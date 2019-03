LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: crolla il Monaco, bene il Nizza

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

16:57 - Vediamo la classifica generale aggiornata (*: una partita in meno, **: due partite in meno): PSG 77 (**), Lilla 57 (*), Lione 56, Marsiglia 48, Saint-Etienne 46 (*), Reims 46 (*), Nizza 44, Montpellier 42 (*), Rennes 41 (*), Strasburgo 39 (*), Angers, 37, Nimes 37 (**), Bordeaux 35, Tolosa 32 (*), Nantes 31 (**), Monaco 30, Amiens 30, Caen 23, Guingamp 22 (*), Dijon 21.

16:55 - Sono terminati i match delle ore 15:00. Ecco i risultati:

Amiens - Bordeaux 0-0

Dijon - Nizza 0-1 (60' Lees Melou)

Monaco - Caen 0-1 (23' Crivelli)

AMIENS - BORDEAUX 0-0

15:00 - SI PARTE!

4' - Il Bordeaux prova subito a fare la partita, ma l'iniziativa di Sankhare non impensierisce i padroni di casa.

15' - Otero ci prova dalla distanza, ma non inquadra lo specchio della porta. Si ripartirà da una rimessa dal fondo in favore del Bordeaux.

31' - I padroni di casa provano ad alzare il ritmo, ma la difesa ospite concede poco e nulla.

35' - MENDOZA! CHE OCCASIONE PER L'AMIENS! Il numero 10 si ritrova il pallone dopo un disimpegno errato della difesa ospite, ma il tocco sotto non inquadra lo specchio della porta!

15:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16:03 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio per il Bordeaux: entra in campo Sabaly, esce Youssouf.

49' - Primo giallo del match, ammonito Jovanovic (BOR).

64' - Secondo cambio per gli ospiti, entra Kamano al posto di Sankhare.

65' - Primo giallo anche per i padroni di casa, ammonito Blin.

70' - Pochissime emozioni allo Stade de la Licorne, i padroni di casa vogliono conquistare almeno un punto.

75' - Terzo ed ultimo cambio per i padroni di casa, Briand entra al posto di Karamoh.

85' - Partita che si avvia verso la conclusione, punteggio bloccato sullo 0-0.

90' - Saranno tre i minuti di recupero in questo secondo tempo.

16:51 - FINISCE IL MATCH!!! Buon punto per l'Amiens in chiave salvezza, buon punto anche per il Bordeaux, ormai con pochissimi obiettivi.

DIJON - NIZZA 0-1

15:00 - SI PARTE!

6' - Ritmi ancora bassi in questo inizio, le due squadre non premono sull'acceleratore.

10' - PALO DI DANILO! Prima occasione per il Nizza, che sugli sviluppi di un corner trova il legno!

27' - Ritmi molto alti in mezzo al campo, ma ancora poche emozioni tra le due compagini. Servirebbe un gol ai padroni di casa per sbloccare la situazione.

29' - Sammaritano (DIJ) commette fallo, arriva il primo cartellino giallo del match.

39' - Cartellino giallo anche per Jordan Marie (DIJ).

15:46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16:02 - SI RIPARTE!

54' - Secondo cartellino giallo per Sammaritano, il Dijon rimane in dieci uomini.

60' - LEES MELOU!!! IL NIZZA PASSA IN VANTAGGIO!!! Runarsson esce in presa bassa, ma un rimpallo favorisce il numero 8 del Nizza, che a porta sguarnita non sbaglia!!!

68' - Primo cambio della sfida: il Dijon manda in campo Tavares al posto di Kwon Chang-Hoon.

75' - Forze fresche per il Dijon: entra Kaba, esce Jeannot.

86' - Il Nizza gestisce il vantaggio, Dijon in difficoltà visto l'uomo in meno.

89' - Dopo una consultazione al VAR, il direttore di gara annulla un rigore precedentemente concesso al Nizza.

90' - Cinque minuti di recupero, il Nizza gestisce.

16:52 - FINISCE IL MATCH!!! Il Nizza non fa sconti e vince contro il Dijon, ormai i padroni di casa sono ad un passo dal baratro. Si può sperare soltanto nei play-out.

MONACO - CAEN 0-1

15:00 - SI PARTE!

4' - Arriva il primo cartellino giallo del match, ammonito Badiashile (MON).

8' - Prima occasione del match: Sidibé calcia in porta, ma Samba blocca in presa bassa.

19' - Poche emozioni, i padroni di casa non riescono a trovare spazi in fase offensiva.

23' - CRIVELLI!!! IL CAEN PASSA IN VANTAGGIO!!! Fajr controlla sulla sinistra e crossa al centro, l'attaccante si coordina di testa e non sbaglia!!!

32' - Dopo il gol subito il Monaco non ha creato occasioni. La squadra di Jardim deve ancora trovare la reazione.

39' - Primo giallo anche per quanto riguarda il Caen, ammonito Ndom (CAE).

44' - Il Monaco prova a rendersi pericoloso sui palloni inattivi, ma la difesa del Caen sta tenendo bene.

45' - LOPES! MONACO AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Gran conclusione dell'esterno sinistro, Samba devia in corner!

15:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

16:03 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio in casa Monaco: entra Carlos Vinicius, esce Vainquer.

46' - In campo anche Diomande per il Caen, esce Ndom.

50' - Padroni di casa a trazione anteriore, in questi primi minuti la squadra di Jardim ha alzato il proprio baricentro.

51' - SAMBA! MIRACOLO SU GLIK! Gran colpo di testa del difensore ex Torino, ma il portiere del Caen si oppone con un grandissimo intervento!

52' - Cartellino giallo per Ninga, secondo ammonito in casa Caen.

63' - Il Monaco prova ad aumentare la pressione, ma al momento i padroni di casa non riescono a trovare spazi.

67' - In campo Jovetic, esce Rony Lopes. Jardim prova ad alzare il ritmo.

68' - ALTRO MIRACOLO DI SAMBA! Colpo di testa a botta sicura di Glik, ma Samba apre il palmo e salva tutto!

70' - Secondo cambio per gli ospiti: entra Zahary, esce Deminguet.

74' - Ancora Samba chiude la porta a doppia mandata, il Monaco sta cercando di dare il massimo.

78' - FALCAO! MONACO AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Gran calcio di punizione del Tigre, sfera che scende all'ultimo momento! Pallone di poco alto!

82' - TRAVERSA DEL MONACO! Aholou calcia di prima intenzione, pallone che impatta sul legno!

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

16:51 - FINISCE IL MATCH!!! Stop pesantissimo per il Monaco che cade in casa e si riavvicina pesantemente alla zona play-out. Ottimo successo per gli ospiti, che riaprono i giochi in zona retrocessione.

14:56 - Le squadre stanno scendendo in campo, tra poco il calcio di inizio!

14:51 - Manca poco al PSG per conquistare il titolo. Una vittoria questa sera ipotecherebbe il campionato definitivamente, ormai i punti di vantaggio sul Lille sono tantissimi.

14:45 - La giornata è iniziata ieri con il Marsiglia che ha pareggiato 2-2, mentre il Lione ha battuto di misura il Rennes.

14:40 - Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, si comincia alle ore 15:00. Intanto ricordiamo che ieri lo Starsburgo ha vinto la Coupe de la Ligue contro il Guigamp, l'ultimo successo nella competizione risale alla stagione 2004-2005.

14:34 - Il Bordeaux va in casa dell'Amiens. I padroni di casa sono coinvolti per la lotta salvezza, una vittoria allontanerebbe ancor di più il Guingamp.

14:28 - Anche il Dijon vuole assolutamente vincere per poter cercare di rimanere nella massima serie transalpina. Ma contro il Nizza non sarà semplice, anche se Les Aiglons non hanno più obiettivi in questa stagione.

14:23 - In campo il Monaco, che sfiderà il Caen: la squadra del Principato vuole allontanare definitivamente i fantasmi della retrocessione, mentre gli ospiti sono chiamati all'impresa per non andare in Ligue 2.

14:18 - Manca poco al termine del campionato, ma ci sono ancora diversi verdetti da emettere. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta gol testuale della Ligue 1. Oggi seguiremo le tre sfide delle ore 15:00.