gli ospiti: Rosier entra al posto di Chafik.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

21.51 - FINISCE IL MATCH!!! Reims e Dijon non si fanno male: i padroni di casa rimangono a metà classifica, mentre gli ospiti sono in sesta posizione, a dieci punti.

SAINT ETIENNE - CAEN 2-1

20.00 - PARTITI!

8' - Arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Guilbert (CAE).

15' - Genevois non riesce a proseguire il match per via di un problema fisico.

15' - Primo cambio del match: l'infortunato Genevois lascia il posto a Diomande.

32' - FAJR!!! IL CAEN PASSA IN VANTAGGIO!!! Il giocatore marocchino calcia dal limite dell'area, praticamente da fermo: pallone centrale, ma Ruffier compie un'erroraccio!!!

34' - Secondo ammonito del match: cartellino giallo anche per Khazri (ASS).

36' - Cartellino giallo anche per Diomande (CAE), terzo ammonito della sfida.

40' - CABELLA! SAINT ETIENNE VICINO AL VANTAGGIO! Samba salva tutto con un grandissimo intervento!

20.49 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.04 - SI RIPARTE!

46' - Secondo cambio del match: Imorou entra al posto di Diomande.

47' - Cartellino giallo anche per Mbengue (CAE).

47' - CALCIO DI RIGORE PER IL SAINT ETIENNE!!!

48' - KHAZRI NON SBAGLIA!!! Calcio di rigore perfetto, spiazzato Samba!!!

49 ' - Kolodziejczak (ASS) commette fallo, arriva il quarto giallo del match.

63' - Primo cambio per i padroni di casa: entra Diony, Hamouma esce tra gli applausi.

67' - IL SAINT ETIENNE PASSA IN VANTAGGIO!!! Succede tutto sugli sviluppi di un corner: caos in area di rigore, dopo una serie di rimpalli Kolodziejczak trova la rete!!!

71' - Ultimo cambio per gli ospiti: in campo Tchokounte, fuori Peeters.

72' - Nordin entra al posto di Salibur: ancora un cambio per il Saint Etienne.

75' - Annullato il secondo gol ai padroni di casa, per via di una posizione irregolare.

84' - DOPPIA OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Il Saint Etienne è davvero sfortunato!

84' - Ultimo cambio per i padroni di casa: entra Gabriel, esce Debuchy.

90' - Quattro minuti di recupero.

21.54 - FINISCE IL MATCH!!! Tre punti preziosi per il Saint Etienne, che sale a quota 9 in classifica. Si ferma il Caen, dopo quattro risultati utili consecutivi.

STRASBURGO - AMIENS 3-1

20.00 - PARTITI!

9' - Lienard prova la conclusione, ma Gurtner non si fa sorprendere.

20' - Sfida bloccata, ancora poche occasioni da gol per entrambe le squadre.

29' - Ghoddos (AMI) commette fallo. Arriva il primo cartellino giallo del match.

47' - L'AMIENS PASSA IN VANTAGGIO!!! Krafth anticipa tutti e porta in vantaggio i suoi allo scadere del primo tempo!!!

20.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.02 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio per i padroni di casa: dentro Corgnet, esce Lienard.

47' - Secondo giallo per gli ospiti, ammonito Adenon.

49' - LALA!!! ARRIVA IL PAREGGIO DELLO STRASBURGO!!! Gran gol su calcio di punizione!!!

64' - Cartellino giallo anche per Sissoko (STR).

66' - CORGNET!!! I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Gran cross in area di Lala, il numero 10 francese anticipa tutti e segna il gol del 2-1!!!

67' - Primo cambio per l'Amiens, entra Konate al posto di Ganso.

71' - Cartellino giallo anche per Monconduit.

77' - Secondo cambio per gli ospiti, entra Bodmer al posto di Kurzawa.

79' - Laurey si gioca la carta Zohi: esche Mothiba.

82' - Arriva il quarto giallo del match: ammonito Krafth (AMI).

87' - LO STRASBURGO CHIUDE IL MATCH!!! Autogol di Adenon, match virtualmente chiuso!!!

87' - Ultimo cambio per i padroni di casa, entra Grimm al posto di Da Costa.

21.50 - FINISCE IL MATCH!!! Seconda vittoria per lo Strasburgo, a quota 8 punti in classifica. Fatica l'Amiens, ancora a quota quattro punti.

19.50 - Il Dijon, dopo due stop, vuole rialzarsi. Non sarà facile trovare i tre punti in casa del Reims. Entrambe le squadre hanno bisogno di un risultato positivo.

19.44 - Tra pochi minuti si comincia. Partita importante anche per il Saint Etienne, che vuole tornare alla vittoria.

19.39 - Il Paris Saint Germain scenderà in campo domani alle ore 15.00, in casa del Rennes. Fino a questo momento sono arrivati 15 punti in cinque partite.

19.35 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.00. Il Nizza vuole dare continuità alle due vittorie consecutive, ma non sarà facile conquistare tre punti in casa del Montpellier.

19.30 - Nel Friday Night il Monaco ha pareggiato contro il Nimes. Ennesimo stop per i monegaschi, che ora devono assolutamente reagire.

19.25 - Nell'anticipo delle ore 17.00 il Lille ha trovato la vittoria contro il Nantes. Ben 13 punti fino a questo momento e secondo posto in classifica conquistato.

19.20 - Siamo alla sesta giornata, ma i punti pesanti possono arrivare già in questi turni. Gentili lettori di TMW, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale della Ligue 1. Seguiremo insieme tutte le gare delle ore 20.00.